Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

La producción de La casa de los famosos Colombia autorizó la realización de una prueba de embarazo a una de sus participantes tras su solicitud por presentar síntomas físicos persistentes que incluyeron dolor de espalda, náuseas, vómitos y retraso en su periodo.

La influencer barranquillera, conocida como Beba, se realizó el procedimiento dentro de la casa, en presencia de Mariana Zapata y Valentino, dos de los concursantes cercanos a ella, tras varios días de especulación por la sensación que estaba presentando.

El resultado fue captado por las cámaras del reality y sorprendió tanto a televidentes como a los participantes, pues fue negativo, por lo que Beba empezó a llorar frente a sus amigos, que le ofrecieron soporte en el proceso.

Durante el episodio, la propia Beba bromeó asegurando que podría llamar al bebé Jefecito, de confirmarse un embarazo, refiriéndose al rol del máximo líder de la casa. La situación desató todo tipo de comentarios, tanto de apoyo como de especulación sobre el impacto de un eventual embarazo en el desarrollo del reality.

El impacto de la prueba de embarazo realizada durante el concurso se pudo notar a través de las redes sociales, donde los seguidores del programa replicaron imágenes y fragmentos del momento refiriéndose de forma empática hacia la participante ante su reacción de tristeza por el resultado.

Y es que, en medio de la transmisión, Beba expresó abiertamente su deseo de maternidad, señalando su interés personal: “Yo sí quiero un bebé”, dijo entre lágrimas a sus compañeros.

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos que calificaron la situación como premeditada: “Con todo respeto que ella merece, no creo nada de esa escena de los síntomas y esas cosas. en reiteradas ocasiones se le ha visto como finge situaciones que sabemos bien que no pasaron. tal vez, quiere vender una victima como estrategia. es muy competitiva”.

Asimismo, hubo algunos que la criticaron recordando su paso por otro reality con frases como: “La misma mondá que en el Desafío, cuando se siente que no puede más, se ‘enferma’. Es una niña consentida y cuando se da cuenta que las cosas no son como ella quiere, se ataca”.

La situación ocurrida en el programa posicionó a La casa de los famosos Colombia en el centro de la agenda digital, pues la ciudadanía no dudó en opinar sobre lo que ocurre dentro del programa asegurando que se trata de una estrategia: “Un pesar y tres tristezas” y “Puro show para ganar gente por lástima, seguro inventó el supuesto retraso”.

La reacción de la audiencia y la distribución del clip en redes sociales se convierten en ejemplo de la influencia directa que los giros de salud y las crisis personales pueden tener en los indicadores de participación y conversación alrededor del programa.

Participante embarazada en el ‘Desafío’

En la edición del Desafío Siglo XXI que se llevó a cabo entre 2025 y 2026, Kathe, participante de Neos, expresó sentirse mal y tener bastante malestar, sumado a la falta de apetito, así como náuseas.

Poco después de que la joven expresara sus dudas, la producción le entregó una prueba de embarazo. Ella se dirigió al baño para realizarla y, al salir, anunció ante sus compañeros que el resultado había sido positivo mientras tenía cara de sorpresa.

La reacción no se hizo esperar, pues Sofía le arrebató la prueba de la mano y dijo con voz firme: “¡Está embarazada!”, mientras Kevyn y Roldán se acercaron para comprobar el resultado en el dispositivo.

Así, la joven se convirtió en la primera participante en la historia del Desafío que confirmó su embarazo durante la competencia.