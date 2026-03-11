Colombia

Bogotá lidera el ranking de vendedores de calle en Colombia: estas son las ciudades con más puestos

Datos del Censo Económico Urbano del Dane revelaron cuáles son las ciudades con mayor concentración de ventas en el espacio público y mostraron el peso de esta actividad en la economía de las principales urbes del país

Guardar
El Censo Económico Nacional Urbano
El Censo Económico Nacional Urbano del Dane revela la magnitud y el impacto de las ventas en calle en las principales ciudades de Colombia - crédito Luis Cortes/REUTERS

La economía que se mueve en las calles de Colombia —desde carretas de comida hasta puestos improvisados de ropa o frutas— está empezando a quedar retratada con mayor precisión en las estadísticas oficiales. Ese es uno de los objetivos del Censo Económico Nacional Urbano que adelanta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cuyos resultados completos se conocerán hacia el final del primer semestre de este año.

El ejercicio busca identificar con detalle las unidades productivas que operan en las ciudades: qué venden, cuántas personas trabajan allí, qué tan formalizadas están y cuánto aportan a la generación de empleo. Dentro de ese mapa también aparece una actividad económica que forma parte del paisaje cotidiano de muchas urbes, las ventas en calle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Dane distingue entre vendedores
El Dane distingue entre vendedores de calle estacionarios, semiestacionarios y móviles, ampliando la visión tradicional de los llamados vendedores ambulantes - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Este tipo de comercio, según la metodología del Dane, incluye distintas modalidades. Algunas unidades son estacionarias, con puestos que permanecen en el mismo lugar; otras funcionan de forma semiestacionaria y también están quienes se movilizan constantemente por el espacio público. En todos los casos se trata de actividades que pueden desarrollarse de manera individual o en pequeños esquemas de trabajo compartido.

Los primeros datos del censo divulgados por el diario La República mostraron que Bogotá concentra la mayor cantidad de estas unidades productivas. En la capital se identificaron 42.097 vendedores de calle, una cifra que refleja tanto el tamaño de la ciudad como el dinamismo comercial que se mueve en sus calles, plazas y avenidas.

Detrás de Bogotá aparecen otras dos grandes capitales del país. Medellín registra 13.692 unidades dedicadas a este tipo de actividad económica, mientras que en Cali se contabilizan 12.213. En conjunto, las cifras confirman que las principales ciudades concentran buena parte de las ventas que se desarrollan en el espacio público. El listado continúa con dos ciudades del Caribe colombiano. Barranquilla ocupa el cuarto lugar con 9.684 vendedores de calle, seguida por Cartagena, donde se registraron 6.558 unidades.

Más abajo en el ranking aparecen Bucaramanga, Cúcuta y Montería. En la capital santandereana se contabilizaron 6.444 unidades de este tipo; en la ciudad fronteriza, 6.016; y en la capital cordobesa, 5.446.

Las ventas informales en calle
Las ventas informales en calle generan empleo y sustento para miles de familias, al tiempo que suponen retos de planificación urbana en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

El primer municipio no capital que aparece entre las ciudades con mayor concentración de este tipo de actividad es Soledad, en el Atlántico. Allí se registraron alrededor de 3.602 unidades productivas dedicadas a las ventas en calle. El top 10 lo completa Ibagué, con cerca de 3.364 unidades.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que el término utilizado por la entidad no es “vendedores ambulantes”, ya que muchas de estas actividades se desarrollan en lugares fijos dentro del espacio público. “Siempre hay un puestico que todos los días está ahí, en la esquina. Eso mismo pasa en muchos otros casos. Ya no todos son ambulantes, por eso los llamamos vendedores de calle”.

El censo también permitió observar cómo este fenómeno económico no se limita exclusivamente a las capitales. Entre las 30 ciudades con mayor número de unidades de venta en calle, nueve corresponden a municipios que no son capitales departamentales. En ese grupo aparecen Soledad (Atlántico), Soacha (Cundinamarca), Piedecuesta (Santander), Santander de Quilichao (Cauca), Bello (Antioquia), Girón (Santander), Magangué (Bolívar), Floridablanca (Santander) y Buenaventura (Valle del Cauca).

Nueve municipios no capitales, entre
Nueve municipios no capitales, entre ellos Soledad y Soacha, figuran entre las ciudades con más unidades productivas de ventas en calle - crédito Alcaldía de Soacha

Dentro de ese listado, Soledad encabeza la clasificación con 3.602 unidades. Le siguen Soacha, con 2.983, y Piedecuesta, donde el Dane identificó 1.517 unidades dedicadas a las ventas en calle. Más allá de las cifras, el Censo Económico Nacional Urbano busca ofrecer una radiografía más completa de la actividad productiva que ocurre fuera de los grandes establecimientos formales. Para las autoridades, entender cómo funcionan estas economías es clave para diseñar políticas públicas relacionadas con empleo, formalización y uso del espacio público.

En muchas ciudades, los vendedores de calle representan una fuente de ingreso para miles de familias y, al mismo tiempo, un desafío permanente para la planificación urbana. Con la información del censo, el Gobierno espera contar con datos más precisos para dimensionar un fenómeno que, aunque visible a diario en esquinas y plazas, pocas veces había sido medido con tanto detalle.

Temas Relacionados

Vendedores en la calleVentas informalesDaneCenso Económico UrbanoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

El Consejo de Estado puso límites al uso de redes oficiales del Gobierno: falló contra dos entidades por difundir mensajes políticos

Las decisiones judiciales establecieron que las redes institucionales deben emplearse exclusivamente para informar sobre la gestión y los servicios de cada entidad, y no para replicar narrativas políticas ajenas a su misión

El Consejo de Estado puso

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Javier Suárez

Los Leones quieren dar el golpe en el Aspmyra Stadion, ante el equipo revelación de la liguilla que sacó en la fase de playoffs al Inter de Milán

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Tribunal confirmó y aumentó la condena contra Diego Cadena por soborno a testigos: lo sentenció a 104 meses de prisión domiciliaria

Juan José Salazar, segundo procesado, fue condenado a 94 meses de privación de la libertad

Tribunal confirmó y aumentó la

La desclasificación de documentos sobre Jeffrey Epstein animó a una colombiana a narrar su experiencia: “Yo sobreviví”.

Andrea Starling reveló que cuando era una niña fue convencida por una “amiga” para ir a la vivienda del empresario que murió en 2019

La desclasificación de documentos sobre

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad sufrió daños en las

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

ENTRETENIMIENTO

La chef Leonor Espinosa respondió

La chef Leonor Espinosa respondió a las críticas tras perder en las elecciones del 8 de marzo: “Se queman quienes llevan años en la política”

Alexa expresó sus dudas sobre su relación con Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Sáquenme si no pueden entender esto”

Feid desató rumores de gira mundial para 2026 con sus “Ferxxinoticias”: fans creen que el anuncio está cerca

⁠Se le inundó el apartamento a Aida Victoria Merlano: “En este momento necesito un marido”

Karola confesó su atracción por Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora respondió: “Cosita preciosa”

Deportes

Bodø/Glimt dio el batacazo y

Bodø/Glimt dio el batacazo y goleó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en los octavos de final de la Champions League

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Figura del Junior mostró su molestia con Jermain Peña por la expulsión ante Nacional: “No es la primera vez que pasa”

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores