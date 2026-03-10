Colombia

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia no serán fórmula presidencial: los detalles del encuentro privado

La ganadora de La Gran Consulta por Colombia y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá se reunieron durante alrededor de dos horas

El camino del líder de Con toda por Colombia estaría enfocado en llegar a la Alcaldía de Bogotá - crédito Colprensa/EFE

Luego de las elecciones legislativas, con las que se confirmó cómo estará conformado el Congreso de la República durante los próximos cuatro años, ha comenzado oficialmente la previa de los comicios presidenciales que serán el 31 de mayo.

El 8 de marzo los colombianos también definieron a Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia como ganadores de sus consultas presidenciales, siendo la representante del Centro Democrático la que más votos recibió durante la jornada.

En segundo lugar se ubicó Juan Daniel Oviedo, que tras obtener más de un millón de votos ha sido mencionado como la opción más viable para ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pero los objetivos de los dos políticos no estarían tan cercanos.

Una reunión con pocos avances

La conversación que se registró el 10 de marzo habría sido privada hasta para los equipos de campaña - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

En la mañana del 10 de marzo, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia se reunieron en privado, sin presencia de sus equipos de campaña, durante casi dos horas, bajo la premisa de conocer los conceptos de cada uno ante la posibilidad de que se presenten a los comicios presidenciales como fórmula.

Tras la conversación, el balance público que entregaron Valencia y Oviedo sería el reflejo de lo que se registró durante la reunión, puesto que, hasta el momento, ninguna de las partes está dispuesta a aflojar en sus posturas.

Infobae Colombia conoció que la intención de Oviedo está en que Paloma Valencia se separe del uribismo y, en caso de que lo escoja como su fórmula vicepresidencial, se enfoquen en trabajar en las propuestas que se habían consensuado previamente con los demás integrantes de la consulta.

Por su parte, Valencia habría sido tajante en su respuesta, reafirmando que las ideas y propuestas que la llevaron a ganar en los comicios del 8 de marzo no serán un punto que se pueda negociar.

La ganadora de La gran consulta por Colombia indicó que no negociará cambiar sus ideales - crédito Paloma Valencia

Mientras Paloma Valencia se reunió con su equipo de trabajo tras el encuentro, Juan Daniel Oviedo no sostuvo otros encuentros durante la jornada, sino que optó por permanecer el resto del día en solitario, descartando el rumor de que podría acercarse a otra campaña, puesto que haber participado de la consulta no se lo permite.

“Ella no quiere y él tampoco”, fue la respuesta que recibió Infobae Colombia al indagar sobre la posibilidad de que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo puedan llegar a un acuerdo.

Como lo confirmó en una atención a medios la ganadora de la consulta, hay otros cuatro nombres en la lista de posibles fórmulas vicepresidenciales que la acompañarían en las elecciones del 31 de mayo.

Por su parte, aunque apoyará la campaña de Valencia, cumpliendo con lo pactado, Juan Daniel Oviedo tendría la intención de alejarse del plano nacional para enfocarse en una posible candidatura para llegar al Palacio de Liévano en 2027.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo no tendrían intenciones de ser fórmula en las elecciones del 31 de mayo - crédito Colprensa

Tras la reunión que sostuvo con Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia habló de las capacidades que tiene el bogotano.

“En Juan Daniel encuentro un hombre supercapaz, inteligente, carismático, un gran profesional y un gran ser humano. Claro que es una excelente opción para la vicepresidencia”, declaró la ganadora de La Gran Consulta por Colombia, que confesó que se tienen otros nombres en la lista, bajo la premisa de que tiene que ser alguien diferente a ella.

Tenemos unos cinco nombres de personas muy distintas a mí que representen segmentos diferentes, porque queremos honrar esa visión de la gran consulta por Colombia: aprender a caminar juntos y convocar a los colombianos a soluciones concretas”.

Tras la conversación de los políticos más votados del 8 de marzo, se ha generado el rumor de que otro integrante de la consulta podría quedar encaminado para ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia; este sería Juan Manuel Galán, representante del Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá.

