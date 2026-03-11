Clases en colegios públicos de Bogotá serán normales el 12 de marzo pese a paro docente

Docentes de Bogotá convocaron un paro distrital de 24 horas para protestar contra políticas que, según el gremio, afectan la educación pública. - crédito Colprensa y Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que las clases en todos los colegios públicos del Distrito se desarrollarán con normalidad el próximo 12 de marzo, pese a la jornada de protesta convocada por el sindicato docente.

A través de un comunicado oficial emitido el 10 de marzo de 2026, la entidad aseguró que la decisión busca garantizar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes, incluso en medio de las movilizaciones anunciadas por el gremio de maestros.

“El próximo 12 de marzo las clases en todos los colegios públicos del Distrito se desarrollarán con normalidad”, indicó la Secretaría en el documento dirigido a la opinión pública.

La entidad distrital también señaló que respeta el derecho a la protesta de los docentes, pero hizo un llamado a que quienes participen en las movilizaciones lo hagan en contrajornada, es decir, fuera del horario escolar.

Según la administración, la prioridad debe ser evitar afectaciones al calendario académico y al tiempo de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.

La Secretaría de Educación aseguró que las clases del 12 de marzo se mantendrán y pidió priorizar el derecho a la educación. - crédito Secretaría de Educación del Distrito

Reposición de clases se realizaría el sábado 14 de marzo

En el mismo comunicado, la Secretaría de Educación explicó que los docentes que participen en las manifestaciones durante la jornada académica deberán reponer el tiempo perdido.

De acuerdo con la instrucción oficial, la reposición se realizaría el sábado 14 de marzo de 2026, con el fin de cumplir con las horas establecidas en el calendario escolar.

“En los casos en que se opte por participar en la protesta dentro del horario académico, el tiempo deberá reponerse el sábado 14 de marzo de 2026, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar”, señaló la entidad.

Además, el Distrito advirtió que quienes no realicen la reposición deberán asumir las decisiones administrativas correspondientes, de acuerdo con la normatividad vigente.

Esta medida ha generado controversia dentro del magisterio distrital, pues algunos sectores consideran que la reposición obligatoria podría vulnerar acuerdos y normas laborales vigentes.

Sindicato rechaza reposición de clases el sábado

La ADE ya había expresado días antes del anuncio del Distrito su rechazo a esta medida y aseguró que ni la Secretaría de Educación ni las direcciones locales pueden modificar de manera unilateral el calendario académico o la jornada escolar.

El sindicato argumenta que, según el Decreto 1850 de 2002, compilado posteriormente en el Decreto 1075 de 2015, la competencia para autorizar cambios en el calendario académico corresponde al Ministerio de Educación Nacional, previa solicitud formal de la entidad territorial.

Por esa razón, la organización sindical considera que imponer la reposición podría desconocer la normatividad vigente y la jornada laboral docente, la cual está establecida de lunes a viernes.

Además, la ADE recordó que en septiembre de 2025 se firmó un acuerdo entre el sindicato y la Secretaría de Educación, en el que se estableció que cualquier reposición de actividades debía ser consensuada dentro del marco de la autonomía institucional.

El gremio también sostuvo que citar a docentes y estudiantes un sábado sin el procedimiento legal correspondiente podría constituir una actuación irregular.

Sindicato rechaza reposición de clases el sábado - crédito @adebogota/X

Paro distrital de docentes fue convocado por la ADE

La jornada de movilización fue convocada por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), organización sindical que agrupa a docentes del sector público en la capital.

El gremio anunció un Gran Paro Distrital de 24 horas para el miércoles 12 de marzo, con el objetivo de movilizar a la comunidad educativa en rechazo a lo que consideran decisiones perjudiciales para la educación pública en Bogotá.

Según la ADE, la protesta surge como respuesta a recientes directrices de la Secretaría de Educación que, a su juicio, estarían afectando la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los docentes.

En su comunicado, el sindicato aseguró que la movilización representa “una respuesta política y colectiva frente a una orientación que está debilitando la educación pública y deteriorando las condiciones reales para enseñar y aprender”.

La ADE convocó una jornada de movilización en Bogotá para exigir cambios en las políticas educativas y condiciones laborales. - crédito @adebogota/X

Docentes denuncian cambios en el modelo de gestión escolar

Entre las principales críticas del sindicato se encuentra un presunto cambio en el modelo de gestión educativa, el cual, según los maestros, estaría priorizando aspectos administrativos sobre los pedagógicos.

De acuerdo con la ADE, en los colegios oficiales “se está imponiendo una forma de gestión centrada en el control laboral y el aumento de exigencias administrativas”, lo que estaría afectando el trabajo pedagógico dentro de las instituciones.

Los docentes también expresaron preocupación por medidas que impactarían la educación inicial, particularmente por decisiones relacionadas con el funcionamiento de niveles como prejardín y jardín.

Según el sindicato, “el cierre de prejardín y jardín es un retroceso que golpea a la primera infancia y amplía la desigualdad”, ya que podría interrumpir trayectorias educativas desde los primeros años.

Adicionalmente, los educadores denunciaron inestabilidad en las condiciones laborales y sobrecarga administrativa, factores que, según afirman, terminan afectando el ambiente escolar y la convivencia en las aulas.