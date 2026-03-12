Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alias Castor es señalados de al menos 90 homicidios ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana - crédito Fiscalía

Jorge Eliecer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, cabecilla del grupo delincuencial Los Costeños, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad por 95 homicidios y otros delitos cometidos en Barranquilla y su área metropolitana entre 2014 y 2024.

El fallo fue avalado por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla, luego de que Díaz Collazos aceptara los cargos como parte de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Además de los homicidios, reconoció su participación en ataques armados que dejaron 38 personas heridas, así como en la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, incluidas aquellas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas.

Según la Fiscalía, las investigaciones establecieron que Díaz Collazos, en calidad de cabecilla, ordenó múltiples acciones sicariales como parte de una confrontación violenta con otras estructuras delincuenciales. El objetivo principal era el control de las rentas ilegales en Barranquilla y Soledad (Atlántico), áreas donde se concentraron los hechos investigados.

El periodo de actividad delictiva se extendió durante una década, entre 2014 y 2024, y estuvo marcado por una escalada de violencia selectiva, dirigida tanto a miembros de bandas rivales como a civiles, de acuerdo con la información oficial.

Intimidación a servidores públicos y repercusiones

La investigación también documentó un episodio ocurrido en 2023, en el que alias Castor intimidó a un funcionario de la Fiscalía a través de mensajería instantánea, debido a las acciones judiciales adelantadas contra Los Costeños. Este hecho fue incorporado entre los cargos por los cuales fue sentenciado, bajo la figura de amenazas a servidor público.

La Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía coordinaron la investigación, que permitió sustentar los delitos imputados y lograr la aceptación de responsabilidad por parte del procesado.

El resultado de este proceso penal implica que Díaz Collazos permanecerá privado de la libertad por más de 26 años, al cumplir una condena por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tráfico y porte de armas y municiones, y amenazas a funcionarios.

Noticia en desarrollo...