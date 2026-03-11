El Icetex amplía plazos para solicitudes y renovaciones de créditos educativos en 2026, beneficiando a más de 100.000 personas

El Icetex amplió el calendario de solicitudes y renovaciones de créditos educativos para el primer semestre académico de 2026 en Colombia - crédito Icetex

El Icetex amplió el calendario de solicitudes para nuevos créditos educativos y renovaciones de financiamiento para el primer semestre de 2026, con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de acceso a la educación superior para estudiantes colombianos.

Según informó el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo Gómez, la medida busca facilitar la continuidad de más de 100.000 estudiantes que ya cuentan con crédito, así como abrir la puerta a nuevos beneficiarios en programas de pregrado y posgrado tanto en Colombia como en el exterior.

Ampliación de los plazos: más tiempo para postularse y renovar

La convocatoria para la solicitud de nuevos créditos y renovaciones, correspondiente al periodo académico 2026-1, se encuentra activa y ofrece plazos extendidos para diferentes líneas de financiación. Urquijo Gómez invitó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad y gestionar la financiación de su matrícula:

“Desde el Icetex ampliamos los períodos para quienes deseen solicitar su crédito para estudios en el país en este semestre, así como aseguramos la financiación para más de 100.000 estudiantes que continúan en educación superior y solo necesitan renovar sus créditos para seguir estudiando”.

El proceso para solicitar nuevos créditos educativos está disponible en diversas modalidades, adaptadas a distintos perfiles y áreas académicas. Para quienes desean cursar carreras Stem, el Plan Talento Stem 40% acepta solicitudes hasta el 18 de marzo y permite pagar el 40% de la deuda durante los estudios y el 60 % restante tras graduarse.

La convocatoria Icetex 2026-1 incorpora plazos extendidos y líneas de financiación diferenciadas para pregrado, posgrado y estudios internacionales

El Plan Impulso Integral y Sostenible 40% está disponible hasta el 13 de marzo para áreas como administración, derecho, artes, humanidades, ciencias sociales, agropecuarias y periodismo, con condiciones similares de pago.

Los interesados en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como en educación continuada, pueden postularse al Plan Etdh y Educación Continuada 30% hasta el 20 de marzo, cubriendo el 30% del costo durante el estudio y el 70% al finalizar.

Para posgrados en el país, el plazo de solicitud es hasta el 18 de marzo bajo el Plan Posgrado 40%, mientras que los aspirantes a posgrados en medicina pueden acceder a la financiación total de la matrícula, pagando el 20% durante la carrera y el 80% tras culminar los estudios, también hasta el 18 de marzo.

Proceso y beneficios en la renovación de créditos ICETEX

Más de 100.000 estudiantes que actualmente cursan estudios con apoyo del Icetex pueden renovar su crédito hasta el 10 de abril de 2026. La renovación beneficia a alumnos de más de 1.100 municipios de los 32 departamentos del país, incluyendo a quienes estudian en el exterior. Para efectuar la renovación, los usuarios deben actualizar sus datos en la página oficial ( https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/renovacion-del-credito ), imprimir el formulario y presentarlo en la Institución de Educación Superior donde cursan sus estudios.

Los programas Impulso Integral y Sostenible 40% e Icetex Etdh y Educación Continuada 30% otorgan financiamiento para diversas disciplinas y formación para el trabajo

El Icetex precisó que todos los servicios y trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. La renovación es indispensable para asegurar el desembolso del crédito y evitar la terminación automática del mismo por inactividad.

Calendario detallado y condiciones para la convocatoria 2026-1

El cronograma establece que la actualización de datos y la renovación de créditos para pregrado, posgrado y estudios en el exterior estarán abiertas hasta el 10 de abril de 2026. Para quienes requieran renovación extemporánea, el plazo se extiende hasta el 24 de abril. El cierre semestral del periodo 2026-1 será el 8 de mayo de 2026.

Entre las recomendaciones, el Icetex advirtió que los estudiantes que no completen el proceso de renovación no recibirán desembolsos y, si omiten la renovación por más de dos periodos, el crédito se dará por terminado y pasará al proceso de cobro. Para quienes cuentan con subsidios de sostenimiento, el giro estará sujeto a la disponibilidad de recursos del Gobierno nacional.

En los créditos de largo plazo, el beneficio de subsidio a la tasa se mantendrá siempre que existan los recursos oficiales. Si la institución educativa presenta anormalidad académica, el plazo máximo para reportar la novedad a la entidad es el 12 de diciembre de 2026.

El calendario Icetex especifica fechas clave de actualización de datos, renovaciones ordinarias y extemporáneas, así como cierre del periodo académico 2026-1

Acceso, requisitos y recomendaciones para estudiantes

Para acceder a los créditos, los interesados deben revisar los términos y requisitos de cada línea de financiación en la página oficial ( https://web.icetex.gov.co/web/portal/creditos/planes-de-financiacion ). La postulación y la actualización de datos son procesos digitales y personales. El Icetex también recomendó descargar los manuales de renovación y consultar las instituciones con convenio para garantizar la correcta gestión del crédito.