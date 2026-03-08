Verónica Alcocer reapareció en actos públicos al lado de Gustavo Petro al inicio de las elecciones del 8 de marzo

Verónica Alcocer reaparece junto a Gustavo Petro en la apertura de la jornada electoral - crédito captura de pantalla Transmisión en vivo Presidencia de La República / YouTube

La reaparición de Verónica Alcocer, junto al presidente Gustavo Petro, marcó el inicio de la jornada electoral del 8 de marzo, en la que se definirá la próxima composición del Congreso de Colombia.

La presencia de la primera dama llamó la atención durante la apertura de las votaciones a las 8:00 a. m., un acto encabezado por el mandatario en el centro de Bogotá.

El jefe de Estado fue el primer ciudadano en ejercer su derecho al voto. Caminó desde la Casa de Nariño hasta la plaza de Bolívar, acompañado por miembros de su familia, entre ellos dos de sus hijas, Sofía y Antonella Petro Alcocer, y su esposa, Verónica Alcocer, quien no participaba en actos públicos desde hacía varias semanas.

También lo acompañaron varios funcionarios: el ministro del Interior, Armando Benedetti; la defensora del Pueblo, Iris Marín; el registrador Nacional, Hernán Penagos; el procurador General, Gregorio Eljach; el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, y el magistrado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez.

La imagen de la pareja presidencial recorriendo las calles del centro histórico se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Verónica Alcocer y el presidente Gustavo Petro recorrieron las calles del centro de Bogotá vestidos de blanco, mientras se dirigían a la plaza de Bolívar, donde se encuentra uno de los principales puestos de votación de la ciudad.

La primera dama se sumó a la comitiva oficial para acudir al punto de votación donde se habilitaron las urnas para elegir a los nuevos senadores y representantes a la Cámara. Su presencia, tras un periodo de ausencia en actividades oficiales, generó expectativa en medios y redes sociales.

Durante su recorrido, Petro reiteró su intención de entregar a la Fiscalía acusaciones sobre presuntos casos de corrupción electoral. El mandatario expresó: “Entregaré a Fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral”, lo que sumó atención mediática al desarrollo de la jornada.

La apertura de las urnas reunió a figuras relevantes del Ejecutivo y del entorno presidencial en una votación que definirá la nueva composición del Congreso. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, en una jornada que también contempla consultas internas de varios sectores políticos.

El ambiente en la plaza de Bolívar se presentó concurrido y bajo un riguroso dispositivo de seguridad. El acto protocolario de apertura mostró la participación activa de la familia presidencial y de miembros del gabinete, quienes destacaron la importancia de fortalecer la participación ciudadana.

La jornada electoral transcurre bajo la observación de organismos nacionales e internacionales y con la expectativa por los resultados que definirán la correlación de fuerzas en el Congreso para los próximos años.