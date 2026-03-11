Bogotá lidera el ranking de vendedores de calle en Colombia: estas son las ciudades con más puestos

El Censo Económico Nacional Urbano del Dane revela la magnitud y el impacto de las ventas en calle en las principales ciudades de Colombia - crédito Luis Cortes/REUTERS

La economía que se mueve en las calles de Colombia —desde carretas de comida hasta puestos improvisados de ropa o frutas— está empezando a quedar retratada con mayor precisión en las estadísticas oficiales. Ese es uno de los objetivos del Censo Económico Nacional Urbano que adelanta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cuyos resultados completos se conocerán hacia el final del primer semestre de este año.

El ejercicio busca identificar con detalle las unidades productivas que operan en las ciudades: qué venden, cuántas personas trabajan allí, qué tan formalizadas están y cuánto aportan a la generación de empleo. Dentro de ese mapa también aparece una actividad económica que forma parte del paisaje cotidiano de muchas urbes, las ventas en calle.

El Dane distingue entre vendedores de calle estacionarios, semiestacionarios y móviles, ampliando la visión tradicional de los llamados vendedores ambulantes - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Este tipo de comercio, según la metodología del Dane, incluye distintas modalidades. Algunas unidades son estacionarias, con puestos que permanecen en el mismo lugar; otras funcionan de forma semiestacionaria y también están quienes se movilizan constantemente por el espacio público. En todos los casos se trata de actividades que pueden desarrollarse de manera individual o en pequeños esquemas de trabajo compartido.

Los primeros datos del censo divulgados por el diario La República mostraron que Bogotá concentra la mayor cantidad de estas unidades productivas. En la capital se identificaron 42.097 vendedores de calle, una cifra que refleja tanto el tamaño de la ciudad como el dinamismo comercial que se mueve en sus calles, plazas y avenidas.

Detrás de Bogotá aparecen otras dos grandes capitales del país. Medellín registra 13.692 unidades dedicadas a este tipo de actividad económica, mientras que en Cali se contabilizan 12.213. En conjunto, las cifras confirman que las principales ciudades concentran buena parte de las ventas que se desarrollan en el espacio público. El listado continúa con dos ciudades del Caribe colombiano. Barranquilla ocupa el cuarto lugar con 9.684 vendedores de calle, seguida por Cartagena, donde se registraron 6.558 unidades.

Más abajo en el ranking aparecen Bucaramanga, Cúcuta y Montería. En la capital santandereana se contabilizaron 6.444 unidades de este tipo; en la ciudad fronteriza, 6.016; y en la capital cordobesa, 5.446.

Las ventas informales en calle generan empleo y sustento para miles de familias, al tiempo que suponen retos de planificación urbana en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

El primer municipio no capital que aparece entre las ciudades con mayor concentración de este tipo de actividad es Soledad, en el Atlántico. Allí se registraron alrededor de 3.602 unidades productivas dedicadas a las ventas en calle. El top 10 lo completa Ibagué, con cerca de 3.364 unidades.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que el término utilizado por la entidad no es “vendedores ambulantes”, ya que muchas de estas actividades se desarrollan en lugares fijos dentro del espacio público. “Siempre hay un puestico que todos los días está ahí, en la esquina. Eso mismo pasa en muchos otros casos. Ya no todos son ambulantes, por eso los llamamos vendedores de calle”.

El censo también permitió observar cómo este fenómeno económico no se limita exclusivamente a las capitales. Entre las 30 ciudades con mayor número de unidades de venta en calle, nueve corresponden a municipios que no son capitales departamentales. En ese grupo aparecen Soledad (Atlántico), Soacha (Cundinamarca), Piedecuesta (Santander), Santander de Quilichao (Cauca), Bello (Antioquia), Girón (Santander), Magangué (Bolívar), Floridablanca (Santander) y Buenaventura (Valle del Cauca).

Nueve municipios no capitales, entre ellos Soledad y Soacha, figuran entre las ciudades con más unidades productivas de ventas en calle - crédito Alcaldía de Soacha

Dentro de ese listado, Soledad encabeza la clasificación con 3.602 unidades. Le siguen Soacha, con 2.983, y Piedecuesta, donde el Dane identificó 1.517 unidades dedicadas a las ventas en calle. Más allá de las cifras, el Censo Económico Nacional Urbano busca ofrecer una radiografía más completa de la actividad productiva que ocurre fuera de los grandes establecimientos formales. Para las autoridades, entender cómo funcionan estas economías es clave para diseñar políticas públicas relacionadas con empleo, formalización y uso del espacio público.

En muchas ciudades, los vendedores de calle representan una fuente de ingreso para miles de familias y, al mismo tiempo, un desafío permanente para la planificación urbana. Con la información del censo, el Gobierno espera contar con datos más precisos para dimensionar un fenómeno que, aunque visible a diario en esquinas y plazas, pocas veces había sido medido con tanto detalle.