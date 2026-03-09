Cayó alias Conejo, hermano de ‘Iván Mordisco’, tras operativo de la Policía Nacional en Tolima

Las autoridades arrestaron en Tolima a Andrés Vera Fernández mientras intentaba salir del municipio, en una operación que fortalece las acciones contra las disidencias armadas, según reportaron voceros de Defensa y Fiscalía - crédito prensa MinDefensa

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó la captura de Andrés Vera Fernández, alias Conejo, hermano del terrorista “Iván Mordisco”, líder de las disidencias de las Farc.

La detención se produjo en el sector de La Plazuela, en el casco urbano del municipio de Falán, Tolima, donde el detenido se disponía a abordar un vehículo de servicio público con destino a Bogotá.

Según informaron las autoridades, es el segundo hermano del cabecilla capturado en menos de 72 horas, lo que representa un avance relevante en la ofensiva institucional contra la organización delictiva.

El procedimiento respondió a un despliegue especial de uniformados dentro del Plan Candado, estrategia implementada tras la reciente captura de Juan Gabriel Vera Fernández, alias Jota, también hermano de “Mordisco”.

La Policía Nacional capturó en Falán, Tolima, a Andrés Vera Fernández, alias ‘Conejo’, hermano de ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc - crédito prensa Ministerio de Defensa

La fuerza pública mantenían presencia en la zona para impedir la fuga de integrantes clave del círculo del cabecilla, anticipando movimientos tras los últimos operativos, según reportó el Ministerio de Defensa Nacional.

Órdenes judiciales y perfil criminal

Sobre alias Conejo pesaban órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. Los investigadores vinculan a este individuo con la coordinación de actividades logísticas para las diferentes estructuras de las disidencias, así como con la expansión de sus redes hacia el centro del país.

Según la información oficial, este sujeto también está bajo investigación por su presunta participación en homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz y por la administración de bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos de actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico, minería ilegal y extorsión. La orden de captura fue ejecutada en el momento en que “Conejo” pretendía abandonar la zona después de la caída de su hermano.

Alias Conejo, el segundo hermano del líder de las disidencias de las Farc capturado en menos de 72 horas, enfrenta cargos por homicidio, secuestro y porte ilegal de armas - crédito prensa MinDefensa

Declaraciones oficiales y estrategia de recompensas

La detención de alias Conejo forma parte de una estrategia operativa sostenida para afectar las redes logísticas y criminales de las disidencias. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, resaltó la importancia de la colaboración ciudadana y el impacto de las recompensas ofrecidas.

“Uno de los grandes ganadores de las elecciones al Congreso el pasado 8 de marzo fue la seguridad, porque sin seguridad no hay democracia y sin democracia no hay país. Esto se debe a la ofensiva permanente que tenemos contra todas las estructuras criminales y principalmente contra aquellos objetivos de alto valor”, afirmó el funcionario en declaraciones públicas.

El ministro recordó que se mantiene vigente una recompensa millonaria para quienes suministren información que permita ubicar y neutralizar a alias Iván Mordisco. Según la cartera de Defensa, la política de incentivos económicos ha permitido la obtención de datos clave sobre los movimientos de integrantes cercanos a los cabecillas, favoreciendo la neutralización de personas estratégicas dentro de la estructura criminal.

“Las recompensas sí funcionan. La información que estamos recibiendo gracias a proponer dinero para recibir información es fundamental. Por ello, contra alias Iván Mordisco hay una recompensa de hasta cinco $5.000 millones”, enfatizó Sánchez Suárez, reiterando el llamado a la ciudadanía para colaborar a través de las líneas oficiales.

El ministro de Defensa destacó la colaboración ciudadana y el impacto de las recompensas en la captura de integrantes clave de las disidencias de las Farc - crédito @PedroSanchezCol / X

Operativos recientes y antecedentes

La captura de alias Conejo representa el cuarto golpe al entorno más próximo de “Iván Mordisco” en menos de un año. En 2025, las autoridades reportaron la neutralización de alias Yenny, persona de confianza del líder disidente. En agosto del mismo año, fue capturado Luis Vera Fernández, alias Mono Luis, otro hermano del cabecilla. El reciente fin de semana cayó alias Jota en Tolima, y ahora se suma la detención de alias Conejo, fortaleciendo el cerco sobre la cúpula de la organización.

De acuerdo con la Policía Nacional, la captura fue resultado de un trabajo articulado con inteligencia, policía judicial y el acompañamiento permanente de la comunidad. El director de la institución, general William Rincón, explicó:

“Hoy queremos mostrar un tercer golpe frente al círculo más cercano de alias Mordisco, este narcoterrorista de Colombia. Hemos capturado en menos de 72 horas a dos de los hermanos de confianza de este sujeto. Hoy estamos entregando a la justicia a Andrés Vera Fernández, alias Conejo, por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego”.

Alias Conejo es señalado de coordinar actividades logísticas y administrativas para las redes ilegales, incluyendo el manejo de bienes, narcotráfico, minería ilegal y extorsión - crédito prensa MinDefensa

El alto oficial detalló que “Conejo” cumplía funciones logísticas, así como la coordinación de actividades para garantizar la movilidad, abastecimiento y ocultamiento de integrantes de la organización criminal, además de administrar bienes y recursos para actividades clandestinas.