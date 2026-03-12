Alcalde de Bogotá lanzó propuesta para cambiar la política criminal en Colombia y lanzó críticas a Gustavo Petro: “De cada 100 personas que capturamos, 95 quedan libres”

Galán aseguró que parte de la reincidencia se debe al discurso que ha utilizado el presidente Petro para romantizar los robos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el balance de seguridad de la ciudad durante los primeros dos meses de 2026, en el que resaltó reducciones significativas en los principales delitos de alto impacto.

Sin embargo, advirtió que estos resultados no son suficientes y llamó a una revisión urgente de la política criminal en Colombia para asegurar que los avances logrados se mantengan y se traduzcan en justicia efectiva.

“De cada 100 personas que capturamos, 95 quedan libres. Entonces, yo me he puesto la tarea de repensar eso. Y es una discusión con la Nación también, porque mientras que la Nación y el presidente (Gustavo Petro) romantiza muchas veces a los delincuentes diciendo que es que están eventualmente, robando para regalarle el celular a la novia, la policía está buscando capturar a los delincuentes que ponen en peligro la vida de los jóvenes”. inició en sus declaraciones el mandatario distrital para defender y, como él mismo señaló en su cuenta de X, “repensar la política criminal en Colombia”.

Galán ejemplificó la compleja realidad al agregar que “por un celular han matado en Bogotá y matan, y por eso es fundamental repensar la política de seguridad, repensar la política criminal y garantizar que somos mucho más eficaces para enfrentar esos retos”.

Las declaraciones de Galán tuvieron como principal apuntado al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito @CarlosFGalan/X

Sobre las acciones que se vienen desarrollando en Bogotá, el alcalde capitalino puntualizó que se están “haciendo cosas (...) por ejemplo, lo que estamos haciendo y fortaleciendo las capacidades en tecnología; garantizamos que incluimos analítica e inteligencia artificial, pero nada de eso será suficiente si permitimos que en nuestra sociedad haya una especie de carrera criminal, que un delincuente que roba un celular porque es menor cuantía, no sea sancionado”.

Por todo lo anterior, Galán expuso que “en la práctica, estamos legalizando el hurto de celulares, porque yo les garantizo que un joven o una persona que se roba un celular en Bogotá, lo cogen, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada”.

En esa misma línea argumentativa, el mandatario bogotano agregó: “Y después ese joven va a cometer un delito más grave, seguramente, y terminará después de cinco delitos asesinando a su víctima. Y nos pensamos después como Estado: ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a eso? Y nos damos cuenta, pero si fue capturado seis veces antes", afirmo Galán, obedece que es el Estado el que “permitió que llegáramos a ese punto, porque no estamos teniendo una política de seguridad eficaz y una política judicial, en cierta forma, de cómo las normas que garantizan una sanción efectiva permiten luchar contra el crimen”.

"Desde Bogotá estamos liderando la discusión para cambiar la ley, al tiempo que hemos fortalecido nuestras capacidades con tecnología y herramientas de investigación criminal", destacó en su mensaje en X el alcalde de Carlos Fernando Galán - crédito @CarlosFGalan/X

Galán ‘sacó pecho’ por reducción en cifras de varios delitos de alto impacto en Bogotá

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), Bogotá registra descensos relevantes en delitos como homicidio, extorsión, hurtos y violencia sexual al comparar el periodo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025.

El homicidio, uno de los indicadores más sensibles para la percepción de seguridad, disminuyó un 12,5%. El número de casos pasó de 176 en 2025 a 154 en 2026, es decir, 22 homicidios menos.

El hurto a personas mostró una reducción del 38,3%, con 8.071 denuncias menos en este periodo (de 21.088 a 13.017 casos).

El hurto a celulares cayó un 33%, pasando de 6.262 a 4.175 casos, mientras que el hurto a comercio disminuyó un 74,8%, con 1.342 comerciantes menos afectados.

Otros delitos de impacto, como la extorsión, registraron una baja del 85,8%: las denuncias pasaron de 330 en 2025 a 47 en 2026.

El hurto a entidades financieras se redujo a cero, en comparación con un caso reportado en el mismo lapso del año anterior. Mientras que el robo de bicicletas bajó un 48%, mientras que los delitos sexuales descendieron un 49,7%.

Los hurtos de automotores y motocicletas registraron caídas del 36,9% y 32,3% respectivamente. El hurto a residencias también mostró una reducción del 22,3%.

"Se conectarán más cámaras privadas al C4, aumentarán los operativos y seguiremos promoviendo la denuncia y la cercanía con los ciudadanos, entre otras estrategias", señaló la Secretaria de Seguridad a través de su cuenta de X la mañana del jueves 12 de marzo - crédito @SeguridadBOG/X

Estrategias implementadas por las autoridades en Bogotá

Estos resultados, según la administración distrital, responden a acciones como la desarticulación de bandas, intervenciones de alto impacto en zonas críticas, operativos en establecimientos asociados a actividades delictivas y patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana y la Brigada XIII del Ejército Nacional.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que, a pesar de contar con un pie de fuerza menor al necesario para una ciudad del tamaño de Bogotá, la coordinación interinstitucional y la focalización de operativos han sido claves para la reducción de los delitos.

El mandatario anunció que se incrementarán los operativos, se conectarán más cámaras privadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), y se fortalecerán los mecanismos de denuncia y la cercanía con la ciudadanía.