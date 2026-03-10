Dos ‘influencers’ compartieron píldoras para la memoria sobre la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo: “El más miserable de los miserables”

Laura Camila Vargas y Karol Solís Menco recordaron el episodio en la plaza Rafael Núñez en el acto de homenaje por parte de la asociación Mafapo (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá) crédito Lina Gasca/Colprensa | @karolsolismenco/IG | @lauracamilavargas96/IG

El resultado electoral en Colombia dejó fuera del Congreso al representante por la curul afro, Miguel Polo Polo, para el periodo 2026-2030 en los comicios celebrados el domingo 8 de marzo de 2026 siguen dando de qué hablar en las redes sociales.

Tras conocerse la noticia, las activistas e influencers Karol Solís Menco (politóloga y docente universitaria); y Laura Camila Vargas (periodista), publicaron un pronunciamiento conjunto en el que repasaron los episodios que, según sus palabras, justifican la salida del congresista.

En su declaración que se difundió por Instagram en los perfiles de ambas (@karolsolismenco y @lauracamilavargas96), ambas creadoras de contenido afirmaron la noche del lunes 9 de marzo que “Polo Polo se quedó sin Internet” y propusieron “píldoras para la memoria” para explicar por qué consideran que su paso por la Cámara fue lesivo para la política colombiana.

Las influencers, reconocidas por su activismo y contenidos de análisis político, hicieron énfasis en lo que consideran fueron los principales elementos de la gestión de Polo Polo.

“De nuestra serie Los Miserables se va del Congreso quizá el más miserable. Por eso no basta con celebrarlo, sino que estimamos conveniente recordar exactamente por qué su miserablesa representa de lo más vil de la política colombiana”, señalaron.

La politóloga y docente universitaria, Karol Solís Menco; junto a la periodista, Laura Camila Vargas, señalaron los cinco episodios claves para llegar a esta conclusión con Miguel Polo Polo - créditos @karolsolismenco/IG y @lauracamilavargas96/IG

Cinco episodios, cinco razones: el adiós a Miguel Polo Polo del Congreso por los próximos cuatro años

El pronunciamiento se estructura alrededor de cinco hechos que, a juicio de Solís Menco y Vargas, marcan el paso de Polo Polo por el Congreso.

La primera “píldora para la memoria” se refiere a la postura del exrepresentante frente al conflicto armado colombiano y las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

Las activistas recordaron que Polo Polo “se burló del dolor de las madres de Soacha, mujeres que llevan años buscando justicia por sus hijos ejecutados por el ejército y presentados como bajas guerrilleras”.

demás, mencionaron el episodio en el que el entonces congresista grabó un video arrojando a la basura una exposición artística de botas que representaban a las víctimas.

Sobre este hecho, afirmaron: “Burlarse de víctimas no es provocación política, es una crueldad y un gesto inhumano incompatible con un ejercicio de representación democrática”.

El segundo punto señala que Polo Polo habría negado la existencia del racismo y despreciado en público la población afrodescendiente en situación de pobreza, a pesar de ocupar una curul destinada a la representación de estas comunidades.

Entre las frases recordadas, destacan sus palabras: “Yo no quiero negros empobrecidos, yo no quiero negros harapientos”, expresadas sin ningún filtro.

Karol Solís Menco y Laura Camila Vargas compartieron el video la noche del lunes 9 de marzo de 2026 - créditos @karolsolismenco/IG | @lauracamilavargas96/IG

Según las activistas, este tipo de afirmaciones desvirtúan el objetivo de la circunscripción especial afro en la Cámara de Representantes.

“La curul afro es una circunscripción creada en la Cámara para que esas comunidades tengan representación en un acto de reivindicación de sus derechos después de siglos de exclusión. Así que Polo Polo desfiguró un ejercicio de acción afirmativa, mientras los territorios afros siguen sin agua potable, sin oportunidades y sin presencia real del Estado”, recalcaron en su mensaje conjunto Solís Menco y Vargas.

La tercera “píldora” presentada por las creadoras de contenido apunta a la postura internacional del excongresista, al que acusan de promover discursos de odio y apoyar acciones militares en el extranjero.

“Polo Polo llegó incluso a agradecer bombardeos contra Irán y le encantaría, como buen vendepatrias que es, una intervención gringa en nuestro país”, afirmaron.

Además, añadieron: “Ha aplaudido el genocidio contra el pueblo palestino, apoyando inhumanamente todo lo que hace Israel”.

El cuarto punto aborda la relación de Polo Polo con el proceso de paz y la violencia en Colombia.

Las activistas resaltaron que el representante “es un férreo opositor de todo proceso de paz”, a pesar de manifestar públicamente su defensa de la vida.

En sus palabras: “Ese discurso no es valentía ni firmeza, es la glorificación de la guerra, de una guerra que le ha hecho tanto daño y que le ha costado tanta sangre a este país”, explicaron ambas.

Al final de su declaración, Solís Menco y Vargas sostiene que el exrepresentante por la curul afro fue un congresista ausente y poco productivo.

Según su perspectiva, Polo Polo “usó la curul afro como plataforma para servirle a la ultraderecha del Centro Democrático mientras acumulaba más ausencias que trabajo legislativo”.

En este sentido, expusieron la importancia de la memoria política en Colombia: “En un país que nos invita a olvidar para que en política nos vuelvan a gobernar desde el miedo, hacer memoria es un acto de resistencia poderoso”, agregaron la periodista y la poitóloga.