El ministro de Defensa habló sobre bombardeos en Antioquia contra disidencias de las Farc de ‘Ramiro’, hermano de ‘Iván Mordisco’

El más reciente bombardeo militar en Ituango, Antioquia, dejó en evidencia una reconfiguración de alianzas y rivalidades entre disidencias de las Farc en la región.

El objetivo principal, alias Ramiro, es uno de los líderes criminales con mayor trayectoria, vinculado actualmente al grupo de “Iván Mordisco” tras romper lazos con el frente liderado por Calarcá. Autoridades confirman al menos tres muertos y una mujer herida, mientras la operación continúa y se investiga si Ramiro figura entre las bajas.

El ataque, que se desarrolla desde hace más de 36 horas, representa el bombardeo número 16 contra estructuras armadas en Colombia bajo el actual Gobierno.

Del total de operaciones de este tipo en 2024, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en entrevista con El País que “este es el tercer bombardeo del año. El primero fue contra el cartel del ELN en Catatumbo, con ocho personas afectadas, uno de ellos menor de edad. El segundo ocurrió en Guaviare, neutralizando a ocho integrantes del cartel de alias Mordisco. El tercero, ahora en Antioquia, es contra la estructura 18, alineada con las disidencias de alias Mordisco”.

Según Sánchez, la banda dirigida por Ramiro cambió de bando tras disputas con el frente 36, que responde a Calarcá. “Ramiro es un criminal que lleva décadas delinquiendo en esta organización”, explicó el ministro al medio y añadió: “Perteneció a las antiguas Farc y luego, después de los diálogos, comenzó su actividad en el narcotráfico, sobre todo en el norte y nordeste de Antioquia”.

Tras múltiples operaciones militares sin éxito, Ramiro optó por romper con Calarcá y alinearse con Mordisco, según inteligencia militar. El gobernador Andrés Julián Rendón subrayó la dificultad de las operaciones por la intervención de “líderes comunales que obstaculizan las operaciones militares y judiciales en la zona”.

El frente 18 y su deserción: fragmentación y alianzas entre disidencias

El ministro Sánchez proporcionó detalles sobre esta operación en conversación con Blu Radio, entregando información preliminar de los resultados hasta la maña del 10 de marzo de 2026, de los que tienen conocimiento.

El funcionario señaló: “En este momento la información que tenemos es tres muertos, una mujer herida que ya fue recuperada y se le brindó primeros auxilios. Llevamos más de treinta y dos horas de operación en un terreno montañoso y complejo”.

Sobre la captura o muerte de alias Ramiro, Sánchez fue enfático al sostener: “No, la información que tenemos es que no está [entre los muertos]. Preliminarmente estaría con un grupo de unos siete, incluyéndolo a él. Estamos revisando toda la zona, incluso metimos hasta motosierras, hasta palas, más tropa, porque hay que remover tierra”. Advirtió que las condiciones del terreno y el impacto del bombardeo dificultan la identificación de bajas y la localización exacta de los cuerpos.

La fragmentación interna quedó retratada en las palabras del ministro cuando definió el trasfondo ideológico de estos reacomodos: “Eso muestra la ideología que tienen, que es ninguna, es simplemente una cultura traqueta: donde tengan mejor beneficio criminal de las economías, allá van a estar”.

El impacto de las operaciones estatales incluye la oferta de altas recompensas por líderes disidentes, especialmente en el caso de la estructura 36, señalada por el ataque al helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia.

“Esa estructura tuvo que ver con el ataque al helicóptero. Por Primo Gay, el cabecilla, damos una recompensa de hasta $640 millones. Estados Unidos ofrece hasta USD 5 millones por estos criminales. Catorce criminales que tuvieron relación con estos hechos ya fueron neutralizados”, afirmó Sánchez durante la entrevista difundida por Blu Radio.

En paralelo, la persecución incluye actuaciones directas contra la red cercana a alias Mordisco. Sánchez reveló: “Ya son tres hermanos que hemos capturado: uno el año pasado y dos este año. Los dos de este año, en menos de setenta y dos horas en la misma área”, citando la reciente captura de alias Conejo y la acción previa contra La J.

Además, mencionó la eliminación de alias Jenny en octubre del año pasado, persona “muy cercana a alias Mordisco”, lo que demostró el “perfil criminal de alias Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5.000 millones de pesos de recompensa”.

El ministro explicó que los familiares detenidos estaban relacionados con delitos violentos, incluyendo homicidios de civiles y líderes sociales, y que colaboraban en la logística de la estructura criminal.