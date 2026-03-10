El presidente Petro confirmó la muerte de ‘Ramiro’, cabecilla de las disidencias, en un bombardeo en Ituango, Antioquia: “La violencia cesa si salimos de economías ilícitas”

El operativo en Ituango incluyó un bombardeo seguido de asalto aéreo por parte de tropas del Ejército Nacional de Colombia - crédito Ejército Nacional

Un bombardeo en la madrugada del lunes 9 de marzo en Ituango, Antioquia, concluyó con la muerte de alias Ramiro, señalado jefe del frente 18 de las disidencias de las Farc alineadas con alias Iván Mordisco.

El hecho ocurrió tras una ofensiva combinada que incluyó un ataque aéreo y un asalto coordinado por el Ejército Nacional.

La acción conjunta de las Fuerzas Militares se desarrolló en zona rural del municipio de Ituango. Según la información oficial, la ofensiva permitió neutralizar a siete integrantes de la estructura ilegal, entre ellos su principal cabecilla, alias Ramiro.

Además, una mujer, identificada como hermana del líder abatido, fue capturada y resultó herida durante el enfrentamiento. Las autoridades informaron que recibió atención médica inmediata, siguiendo el Derecho Internacional Humanitario.

'Ramiro' y otros seis disidentes murieron en un bombardeo registrado en Antioquia - crédito Fuerzas Militares

El operativo, que combinó un bombardeo ejecutado por la Fuerza Aeroespacial y un asalto aéreo de tropas terrestres, tuvo como objetivo desarticular la estructura armada que opera en el norte de Antioquia bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló: “Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido”. Las fuerzas militares destacaron que la intervención fue planeada con base en inteligencia previa y seguimiento constante a los movimientos de este grupo armado.

La ofensiva en Ituango no solo significó la baja del principal cabecilla, sino que debilitó la estructura armada dedicada, según fuentes oficiales, a la minería ilegal de oro en la región. El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el operativo, resaltando que se trató del 16º bombardeo ordenado durante su mandato.

En sus redes sociales escribió que el ataque dejó siete fallecidos y permitió la incautación de armas. “He ordenado el 16avo bombardeo en mi gobierno, está vez en Ituango, Antioquia, hay 7 personas que murieron. Se recogen armas. Ha muerto el cabecilla de la estructura alias Ramiro”.

El presidente Gustavo Petro confirmó que este es el 16º bombardeo que se realiza bajo su gobierno contra estructuras ilegales armadas - crédito @petrogustavo/X

El Presidente también mencionó que alias Wilmar, integrante de este frente, fue vinculado en informaciones de Caracol Televisión en un contexto que, según su mensaje, involucró acusaciones erróneas contra un funcionario del gobierno.

El jefe de Estado defendió que este tipo de operativos buscan debilitar a las organizaciones criminales que operan en el territorio y afectan la seguridad local. “Se trata de un golpe al autodenominado frente 18 dedicado a la minería ilegal del oro“, agregó Petro en su cuenta de X.

La acción militar se suma a una serie de operativos recientes contra las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia. “La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluído“, finalizó diciendo el mandarario nacional.

La estructura afectada está identificada como uno de los principales actores armados en el noroccidente colombiano, con incidencia en actividades de minería ilegal y extorsión. Las autoridades sostienen que la muerte de alias Ramiro representa un golpe considerable para la organización, aunque advirtieron que podrían presentarse retaliaciones en la zona.

Alias Ramiro, trayectoria criminal y alineación con Iván Mordisco

Alias Ramiro era considerado el principal responsable de las actividades delictivas en Ituango y Valdivia. Con más de 22 años en la organización, sobre él pesaban órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

En un inicio, el frente 18 estaba bajo la influencia de alias Calarcá, pero según las autoridades, desde octubre del año anterior la estructura pasó a responder a Iván Mordisco. Esta reorganización criminal fortaleció la presencia de las disidencias en la región, consolidando cinco frentes y una estructura móvil en Antioquia.