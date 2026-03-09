Ministros de Defensa e Interior calificaron de éxito rotundo las elecciones del 8 de marzo: “Al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato”

Ministros de Defensa e Interior calificaron de éxito rotundo las elecciones del 8 de marzo- crédito Ministerio del Interior

Como un éxito en seguridad y transparencia calificaron los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, los comicios del 8 de marzo de 2026 tras entregar el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento de la jornada electoral.

En una primera instancia, el ministro Benedetti aseguró que “al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato en estas elecciones”, calificando como positiva la jornada electoral en la que los colombianos eligieron el Congreso de la República y definieron los candidatos presidenciales en las consultas.

Por su parte, el ministro Sánchez aseguró que “Colombia se merece un aplauso por su desempeño el día de hoy en pro de la democracia”.

En su intervención, el titular de Defensa hizo un balance de seguridad y de la atención oportuna que dieron los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la persecución de quienes querían cometer delitos electorales.

En este sentido, aseguró que “los 13.493 puestos de votación fueron cubiertos con total seguridad”. En relación con el caso de los delitos electorales, dio un parte de victoria comparando las cifras obtenidas en este proceso electoral con respecto a las de 2022.

“En cuanto a incautación de dinero, se incautaron 3.761 millones de pesos, 34,7% más que 2022, donde se incautaron 2.792 millones de pesos”, dijo.

Al referirse a las capturas por delitos electorales, manifestó que fueron 38 frente a las 22 de 2022, lo que representó un incremento del 72%.

“En incautación de dinero, las capturas fueron de 50 versus, apenas, 8 que hubo en 2022. Esto representa un 525%” de aumento de los registrado hace cuatro años.

Pedro Sánchez y Armando Benedetti, afirmaron que los puestos de votación en el país estuvieron protegidos por el Estado - crédito Ministerio del Interior

Sobre los hechos que se registraron en La Macarena dijo que “el cartel de las disidencias de alias Calarcá hizo un ataque a la democracia y a la población, mediante ataques con drones. En este momento, la situación está controlada y esperamos que todo transcurra para que se consoliden los resultados que tanto espera el país”.

Frente al informe del PMU se presentó un balance sobre las denuncias ciudadanas recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que “a través de la plataforma del Ministerio del Interior se han recibido 940 denuncias, de las cuales cerca del 80% corresponden a presuntos casos de constreñimiento o presunta compra de votos que ya fueron trasladados a la Policía”.

Los reportes que se han recibido se refieren a: 907 corresponden a hechos ocurridos en Colombia; 33 se registraron en el exterior. De este total, en Bogotá se recibieron 145 denuncias, indica el documento.

Las denuncias se relacionan principalmente con posibles delitos electorales, tales como corrupción al sufragante (presunta compra de votos); suplantación o irregularidades en el proceso de votación; intervención en política por parte de servidores públicos; violación del régimen de propaganda electoral

Según se indicó, todas las denuncias recibidas a través de Uriel se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que se adelanten las actuaciones correspondientes.

El presidente aseguró que en 2018 el Consejo de Estado ordenó que se cuente con un software electoral que ses propio del Estado e indicó que, hasta el momento, esa orden no se ha cumplido - crédito @infopresidencia/X

En contraposición, el presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo reparos con los comicios del 8 de marzo y el sistema electoral. Desde su perspectiva, es fundamental modernizar el software utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones.

“Tenemos un código electoral hecho hace décadas, con tecnologías anacrónicas, hoy completamente superadas”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aseguró que las preparaciones para la jornada electoral se llevaron a cabo de manera pacífica - crédito Ministerio del Interior

A renglón seguido, afirmó: “Yo demando al Congreso de la República un código electoral moderno, demando a los órganos de control que tengamos un código fuente propiedad del Estado y no una tercerización privada que se ejerce desde el año 2007. No tercerizar las elecciones en manos de un monopolio tecnológico que debe pasar a la historia (sic)”.