Así despidió Poncho Zuleta a su sobrina Daniela Isabel: la joven de 15 años fue encontrada inconsciente en su casa

Poncho lamentó la pronta y inesperada muerte de Daniela en sus redes sociales con un sentido mensaje

El fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, joven de 15 años perteneciente a la familia Zuleta, ha generado conmoción en la comunidad vallenata y en la región Caribe.

Daniela, reconocida por su energía y vitalidad en el entorno familiar, según detallaron sus allegados en redes sociales.

La noticia de su muerte se difundió rápidamente en Valledupar, donde la familia Zuleta es referente cultural y musical. De acuerdo con los reportes, Daniela Isabel fue encontrada inconsciente por sus familiares en su residencia. La trasladaron sin demora a un centro médico, pero los esfuerzos médicos no lograron cambiar el desenlace. La familia ha optado por mantener reserva sobre las circunstancias del fallecimiento y ha solicitado respeto y privacidad en este proceso de duelo.

Poncho Zuleta, reconocido como uno de los grandes exponentes del vallenato, comunicó públicamente el dolor que atraviesa su familia.

En un mensaje difundido en redes sociales, expresó: “Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”.

El cantante de Mi hermano y yo también aprovechó el momento para enviar un saludo a los padres de la joven y sus hermanos: “A sus padres Fabián y Katherine, a su hermana, a mi sobrino Iván Zuleta, su tío y a toda nuestra familia, les envío un abrazo lleno de amor y fortaleza en este momento tan difícil”.

El artista añadió: “Que Dios reciba a Daniela Isabel en su gloria y nos conceda la paz para aceptar su partida. Paz en su tumba. Que el Señor la tenga en su santa gloria”.

Amigos, colegas y seguidores han manifestado mensajes de solidaridad, acompañando el duelo de la familia. “Dios la tenga en su sta gloria mucha fortaleza a la flia Zuleta Geneco”, “Qué niña tan hermosa aveces pasan cosas que no entendemos, solo Dios es quien decide �, pero aun así es quien fortalece y sostien. Abrazoss para esa familia", “Lamentable partida, Dios la reciba con sus brazos abiertos 🙏🙏“, ”Que triste, una joven con una vida por delante, mis sentidas condolencias a toda la familia", (Sic), dicen las reacciones en redes sociales.

Familiares y músicos despidieron a Daniela Isabel Zuleta Gnecco en Valledupar tras su repentino fallecimiento

La despedida de Daniela Zuleta Gnecco reunió a familiares, amigos y figuras del vallenato en la funeraria Ecce Homo de Valledupar, donde el ambiente estuvo marcado por el silencio y el dolor.

La joven, de solo quince años, era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y nieta de Fabio Zuleta, reconocido humorista y acordeonero. Su partida ocurrió el lunes 9 de marzo, cuando fue encontrada sin signos vitales en su habitación, lo que generó consternación en toda la comunidad vallenata.

Durante la velación, la ausencia de música y la presencia de gestos de consuelo reflejaron la magnitud de la pérdida. La llegada de Iván Zuleta, tío de Daniela y acordeonero destacado, fue uno de los momentos más emotivos. Acompañado de hermanos y primos, su presencia subrayó el dolor compartido por toda la dinastía.

Junto a Iván, otros referentes del vallenato como Poncho Zuleta se acercaron para brindar apoyo a la familia. La unidad y el acompañamiento de músicos y amigos reflejaron lo que significaba Daniela para todos ellos. Los padres de la joven, así como su abuelo Fabio, se mostraron especialmente afectados durante la ceremonia.

Daniela era estudiante del Gimnasio del Norte en Valledupar, institución que expresó públicamente su pesar. “Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Daniela Isabel Zuleta Genecco. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad… Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, señaló el comunicado del colegio.