Petro pidió al Congreso y a los órganos de control contar con un código electoral moderno y con un software del Estado: “Yo demando”

En la apertua de las elecciones del 8 de marzo, el primer mandatario aseguró que no se ha cumplido una orden impartida por el Consejo de Estado en 2018, relacionada con los procesos electorales

El presidente aseguró que en 2018 el Consejo de Estado ordenó que se cuente con un software electoral que ses propio del Estado e indicó que, hasta el momento, esa orden no se ha cumplido - crédito @infopresidencia/X

Desde la plaza de Bolívar de Bogotá, durante el acto de apertura de las elecciones legislativas y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la jornada electoral, indicando que el tiempo de preparación para los comicios fue pacífico dentro de las limitaciones de orden público que tiene el país en algunas regiones.

Podemos decir que hemos llegado a este día en relativa paz”, precisó el jefe de Estado.

Pese a ello, el primer mandatario insisite en que hay una presunta falta de garantías en las elecciones en materia de transparencia. En varias oportunidades, indicó que tiene serias dudas sobre el software electoral que, de acuerdo con sus denuncias, no fue auditado.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que las preparaciones para la jornada electoral se llevaron a cabo de manera pacífica - crédito Ministerio del Interior

“He hecho públicas mis afirmaciones, de las que no me retracto (...). Desde el año 2018, no se aplica la orden dada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, ya completamos ocho años, lo he repetido una y otra vez”, aclaró.

El presidente aseguró que la ciudadanía debe poder auditar técnicamente el código fuente de escrutinio y de preconteo y para ello se necesitan instrumentos “expertos” que estén en manos de los partidos políticos y de las veedurías. Recordó entonces que el máximo juez de la adminsitración pública ordenó el uso de un software que sea propiedad del Estado.

Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno. Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para audita técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado, y no una tecerización privada”, explicó.

El presidente Gustavo Petro informó
El presidente Gustavo Petro informó sobre la incautación de $4.000 millones destinados a la compra de votos - crédito Luisa González/Reuters

Aseguró que, gracias a esa denuncia que hizo a través de sus redes sociales y eventos públicos, hoy hay 1.000.000 de ciudadanos cuidando los votos. “Yo le ruego a esa ciudadanía, como presidente de la República y jefe de Estado, el cuidado transparente de las elecciones”, señaló.

Aunado a ello, informó que en estas elecciones, “por primera vez”, la Policía Nacional está en las calles garantizando la seguridad ciudadana y velando por la transparencia de los comicios, poniendo la lupa en los delitos contr el sufragio. Hasta el momento, las autoridades han logrado la incautación de $4.000 millones que, presuntamente, serían utilizados para la compra y venta de votos.

“Es una cifra minúscula a lo que sabemos que existe. Es el mecanismo por medio del cual, agrupaciones muy poderosas de la delincuencia, generalmente ligadas al narcotráfico, a la economía ilícita del oro, mafias, le llamo yo, se apoderan de la ley, se apoderan de las instituciones”, detalló el mandatario.

Gustavo Petro pidió a la
Gustavo Petro pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo gestionar allanamientos en sitios donde se estaría llevando a cabo la compra y venta de votos - crédito Colprensa

Petro instó entonces a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a contribuir con investigaciones sobre la compra y venta de votos, teniendo en cuenta que las autoridades ya detectaron algunos lugares en donde se estaría moviendo el dinero. Adicionalmente, pidió que el ente acusador se encargue de respaldar los allanamientos de estos sitios.

El registrador Penagos dio garantías de transparencia

Por otro lado, el registrador Nacional, Hernán Penagos, invitó a los 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar a acercarse a las urnas y contribuir a la toma de decisiones de importancia nacional. Insisitió en que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha desplegado múltiples acciones de integridad electoral, etre ellas:

  • Auditorías internacionales que verificaron los códigos fuente y los software de escrutinio y de preconteo.
  • Participación de auditores de partidos políticos.
  • Congelación de los software

“A las 4:00 p. m., esas entidades que tienen los códigos podrán verificar que una vez inicien el proceso de consolidación, no ha habido ningún tipo de modificación”, detalló.

