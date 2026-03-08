Colombia

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

La empresaria de fajas compartió una imagen de su amiga celebrando la calidad de mujer en la que se ha convertido con el paso de los años, destacando su valor y pidiendo por su pronta salida de prisión

Yina Calderón dedicó a Epa Colombia su reconocimiento en los Premios Ícono - crédito @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

El reciente mensaje de Yina Calderón en sus redes sociales ha generado reacciones desde su nuevo lugar de residencia en México.

La DJ y empresaria de fajas, que actualmente participa como panelista en la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo, utilizó el Día Internacional de la Mujer para enviar un mensaje dedicado a una amiga cercana.

En su publicación del 8 de marzo, Calderón destacó la labor y la fortaleza de Epa Colombia, a la que calificó como una mujer trabajadora y luchadora.

Yina Calderón le envió mensaje a Epa Colombia por el Día de la Madre - crédito @yinacalderonoficial/IG

Aprovechó la ocasión para pedir públicamente que su amiga pronto recupere la libertad tras un año de reclusión por grabarse afectando estructuras de una estación de Transmilenio en 2019.

El pronunciamiento de Calderón en el Día de la Mujer incluyó un pedido especial para su amiga, que cumple condena tras los actos cometidos hace cinco años. Asimismo, reconoció la capacidad de lucha de Epa Colombia y expresó el deseo de volver a verla en libertad y rodeada de sus seres queridos.

“Hoy en el día internacional de la mujer quiero resaltar entre tantas mujeres importantes para mí a mi gran amiga @epa_colombia, mujer trabajadora que me ha enseñado a luchar y seguir adelante así la vida a veces no sonría… le pido todos los días a Dios te regale la libertad y volver a verte reír al lado de todos. Te quiero y respeto. ¡Feliz día mujeres!”, expresó Calderón en su mensaje público.

Yina Calderón mantiene presencia mediática en Colombia

A pesar de residir temporalmente en México, Yina Calderón no ha dejado de participar en el debate público colombiano. Ha opinado sobre figuras del entretenimiento nacional, incluyendo a Melissa Gate, con la que ha tenido desacuerdos previos.

Ante comentarios recientes de Gate, Calderón dejó claro que no está interesada en responder ataques, marcando distancia de las polémicas.

La panelista de la casa de los famosos en Telemundo habria rechazado los ataques de la paisa - crédito @emfuror/IG

“No, no, no, no. Melissa, conmigo no es ya mi amor. Yo estoy a otro nivel. Y no me refiero a que yo sea mejor o tú peor. No, yo no soy una persona así. Digo, es que yo estoy en otra vuelta, en ot-en otra maricada, estoy tratando de que la mesa caliente me deje todos los días fija. ¿Sí me entiendes? Entonces ya, mi amor, más bien salte ya del juego de La casa de los famosos y no te vas a consumir por eso y ahí te vas a quedar. Y vos sos talentosa, tienes que cambiar ya marica ese, ese tema”, sentenció Calderón.

Por medio de sus plataformas digitales, Calderón mantiene el contacto con sus seguidores en Colombia, compartiendo reflexiones y mensajes que trascienden fronteras y muestran su interés por temas sociales y personales.

Mensaje de apoyo y llamado a la libertad

La DJ y empresaria resaltó la importancia de valorar a las mujeres que, a pesar de las adversidades, continúan adelante. En sus palabras, pidió a Dios que le conceda la libertad a su amiga y que pueda recuperar su alegría.

No es la primera vez en que Calderón se pronuncia en sus redes sociales por la libertad de Epa Colombia, ya que cuando se enteró de que la empresaria de keratinas se encontraba privada de su libertad, no dudó en hacer un llamado al presidente Gustavo Petro para su liberación.

La empresaria solicitó apoyo directo del presidente para su amiga, argumentando que la condena es excesiva y que existen intereses ocultos, mientras la campaña en redes sociales gana fuerza - crédito @siguelelapista/Instagram

“Sé que el presidente Petro puede intervenir ante la Corte Suprema. Señor presidente, colabórenos, póngase la mano en el corazón y haga lo que esté en sus manos. Ella tiene una niña pequeña y quiere seguir luchando por su futuro”.

Además, indicó que Barrera ha mostrado disposición para reparar el daño y reconstruir su vida: “Es buena hija, buena madre y es una pelada que ha salido adelante a pesar de donde viene. Sí, cometió un error, pero ella está dispuesta a hacer trabajo social”.

