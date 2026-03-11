Colombia

Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

Una de las concursantes más polémicas sorprendió a sus amigos y seguidores al revelar que tenía un retraso, además de náuseas y dolores

Guardar
Valentino y Mariana Zapata acompañaron a Beba en el proceso - crédito @realityscol / X

La producción de La casa de los famosos Colombia autorizó la realización de una prueba de embarazo a una de sus participantes tras su solicitud por presentar síntomas físicos persistentes que incluyeron dolor de espalda, náuseas, vómitos y retraso en su periodo.

La influencer barranquillera, conocida como Beba, se realizó el procedimiento dentro de la casa, en presencia de Mariana Zapata y Valentino, dos de los concursantes cercanos a ella, tras varios días de especulación por la sensación que estaba presentando.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El resultado fue captado por las cámaras del reality y sorprendió tanto a televidentes como a los participantes, pues fue negativo, por lo que Beba empezó a llorar frente a sus amigos, que le ofrecieron soporte en el proceso.

El caso de Beba se
El caso de Beba se convirtió en tema central tanto en la casa como en redes sociales - crédito Cortesía Canal RCN

Durante el episodio, la propia Beba bromeó asegurando que podría llamar al bebé Jefecito, de confirmarse un embarazo, refiriéndose al rol del máximo líder de la casa. La situación desató todo tipo de comentarios, tanto de apoyo como de especulación sobre el impacto de un eventual embarazo en el desarrollo del reality.

El impacto de la prueba de embarazo realizada durante el concurso se pudo notar a través de las redes sociales, donde los seguidores del programa replicaron imágenes y fragmentos del momento refiriéndose de forma empática hacia la participante ante su reacción de tristeza por el resultado.

Y es que, en medio de la transmisión, Beba expresó abiertamente su deseo de maternidad, señalando su interés personal: “Yo sí quiero un bebé”, dijo entre lágrimas a sus compañeros.

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos que calificaron la situación como premeditada: “Con todo respeto que ella merece, no creo nada de esa escena de los síntomas y esas cosas. en reiteradas ocasiones se le ha visto como finge situaciones que sabemos bien que no pasaron. tal vez, quiere vender una victima como estrategia. es muy competitiva”.

Asimismo, hubo algunos que la criticaron recordando su paso por otro reality con frases como: “La misma mondá que en el Desafío, cuando se siente que no puede más, se ‘enferma’. Es una niña consentida y cuando se da cuenta que las cosas no son como ella quiere, se ataca”.

La situación ocurrida en el programa posicionó a La casa de los famosos Colombia en el centro de la agenda digital, pues la ciudadanía no dudó en opinar sobre lo que ocurre dentro del programa asegurando que se trata de una estrategia: “Un pesar y tres tristezas” y “Puro show para ganar gente por lástima, seguro inventó el supuesto retraso”.

La participante es una de
La participante es una de las más polémicas de la temporada - crédito cortesía RCN

La reacción de la audiencia y la distribución del clip en redes sociales se convierten en ejemplo de la influencia directa que los giros de salud y las crisis personales pueden tener en los indicadores de participación y conversación alrededor del programa.

Participante embarazada en el ‘Desafío’

En la edición del Desafío Siglo XXI que se llevó a cabo entre 2025 y 2026, Kathe, participante de Neos, expresó sentirse mal y tener bastante malestar, sumado a la falta de apetito, así como náuseas.

Poco después de que la joven expresara sus dudas, la producción le entregó una prueba de embarazo. Ella se dirigió al baño para realizarla y, al salir, anunció ante sus compañeros que el resultado había sido positivo mientras tenía cara de sorpresa.

La reacción no se hizo esperar, pues Sofía le arrebató la prueba de la mano y dijo con voz firme: “¡Está embarazada!”, mientras Kevyn y Roldán se acercaron para comprobar el resultado en el dispositivo.

El novio de Kathe se
El novio de Kathe se sorprendió cuando se enteró del embarazo - crédito @jnicolas.acevedo/IG

Así, la joven se convirtió en la primera participante en la historia del Desafío que confirmó su embarazo durante la competencia.

Temas Relacionados

La casa de los famososBebaPrueba de embarazoLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Más de 100 animales de compañía se reencontraron con sus familias gracias a la plataforma Perros y Gatos Buscan su Hogar en Bogotá

Un balance del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal indica que el uso del portal digital permitió que decenas de perros y gatos regresaran a sus hogares, entre agosto de 2025 y marzo de 2026

Más de 100 animales de

Armando Benedetti anunció que retirarán esquemas de protección a candidatos presidenciales ‘quemados’ el 8 de marzo: este es el motivo

El ministro del Interior aseguró que se reconfigurarán los esquemas de seguridad de los aspirantes que no lograron tener éxito en la contienda electoral, debido a que ya perdieron su condición de candidatos

Armando Benedetti anunció que retirarán

Hombre al volante sufrió paro cardíaco y desencadenó un siniestro en el Centro Histórico de Cartagena

El vehículo en el que viajaba el ciudadano se volcó en plena vía. Las autoridades reportaron que, fuera del conductor del vehículo, no hubo lesionados

Hombre al volante sufrió paro

Laura Gallego se indignó por designación de Aida Quilcué como fórmula de Iván Cepeda: “La diversidad como fachada”

La ex señorita Antioquia recordó lo que ha hecho Francia Márquez durante el Gobierno Petro para cuestionar la decisión que tomó el candidato del Pacto Histórico

Laura Gallego se indignó por

Jaime Arizabaleta pidió la presencia de la Procuraduría para los escrutinios: “Tengo una amenaza real de que me roben la curul”

El congresista electo del Centro Democrático envió una misiva al procurador Gregorio Eljach, advirtiendo sobre riesgos en Buenaventura, Cali y Jamundí

Jaime Arizabaleta pidió la presencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Ejército Nacional confirmó la

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

ENTRETENIMIENTO

El ‘Desafío’ hizo importante advertencia

El ‘Desafío’ hizo importante advertencia sobre falsos castings y noticias falsas en redes sociales: “No se deje engañar”

Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Deportes

El Team Medellín-EPM recibió suspensión

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular