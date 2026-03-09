Así quedó la rentabilidad de los CDT en Colombia luego de las elecciones del 8 de marzo: por qué siguen siendo confiables

Los CDT ofrecen a los ahorradores la posibilidad de proteger su dinero ante escenarios de inestabilidad política y económica, evitando exposiciones a cambios imprevistos - crédito Luisa González/Reuters

Luego de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, se generaron dudas sobre los productos financieros en Colombia, entre ellos los certificados de depósito a término (CDT), que siguen siendo la alternativa más segura y rentable para quienes buscan proteger y hacer crecer su dinero. Y es que la composición más plural del Congreso de la República y el clima político incierto hicieron que muchos ahorristas e inversionistas optaran por alternativas estables respaldadas por instituciones sólidas.

Los (CDT) se consideran la inversión más confiable luego de los comicios porque ofrecen una rentabilidad fija desde el inicio, garantizan la protección del capital y cuentan con el respaldo del sistema financiero colombiano. Estas características permiten a los ahorradores resguardarse frente a la volatilidad política y económica, sin exponerse a variaciones inesperadas.

Como se recordará, el Pacto Histórico obtuvo el mayor número de votos en el Senado, mientras que el Centro Democrático logró consolidar sus propios apoyos. La situación anticipa un Congreso de la República más diverso que, si bien puede reforzar la estabilidad institucional, también genera interrogantes sobre el futuro político y económico de Colombia.

Las elecciones del 8 de marzo dejaron como gran ganadora a Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, lo que dio tranquilidad a los inversores - crédito Fernando Vergara/AP

La coalición de derecha sumó unos 5,8 millones de votos, frente a los aproximadamente 2,7 millones logrados por la izquierda. El contraste plantea nuevas dudas sobre la posible redistribución de preferencias en la próxima elección presidencial, lo que incrementa la percepción de riesgo.

Frente a este entorno, ahorradores e inversionistas colombianos privilegian alternativas que garanticen tranquilidad y previsibilidad. Los productos financieros con rentabilidad conocida y mínima exposición al cambio ganan protagonismo ante cualquier incertidumbre política.

Al respecto, el analista económico y gerente de operaciones de MejorCDT, Omar Casas, señaló que “en momentos como este, los colombianos buscan dos cosas: estabilidad y reglas claras. Los CDT las ofrecen ambas desde el primer día. Se sabe exactamente cuánto se va a ganar y el dinero permanece en entidades vigiladas, independientemente de quién gane las elecciones”.

Por qué los CDT siguen siendo una alternativa segura en Colombia

Los CDT se destacan por su transparencia y facilidad para prever los rendimientos. Al iniciar la inversión, cualquier persona conoce de antemano cuánto recibirá al final del plazo pactado, sin depender de cambios políticos, ya que su desempeño se vincula a factores macroeconómicos y a la política monetaria.

Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles - crédito Visuales IA

La vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia garantiza que las entidades emisoras cumplan con normas rigurosas. Además, el respaldo de la protección del seguro de depósitos de Fogafin cubre hasta $50 millones por depositante, lo que refuerza la confianza de los usuarios en una eventualidad dentro del sector.

Colombia ha atravesado gobiernos de distintas orientaciones, pero los CDT permanecen sólidos y confiables en todos los ciclos. Así, los que ahorran e invierten encuentran en este instrumento un refugio estable y seguro, sin importar el contexto político dominante.

Rentabilidad de los CDT frente a la inestabilidad global

El escenario internacional actual también incide en las decisiones de inversión locales. En las últimas semanas, el precio del petróleo alcanzó los USD120 por barril, mientras bolsas de Estados Unidos, Europa y Asia registraron caídas de entre 1% y 2% ante los nuevos episodios de tensión geopolítica.

Dichas señales de volatilidad restan atractivo a los activos de renta variable. Por el contrario, los CDT ofrecen tasas de interés superiores al 12% efectivo anual (E. A.), muy por encima de una inflación cercana al 5%. Ello permite un rendimiento real positivo, posicionando a este producto como una herramienta de resguardo frente a la depreciación monetaria.

El dinero que se guarda en un CDT siempre está protegido y nunca corre riesgo de perderse - crédito Colprensa

Omar Casas resaltó la importancia de actuar con previsión. Dijo que aplazar el ahorro o la inversión también tiene un costo: el dinero pierde valor con el tiempo y la inflación sigue presionando los precios. “De hecho, más del 76% de los colombianos reconoce arrepentirse de no haber empezado a ahorrar o invertir antes. El momento de actuar es hoy, no cuando el panorama se despeje del todo”, remarcó.

La búsqueda de refugio financiero se intensifica cuando las expectativas son inciertas. Los CDT funcionan como instrumentos de resguardo tanto ante turbulencias externas como frente a posibles factores internos que alteren el equilibrio económico.

Cómo invertir en CDT de forma fácil y segura

La digitalización facilita el acceso a productos financieros en Colombia. Los interesados pueden comparar tasas, simular rendimientos y abrir un CDT en minutos a través de plataformas en línea. Esto otorga mayor autonomía y transparencia en todo el proceso.

Casas insiste en la relevancia de la información al tomar decisiones. “Más allá de los ciclos políticos o del ruido del momento, lo importante es tomar decisiones informadas. Hoy el mercado ofrece tasas muy atractivas y hay facilidades para comparar las opciones disponibles en entidades vigiladas, elegir la que mejor se ajuste a cada necesidad y abrir el CDT de forma simple y segura, para aprovechar estas oportunidades con confianza y transparencia”.