Colombia

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

El artista destacó la influencia de su esposa en la organización de su carrera musical y habló del equilibrio entre la vida familiar y el mundo del entretenimiento

Guardar
El cantante se sinceró sobre
El cantante se sinceró sobre las dinámicas que mantiene con su esposa y el papel fundamental de su familia en su día a día - crédito Carlos Ortega/EFE

Felipe Peláez, uno de los jurados más reconocidos del programa A Otro Nivel, se refirió a los 15 años de matrimonio que lleva con Laura Catalina Henao, administradora de empresas, a la que considera parte clave en la gestión de su entorno laboral.

La revelación se llevó a cabo durante una conversación en pleno rodaje del formato, en la que el artista confirmó la duración del vínculo personal y profesional que tiene con su compañera sentimental, teniendo en cuenta que ha estado vinculada a la organización de distintos aspectos de la carrera de Peláez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El intérprete, conocido también por su faceta de compositor, le contó a los demás jurados y a los colombianos durante el programa que consolidó su relación años antes de formalizar el matrimonio, después de un primer encuentro en un concierto en Medellín.

Felipe Peláez mencionó que durante cerca de dos años sostuvo una interacción constante con Henao antes de iniciar la convivencia que terminó en la formación de su familia.

El cantante aseguró que la
El cantante aseguró que la conexión entre su vida personal y su carrera musical ha sido clave para enfrentar los desafíos dentro y fuera del escenario - crédito @felipepelaez/Instagram

Cabe mencionar que el cantante tiene cuatro hijos, tres de ellos son fruto de su unión con Laura Catalina Henao, con la que tiene un vínculo muy especial desde que se conocieron, por lo que decidieron dar un paso más y formar una familia.

Así, el artista ha hecho visible en sus redes sociales distintos momentos de la vida cotidiana como celebraciones, actividades y espacios compartidos que reflejan la integración de la vida familiar y cómo su pareja lo apoya en su agenda artística.

El propio Felipe Peláez se refirió a las dinámicas que emplea para garantizar la estabilidad conyugal. En conversación con sus colegas jurados, Kike Santander y Gian Marco, describió el método que ha adoptado para anticipar las necesidades de su esposa, una práctica que, según apuntó, contribuye al equilibrio de la pareja y a la resolución de conflictos inherentes a la convivencia.

El impacto de Laura Catalina Henao en la gestión profesional de Felipe Peláez

Laura Catalina Henao participa activamente en labores vinculadas al manejo del entorno laboral del cantante. Publicaciones del propio Felipe Peláez a través de las redes sociales señalan que su esposa lo ha acompañado en gran parte de su trayectoria musical, interviniendo en procesos de gestión y organización que inciden directamente sobre su carrera.

La experiencia familiar y la actividad artística se desarrollan de manera paralela, conforme a los datos ofrecidos durante el programa y en intervenciones públicas previas de Peláez. El cantante ha vinculado en diferentes ocasiones su entorno personal con el proceso creativo, señalando que la dinámica familiar influye directamente en las composiciones y en la orientación de sus proyectos musicales.

El famoso le contó a
El famoso le contó a sus compañeros cómo mantener el equilibrio familiar y profesional - crédito @aotronivelco/Instagram

El secreto de Felipe Peláez para tener un matrimonio feliz

El propio Peláez reconoció, durante el diálogo en el programa televisivo, que los retos de la convivencia han requerido el desarrollo de mecanismos de anticipación y cuidado a todo lo que ella dice, según sus palabras, es como “leer su mente”, lo que atribuye como factor clave para la estabilidad alcanzada en su vínculo de pareja.

“No todo es color de rosa, es cierto, hay momentos en los que se pone espesa la cosa, pero al final mi fórmula está en complacerla hasta donde más pueda anticipadamente. Nunca esperar a que ella me insinúe algo (...) Hay señales, después de 15 años tú identificas”, le contó el famoso a sus compañeros de trabajo.

'A Otro Nivel' no solo
'A Otro Nivel' no solo ha sorprendido con talento, sino con consejos para los televidentes - crédito @aotronivelco/Instagram

Con estas declaraciones, Peláez proyectó una imagen de integración entre vida personal y gestión profesional, en la que la participación de Henao trasciende el entorno privado y se adentra en la esfera de la toma de decisiones estratégicas relacionadas con su carrera artística.

Temas Relacionados

Felipe PeláezPipe PeláezA Otro NivelLaura Catalina HenaoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El señor Biter logró curul y llegó al Congreso como el primer influencer transportador, pese al rechazo de Julián Forero 'Fuchi'

Un referente surgido en redes sociales alcanzó un lugar en el parlamento para representar a los transportadores, con el reto de impulsar mejoras para el sector y enfrentar desafíos internos

El señor Biter logró curul

Juan Daniel Oviedo le reveló a Infobae que “el escenario de la Alcaldía de Bogotá es el camino”

El bogotano de 48 años se pronunció tras aceptar el triunfo de Paloma Valencia en La gran consulta por Colombia

Juan Daniel Oviedo le reveló

“Al sector empresarial le faltan huevos”: duras críticas de Mario Hernández ante los resultados de las elecciones de 2026

El reconocido empresario comparó a Colombia con Perú e insistió en que “tenemos que pensar en el país y en la gente”

“Al sector empresarial le faltan

Claudia López celebró con pulla al petrismo: “Le ganamos a la consulta de la corrupción”

Claudia López y Leonardo Huerta destacaron que la Consulta de las Soluciones derrotó a la “consulta de la corrupción”, y aseguraron que para la primera vuelta “derrotarán al uribismo”

Claudia López celebró con pulla

Resultados elecciones 2026 en Colombia: app oficial para ver en tiempo real los resultados

Desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la app aVotar está disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS

Resultados elecciones 2026 en Colombia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Aida Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

El poderoso mensaje de Karol G: de desear ser hombre a inspirar a todas sus seguidoras en el Día Internacional de la Mujer

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión