Colombia

Corte Constitucional determinó que ciudades capitales tienen autonomía para fijar tarifa de importante impuesto local

La Sala Plena del alto tribunal revocó decisiones del Consejo de Estado que anulaban aumentos locales del impuesto de industria y comercio en Cali y Yopal

Guardar
La decisión se plasmó en
La decisión se plasmó en la Sentencia SU-047 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera - crédito Colprensa

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió amparar los derechos al debido proceso y a la igualdad del Distrito de Santiago de Cali y del municipio de Yopal, al resolver dos acciones de tutela interpuestas contra decisiones de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que habían anulado acuerdos territoriales relacionados con la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA).

La decisión quedó consignada en la Sentencia SU-047 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y establece que las ciudades capitales que opten por aplicar el régimen del ICA del Distrito Capital no están obligadas a replicar exactamente la tarifa fijada por el Concejo de Bogotá, siempre que el porcentaje que definan tenga en cuenta las particularidades tributarias de su territorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Corte estudió de manera conjunta los expedientes T-10.982.711 y T-11.475.088, correspondientes a las tutelas promovidas por las administraciones de Santiago de Cali y Yopal contra providencias judiciales del máximo tribunal contencioso administrativo.

En su decisión, la Sala Plena determinó revocar las sentencias ordinarias del 4 de julio y del 1º de agosto de 2024, emitidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Esos fallos correspondían a dos expedientes en los cuales se había declarado la nulidad de normas locales que incrementaban la tarifa del ICA por encima de la fijada para el Distrito Capital.

Sin embargo, tras el análisis constitucional, la Corte resolvió dejar sin efectos las sentencias proferidas y ordenó a ese despacho emitir nuevos fallos que tengan en cuenta los criterios fijados en la providencia constitucional.

Alcance del régimen de ciudades capitales

El Concejo de Cali expidió
El Concejo de Cali expidió el Acuerdo 0529 de 2022 para modificar normas del estatuto tributario, incluyendo la tarifa del ICA - crédito Alcaldía de Cali

El caso analizado por la Corte tiene como antecedente la aplicación del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, norma que creó la categoría municipal de ciudades capitales y estableció facultades para que estas entidades adopten disposiciones tributarias similares a las del Distrito Capital. El texto de esa disposición establece: “Los Concejos de las ciudades capitales podrán adoptar, a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades tributarias de la ciudad capital, las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de industria y comercio, en lo que no contrarie las disposiciones de tipo constitucional sobre la materia”.

Con base en esa facultad, el Concejo de Santiago de Cali expidió el Acuerdo 0529 de 2022, mediante el cual se modificaron normas del estatuto tributario distrital, incluyendo disposiciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio. En el proceso de nulidad simple que posteriormente llegó al Consejo de Estado, se cuestionó que el acuerdo hubiera fijado una tarifa superior a la establecida por el Concejo de Bogotá para el mismo tributo.

La Sección Cuarta del alto tribunal contencioso consideró que las ciudades capitales que adoptan el régimen del Distrito Capital debían aplicar las mismas tarifas vigentes en esa ciudad, criterio que llevó a la anulación de las disposiciones aprobadas en los territorios demandados.

La Corte concluyó que esa
La Corte concluyó que esa interpretación desconocía la autonomía fiscal de las entidades territoriales - crédito Colprensa

No obstante, al resolver las tutelas, la Corte Constitucional concluyó que esa interpretación desconocía el alcance de la norma legal y la autonomía fiscal de las entidades territoriales. De acuerdo con la decisión, “las ciudades capitales que decidan acogerse al régimen de ICA que aplica para el Distrito Capital no están limitadas por la tarifa que fija el Concejo de Bogotá, siempre que la tarifa que determinen atienda a las particularidades tributarias de la entidad territorial”.

Como consecuencia del fallo, la Sala Plena dispuso que la Sección Cuarta del Consejo de Estado deberá volver a pronunciarse sobre los casos analizados. La orden judicial establece que el alto tribunal tendrá un plazo de treinta días, contados a partir de la notificación de la sentencia, para emitir nuevas decisiones que tengan en cuenta lo dispuesto en la parte motiva de la providencia constitucional.

La votación fue de 8
La votación fue de 8 a favor y 1 en contra; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó su voto - crédito Corte Constitucional

La votación en la Sala Plena fue de ocho votos a favor y uno en contra. De acuerdo con el registro de la decisión, salvó su voto el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, mientras que los magistrados Carlos Camargo Assis, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero presentaron aclaraciones de voto.

Temas Relacionados

Autonomía tributariaImpuesto de industria y comercioCiudades capitalesRégimen tributarioCorte ConstitucionalTarifas del ICAImpuestosColombia-Noticias

Más Noticias

“Bono Mujer de $850.000” la estafa en cadenas de plataformas de mensajería a nombre de Petro y Prosperidad Social

Desde el Departamento de Prosperidad Social desmintieron la autenticidad de los mensajes en redes sociales y pidieron a la ciudadanía “no dejarse engañar”

“Bono Mujer de $850.000” la

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La reconocida figura del entretenimiento colombiano abrió una conversación inesperada sobre gustos personales en los hombres, recibiendo respuestas de todo tipo

Natalia París reveló un peculiar

Tolima vs. O’Higgins EN VIVO, tercera fase previa Copa Libertadores: siga acá el minuto a minuto

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Tolima vs. O’Higgins EN VIVO,

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

La creadora de contenido caleña defendió la independencia en el matrimonio y desató reacciones tras rechazar la convivencia con la madre de la pareja, aunque matizó que todo depende del contexto de cada familia

La Segura respondió sin rodeos

El Pacto Histórico recuperó la curul 26 en el Senado, según María Fernanda Carrascal: “Vamos por más”

La congresista afirmó que con los escrutinios se está buscando recuperar otra curul (27) en el cuerpo colegiado y otra en la Cámara de Representantes por Bogotá

El Pacto Histórico recuperó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Shakira compartió imágenes con Beéle

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

El Ficci reveló sus apuestas para la edición 65: así fue el lanzamiento en la Cinemateca de Bogotá

Esperanza Gómez dio de qué hablar con sus picantes comentarios sobre las relaciones de pareja: “Un hombre podrá hacerle el amor a mil mujeres, pero...”

Carlos Torres se sinceró sobre la muerte de ‘Yeimy Montoya’ y conmovió a los fans de ‘La reina del flow’: “Sigue doliendo”

La chef Leonor Espinosa respondió a las críticas tras perder en las elecciones del 8 de marzo: “Se queman quienes llevan años en la política”

Deportes

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frontan las manos

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años