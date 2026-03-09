Colombia

Ministros de Defensa e Interior calificaron de éxito rotundo las elecciones del 8 de marzo: “Al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato”

Pedro Sánchez y Armando Benedetti, afirmaron que los puestos de votación en el país estuvieron protegidos por el Estado

Guardar
Ministros de Defensa e Interior
Ministros de Defensa e Interior calificaron de éxito rotundo las elecciones del 8 de marzo- crédito Ministerio del Interior

Como un éxito en seguridad y transparencia calificaron los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, los comicios del 8 de marzo de 2026 tras entregar el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento de la jornada electoral.

En una primera instancia, el ministro Benedetti aseguró que “al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato en estas elecciones”, calificando como positiva la jornada electoral en la que los colombianos eligieron el Congreso de la República y definieron los candidatos presidenciales en las consultas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Por su parte, el ministro Sánchez aseguró que “Colombia se merece un aplauso por su desempeño el día de hoy en pro de la democracia”.

En su intervención, el titular de Defensa hizo un balance de seguridad y de la atención oportuna que dieron los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la persecución de quienes querían cometer delitos electorales.

En este sentido, aseguró que “los 13.493 puestos de votación fueron cubiertos con total seguridad”. En relación con el caso de los delitos electorales, dio un parte de victoria comparando las cifras obtenidas en este proceso electoral con respecto a las de 2022.

“En cuanto a incautación de dinero, se incautaron 3.761 millones de pesos, 34,7% más que 2022, donde se incautaron 2.792 millones de pesos”, dijo.

Al referirse a las capturas por delitos electorales, manifestó que fueron 38 frente a las 22 de 2022, lo que representó un incremento del 72%.

“En incautación de dinero, las capturas fueron de 50 versus, apenas, 8 que hubo en 2022. Esto representa un 525%” de aumento de los registrado hace cuatro años.

Pedro Sánchez y Armando Benedetti,
Pedro Sánchez y Armando Benedetti, afirmaron que los puestos de votación en el país estuvieron protegidos por el Estado - crédito Ministerio del Interior

Sobre los hechos que se registraron en La Macarena dijo que “el cartel de las disidencias de alias Calarcá hizo un ataque a la democracia y a la población, mediante ataques con drones. En este momento, la situación está controlada y esperamos que todo transcurra para que se consoliden los resultados que tanto espera el país”.

Frente al informe del PMU se presentó un balance sobre las denuncias ciudadanas recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que “a través de la plataforma del Ministerio del Interior se han recibido 940 denuncias, de las cuales cerca del 80% corresponden a presuntos casos de constreñimiento o presunta compra de votos que ya fueron trasladados a la Policía”.

Los reportes que se han recibido se refieren a: 907 corresponden a hechos ocurridos en Colombia; 33 se registraron en el exterior. De este total, en Bogotá se recibieron 145 denuncias, indica el documento.

Las denuncias se relacionan principalmente con posibles delitos electorales, tales como corrupción al sufragante (presunta compra de votos); suplantación o irregularidades en el proceso de votación; intervención en política por parte de servidores públicos; violación del régimen de propaganda electoral

Según se indicó, todas las denuncias recibidas a través de Uriel se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que se adelanten las actuaciones correspondientes.

El presidente aseguró que en 2018 el Consejo de Estado ordenó que se cuente con un software electoral que ses propio del Estado e indicó que, hasta el momento, esa orden no se ha cumplido - crédito @infopresidencia/X

En contraposición, el presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo reparos con los comicios del 8 de marzo y el sistema electoral. Desde su perspectiva, es fundamental modernizar el software utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones.

“Tenemos un código electoral hecho hace décadas, con tecnologías anacrónicas, hoy completamente superadas”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que las preparaciones para la jornada electoral se llevaron a cabo de manera pacífica - crédito Ministerio del Interior

A renglón seguido, afirmó: “Yo demando al Congreso de la República un código electoral moderno, demando a los órganos de control que tengamos un código fuente propiedad del Estado y no una tercerización privada que se ejerce desde el año 2007. No tercerizar las elecciones en manos de un monopolio tecnológico que debe pasar a la historia (sic)”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezArmando BenedettiElecciones del 8 de marzoPMUPuestos de VotaciónFraude electoralGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Partido Comunes desapareció del Congreso: lista de Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, no alcanzó el umbral

El partido quedó fuera del Congreso luego de las elecciones del 8 de marzo, al no alcanzar el 3% de los votos exigidos por la ley para mantener su personería jurídica; de la que dependía su continuidad, pues ya había cumplido su segundo periodo como parte del Acuerdo de Paz

Partido Comunes desapareció del Congreso:

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

Tras los comicios legislativos, la reconocida actriz colombiana destacó la importancia del triunfo del Pacto Histórico en Senado y Cámara y reforzó su llamado a buscar la Presidencia de la República en primera vuelta

Diana Ángel celebró los resultados

Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras aceptar su derrota en la consulta del Frente por la Vida: “Gracias, Daniel”

El candidato por el Frente por la Vida aseguró que las votaciones obtenidas el domingo 8 de marzo, aunque bajas, representan el punto inicial para defender al progresismo

Roy Barreras respondió a Daniel

De Polo Polo a Vicky Dávila, las redes se llenaron de memes con los quemados de las elecciones del 8 de marzo

Las recientes elecciones legislativas dejaron fuera a pesos pesados de la política como Álvaro Uribe Vélez e Ingrid Betancourt, generando reacciones inesperadas en las plataformas digitales

De Polo Polo a Vicky

El conflicto entre grupos armados deja víctimas y desaparecidos en zona rural de Aracataca: la Defensoría del Pueblo solicitó un corredor humanitario para atender la emergencia

La mayoría de todas las actividades se encuentran suspendidas y la comunidad padece restricciones a la movilidad, exposición a material bélico y amenazas de confinamiento o desplazamiento forzado

El conflicto entre grupos armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Deportes

Radamel Falcao vuelve a ser

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos