Cayó ‘Ramiro’, cabecilla de las disidencias de las Farc, en operación en Ituango, confirmó el ministro de Defensa

Las autoridades reportaron la eliminación de un líder delictivo durante una operación militar en Ituango, Antioquia, según anunció el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Por medio de su cuenta de X, el jefe de cartera se pronunció así en la mañana del 10 de febrero de 2026: “Entre los neutralizados cayó alias ‘Ramiro’, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas”, precisó Sánchez.

Sánchez presentó los resultados de la ofensiva reciente contra la estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco e indicó que continúa el despliegue militar en la zona. “Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido”, sostuvo el funcionario.

Al informar sobre el avance de las operaciones, el ministro Sánchez manifestó su confianza en la labor del Estado: “La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más”.

Por último, el propio ministro instó a la ciudadanía a colaborar con información relevante, añadiendo: “Denuncie cualquier información a las líneas 107 o 157”.

La operación, que involucró un asalto aéreo, dejó también a otros seis presuntos disidentes muertos y una mujer capturada, según confirmó el general Hugo Alejandro López, jefe de las Fuerzas Militares, a El Espectador.

La estructura 18 de las disidencias de las Farc mantenía fuerte presencia en Ituango y Valdivia, donde ejecutó múltiples acciones terroristas contra civiles y Fuerza Pública, de acuerdo con información oficial. Durante el procedimiento, resultó detenida una mujer herida que sería la hermana de alias Ramiro, que recibió atención médica por parte de los soldados.

Inteligencia militar había identificado que el delincuente se había desvinculado del frente de “Calarcá Córdoba” en 2025 por una fractura interna en el frente 36. Esta ruptura derivó en nuevas alianzas con disidencias, especialmente del denominado Bloque Occidental Jacobo Arenas, adaptándose a intereses en narcotráfico, minería ilegal y control territorial.

Entre los antecedentes adjudicados al jefe abatido figura su participación en el ataque a la vereda La Coposa en Valdivia, donde murieron seis soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24. Además, habría ordenado acciones con drones contra una estación de gasolina en Ituango durante 2026, lo que puso en riesgo a la población y a uniformados.

Según inteligencia, “Ramiro” acumulaba más de 22 años en la estructura 18 y tenía órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Gobernador de Antioquia sobre bombardeos en el departamento

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, difundió que un reciente ataque aéreo de las Fuerzas Militares impactó un campamento de las disidencias de las Farc en Ituango, Antioquia. El operativo se realizó en la mañana del lunes 9 de marzo y, según el mandatario, pudo haber causado bajas entre miembros del frente 18.

De acuerdo con Rendón, “En operativo del Ejército, en zona rural de Ituango, podrían haber caído criminales del frente 18 Farc, al mando de alias Ramiro”.

El mandatario departamental recordó que este individuo fue capturado previamente, pero recobró la libertad por decisión de la Fiscalía, acatando una orden presidencial. “Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la Fiscalía ante orden de Petro. Hoy está a órdenes de Mordisco”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

Las Fuerzas Militares realizaron el ataque tras obtener información sobre la presencia de integrantes de las disidencias en el área rural de Ituango. El objetivo era neutralizar actividades de grupos armados ilegales que operan en la región. La operación generó preocupación local por el posible aumento de enfrentamientos y riesgos para la población civil en la zona.