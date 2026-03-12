Colombia

Iván Zuleta describió los últimos instantes de su sobrina Daniela y la incertidumbre por su muerte despierta preguntas: “En manos de las autoridades”

La situación ha generado consternación en Valledupar y en el mundo del vallenato, mientras la familia espera el dictamen de Medicina Legal para esclarecer las causas del fallecimiento

Iván Zuleta relató los últimos
Iván Zuleta relató los últimos momentos de Daniela Isabel y la incertidumbre por su muerte conmueve a Valledupar

La inesperada muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, adolescente de 15 años e integrante de la reconocida dinastía musical de los Zuleta, sigue causando conmoción tanto en Valledupar como en la comunidad del vallenato.

Las autoridades continúan investigando para determinar las causas del fallecimiento, mientras la familia ha ofrecido detalles sobre las horas previas al trágico suceso.

Según el relato de Iván Zuleta Barros, tío de la joven, acordeonero y actual rey vallenato, Daniela Isabel había regresado a su hogar en el barrio Novalito de Valledupar tras asistir a clases en el colegio Gimnasio del Norte.

El músico explicó en una entrevista para Noticias Caracol que, al llegar a casa, la adolescente subió directamente a su habitación para descansar. “Llega del colegio, sube a su habitación y se acuesta”, contó Zuleta.

El ambiente cambió abruptamente cuando, aproximadamente 40 minutos después, la madre de Daniela fue a buscarla y se encontró con una escena alarmante. “Cuando su mamá la va a llamar, aproximadamente a los 40 minutos, estaba llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, relató Iván Zuleta el medio mencionado.

Daniela Isabel Zuleta Gnecco fue
Daniela Isabel Zuleta Gnecco fue encontrada en su habitación ahogada con su propio vómito, según relató Iván Zuleta

Ante la urgencia, los familiares trasladaron de inmediato a Daniela Isabel a la Clínica Erasmo de Valledupar, donde el personal médico intentó reanimarla sin éxito. Posteriormente, se confirmó que la joven había fallecido antes de llegar al centro asistencial. El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar los estudios que permitirán aclarar las circunstancias del deceso.

Por el momento, las causas exactas no han sido establecidas. Entre las primeras hipótesis, se menciona la posibilidad de broncoaspiración, una condición médica que ocurre cuando el contenido gástrico entra en las vías respiratorias. Sin embargo, la confirmación oficial dependerá de los resultados de Medicina Legal.

“El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe que sean los signos de Dios y hay que respetarlos”, detalló Iván Zuleta a Noticias Caracol.

El cuerpo de Daniela fue
El cuerpo de Daniela fue remitido a Medicina Legal para esclarecer las causas exactas de la muerte detalló Iván Zuleta

Daniela era sobrina del acordeonero Iván Zuleta y sobrina nieta del cantante Poncho Zuleta, dos de las figuras más emblemáticas del folclor colombiano. La adolescente fue hallada inconsciente en la habitación de su casa, ubicada en el barrio Novalito. Al notar que algo no estaba bien, sus familiares la trasladaron de inmediato a la Clínica Erasmo, donde los médicos intentaron reanimarla, pero lamentablemente confirmaron su fallecimiento.

La inesperada pérdida de Daniela ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias. Amigos, compañeros del colegio Gimnasio del Norte y colegas del mundo vallenato se han unido al duelo de la familia. Poncho Zuleta expresó su dolor en redes sociales con un mensaje: “Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”.

La comunidad educativa del Gimnasio
La comunidad educativa del Gimnasio del Norte lamentó profundamente el fallecimiento de Daniela Zuleta Gnecco

El Gimnasio del Norte, institución donde estudiaba Daniela, expresó su pesar por la pérdida de la joven a través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa. En el mensaje, el colegio manifestó: “Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”.

La comunidad de Valledupar se congregó en la funeraria Ecce Homo para despedir a Daniela, recordando “su vitalidad y el legado de alegría” que dejó en quienes la conocieron, detallaron algunos medios regionales. La familia ha solicitado respeto y privacidad mientras se esclarecen las circunstancias de la muerte de la joven.

