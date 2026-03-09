Colombia

El impacto de Juan Daniel Oviedo en el mapa electoral de Colombia: ¿fórmula vicepresidencial o candidato a la Alcaldía de Bogotá?

El exdirector del Dane sorprendió en la consulta presidencial y se habla sobre las decisiones que tomará antes de la primera vuelta

Oviedo fue la sorpresa de la jornada en las consultas presidenciales del 8 de marzo - crédito Colprensa

Además de las elecciones legislativas, los colombianos pudieron participar el 8 de marzo en tres consultas presidenciales.

Después de la victoria de Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia se posicionó Juan Daniel Oviedo, que se consolidó como una de las sorpresas.

Además de ocupar el segundo lugar en La Gran Consulta por Colombia, el exdirector del Dane figuró como uno de los candidatos con más votos en Bogotá, lo que abre la puerta a varios escenarios sobre su participación política en el futuro.

El impacto de Oviedo en el mapa electoral

Oviedo ocupó el segundo lugar de la consulta que ganó Paloma Valencia - crédito @VickyDavilaH/X

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Cristian Rojas, afirmó que el resultado de la consulta no hace que sea seguro que Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

El resultado de Oviedo es importante por pasar al segundo lugar, pero no necesariamente eso tiene un efecto como el de Francia Márquez porque las circunstancias son distintas. Ya la ventaja de Paloma Valencia es mucha y tendrá libertad de elegir”.

Sin embargo, Rojas afirmó que, mientras Oviedo decide su futuro, con la posibilidad de que pueda aspirar a la Alcaldía de Bogotá, Paloma Valencia necesitará de su figura para sumar puntos en la capital.

“Puede hacer las dos cosas. Debe apoyar al ganador, pero eso podrá hacerlo sin entusiasmo si no es fórmula; en cambio, puede después dedicarse a trabajar por la alcaldía de Bogotá. Lo de la capital puede ser persuasivo para Paloma. Además, se necesita Bogotá para ganar”, afirmó Rojas al respecto.

Juan Daniel Oviedo ocupó el segundo lugar en La gran consulta por Colombia - crédito La Gran Consulta por Colombia

Por su parte, el analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches analizó los escenarios que tendrá Oviedo tras la consulta. Resaltando que terminó siendo el ganador de la jornada.

“Tengo una respuesta concreta. Las consultas fueron un ajedrez para el escenario de la Alcaldía de Bogotá; en el fondo se jugaba el segundo cargo más importante. Uno de los ganadores es Juan Daniel Oviedo; ya hoy podemos decir que es gran favorito para el distrito”.

Al hablar del resultado de Juan Daniel Oviedo, en comparación con las otras dos encuestas, indicó que el impacto del exdirector del Dane es fundamental para medir el poder que tienen los ganadores de Las Soluciones y del Frente por la vida.

Las consultas demostraron que son un capricho de Roy Barreras y Claudia López, pero eso les va a costar porque quedaron borrados. Habrá cuatro candidatos serios, dos de centro y uno por cada costado”, puntualizó Jaime Wilches.

Paloma Valencia no ha confirmado quién será su formula vicepresidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

Sin que el líder de Con toda por Colombia se pronuncie tras los resultados de las consultas, tendrá menos de un mes para elegir el camino que seguirá de cara a la primera vuelta electoral.

Cabe recordar que en Colombia los candidatos presidenciales deben inscribir oficialmente su fórmula vicepresidencial antes de la fecha límite establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que, según el calendario electoral vigente, será hasta el 29 de marzo de 2026.

Este requisito es obligatorio para que la fórmula quede habilitada en la contienda y figure en el tarjetón electoral. Si un candidato no presenta su fórmula vicepresidencial dentro del plazo estipulado, su inscripción puede considerarse incompleta y quedar sin validez. La inscripción debe realizarse de manera presencial y cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios.

