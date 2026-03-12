Colombia

Petro criticó denuncias “de la oposición” sobre la mala situación de Ecopetrol asegurando que superó las expectativas financieras: “Se disparó la rentabilidad”

El jefe de Estado usó el repunte bursátil de la empresa petrolera para desestimar las predicciones de quiebra de sus adversarios políticos y para señalar al poder judicial de actuar en favor de intereses privados antes de las elecciones presidenciales

Guardar
El presidente Gustavo Petro celebró
El presidente Gustavo Petro celebró el alza del 32% de Ecopetrol en bolsa y acusó a jueces y a la oposición de sabotear proyectos estratégicos del Estado colombiano- crédito Colprensa/Cristian Bayona

Ecopetrol, la petrolera del Estado colombiano, mostró que su acción en la Bolsa de Valores de Colombia subió un 31,68% entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, según datos de la plataforma financiera TradingView. El precio por acción llegó a 2.390 pesos colombianos, y en lo que va del año acumula una ganancia adicional del 26,79%.

En el cuarto trimestre de 2025, la empresa reportó ingresos de 28,82 billones de pesos, por encima de los 26,49 billones que esperaba el mercado. Sus ganancias por acción también superaron las proyecciones: llegaron a 48,26 pesos frente a una estimación de 43,05 pesos. En el año completo, los ingresos totales alcanzaron 119,69 billones de pesos y la utilidad neta fue de 9,01 billones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro publicó en X un mensaje en el que destacó esos datos y respondió a quienes, desde la oposición, han sostenido que Ecopetrol está al borde de la quiebra.

Según el mandatario, esas advertencias no tienen sustento. También propuso que la empresa aproveche este momento para destinar recursos a energías limpias y a proyectos de integración energética con Venezuela y Panamá.

Desde X, Petro respondió a
Desde X, Petro respondió a quienes auguran la quiebra de Ecopetrol y aprovechó para señalar al poder judicial de actuar en favor de intereses privados antes de las elecciones.- crédito @PetroGustavo/X

“Este es el movimiento de como se dispara la rentabilidad de Ecopetrol en los últimos seis meses Se debe al crecimiento del precio internacional del petróleo. Es un momento para que Ecopetrol invierta al máximo en energías limpias y, en la articulación energética con Venezuela y Panamá”, dijo Petro en X.

Pero la parte más polémica del mensaje no tuvo que ver con la petrolera sino con lo que vino a continuación.

“Buscan dañar el mega data center de Santa Marta. Se creen seguros que tendrán la presidencia de la república. Pero para eso mueven magistrados que les devuelvan centenares de millones de solares a la empresa que hace el escrutinio electoral anulando el contrato de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal”, continuó Petro en su post

El mandatario colombiano usó el
El mandatario colombiano usó el repunte bursátil de la petrolera estatal para lanzar acusaciones contra la oposición y el poder judicial.- crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Petro afirmó que la oposición busca recuperar, a través de decisiones judiciales, el control de dos empresas estratégicas del Estado: ISA e Internexa. La primera es una de las mayores compañías de transmisión de energía eléctrica de América Latina. La segunda es su filial de telecomunicaciones, con redes de fibra óptica en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina.

El Consejo de Estado anuló la elección del presidente de ISA , la empresa recibió una multa de más de 14 millones de dólares en Chile por un apagón, y su filial Internexa quedó envuelta en cuestionamientos por un contrato de 630.000 millones de pesos con el Ministerio de Ciencias.

La propia Internexa reconoció mediante una carta que su entonces representante legal participó en ese proceso sin autorización de la junta directiva, un error que varios expertos jurídicos califican de insubsanable.

Todo esto es relevante porque Internexa es también la empresa encargada de proveer conectividad al proyecto de centros de datos en Santa Marta, una iniciativa acordada entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos que contempla una inversión superior a los 80 millones de dólares. Si el control de Internexa cambia de manos o sus contratos quedan en entredicho, ese proyecto podría verse afectado.

Petro vinculó las decisiones judiciales
Petro vinculó las decisiones judiciales sobre contratos estatales con una estrategia para influir en el resultado de las próximas elecciones presidenciales- crédito Catalina Olaya/Colprensa

El contrato de pasaportes y la acusación más grave

El otro frente que señaló Petro tiene que ver con los pasaportes colombianos. El gobierno canceló el contrato histórico con la empresa privada Thomas Greg & Sons, que había producido ese documento por 17 años, y firmó en julio de 2025 un nuevo convenio por 1,3 billones de pesos con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia.

La Procuraduría General demandó ese contrato argumentando que la entidad portuguesa no cumplió el requisito legal de aportar al menos el 50% del valor total del convenio. Un tribunal rechazó el recurso del gobierno y dejó en firme esa demanda de nulidad.

Petro fue más lejos en su lectura: sostuvo que detrás de las decisiones judiciales hay un interés en devolver ese contrato a manos privadas, y que esa empresa estaría vinculada al sistema de escrutinio electoral, con lo cual su reposicionamiento influiría en las próximas elecciones presidenciales. El mensaje presidencial no aportó pruebas ni referencias a expedientes concretos que sustenten esa conexión.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEcopetrolISAPasaportesColombia-Noticias

Más Noticias

La comunicación entre Lula da Silva y Gustavo Petro revela alarma por propuestas de Trump para endurecer medidas antidrogas

El posible límite a las inversiones y la escalada de tensiones regionales inquietan a los colaboradores del mandatario brasileño

La comunicación entre Lula da

Etapa 5 de la París-Niza - EN VIVO: Jonas Vingegaard ganador de la jornada; Harold Tejada es tercero en el día y se mete al top 10 en la general

Jonas Vingegaard es el líder de la competencia, tras el retiro del español Juan Ayuso, aventajando al colombiano en 41 segundos

Etapa 5 de la París-Niza

Abogados denunciaron irregularidades con tarjetones y pidieron investigar comicios en Barranquilla: estos son los partidos presuntamente afectados

Veedores y representantes legales señalaron inconsistencias en mesas donde aparecen más votos que electores registrados durante la revisión de los resultados legislativos

Abogados denunciaron irregularidades con tarjetones

Resultados Dorado Mañana: último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana: último sorteo

Esta sería la cárcel a la que llegaría el senador Wadith Alberto Manzur en Bogotá tras orden de detención de la Corte Suprema

El dirigente permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación mientras se completan los trámites para su traslado al centro penitenciario

Esta sería la cárcel a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La abogada de Epa Colombia

La abogada de Epa Colombia reveló el estado actual del proceso judicial de la empresaria: “No tengo el poder absoluto todavía”

Karina García reveló cuáles son las tres razones por las que una mujer es infiel en una relación: “La parte económica es muy importante”

El puertorriqueño Jay Torres reveló cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Hice lo que tenía que hacer”

Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz, que la llamó “migajera”: “Mama maltrato, golpe y cacho”

Así despidió Poncho Zuleta a su sobrina Daniela Isabel: la joven de 15 años fue encontrada inconsciente en su casa

Deportes

Estos son los tres veteranos

Estos son los tres veteranos que deberían ir al Mundial 2026 con Colombia, según capitán de Millonarios: “Tienen que estar”

Etapa 4 de la Tirreno Adriático: el italiano Giulio Pellizzari es el nuevo líder de la carrera y Santiago Buitrago se mantiene como el mejor colombiano

Jermein Zidane Peña, figura del Junior, fue sancionado por codazo a Juan Rengifo en el partido contra Nacional: este es el castigo

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Figura del Deportes Tolima respondió los comentarios del técnico de O’Higgins tras el triunfo en Copa Libertadores: “Cada quien hace su análisis”