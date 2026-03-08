Colombia

María Claudia Tarazona recordó a su esposo, Miguel Uribe Turbay, durante las elecciones al Congreso: “Amor de mi vida”

Además de la pareja del candidato y senador víctima de magnicidio en Bogotá, el aspirante Juan Carlos Pinzón y el abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, recordaron al dirigente político

Guardar
Junto a María Claudia Tarazona
Junto a María Claudia Tarazona (con una imagen de Miguel Uribe Turbay), el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón - créditos @maclaudiat/IG | Catalina Olaya/Colprensa

Uno de los principales ausentes en la jornada de elecciones al Congreso de la República y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo de 2026 es el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado por un sicario de 14 años el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Uribe Turbay, quien aspiraba a la candidatura que hoy disputa Paloma Valencia por el Centro Democrático en la Gran Consulta por Colombia para las presidenciales del 31 de mayo de 2026, fue recordado por su esposa, María Claudia Tarazona. La viuda publicó un mensaje en Instagram la mañana del domingo, rememorando la tradición familiar de vestir camisa blanca para ir a votar: “En todas las elecciones, las niñas, Alejandro, tú y yo, nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar”.

A tres días de cumplirse siete meses del fallecimiento de Uribe Turbay (ocurrido el 11 de agosto de 2025, tras permanecer en la UCI de la Fundación Santa Fe por el ataque sufrido en un acto de campaña en el parque El Golfito, barrio Modelia, Fontibón), Tarazona recordó los 15 años de trabajo conjunto y compromiso político. “Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar”, expresó.

Por lo anterior, la viuda de Uribe Turbay explicó en la parte final de su publicación cómo ha soportado la ausencia de su esposo: “Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida. Amor de mi vida”.

Juan Carlos Pinzón también recordó a Miguel Uribe Turbay, igual que el abogado Víctor Mosquera

Pasadas tres horas desde la apertura de las urnas en Colombia (desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.), uno de los aspirante de la Gran Consulta por Colombia, el exministro de Defensa y embajador de Colombia en Washington (EE. UU.), Juan Carlos Pinzón, destacó que desde la madrugada del domingo ha tenido en sus pensamientos a Miguel Uribe Turbay y su familia.

“Desde esta madrugada al despertar tengo presente a Miguel Uribe Turbay. Lamento profundamente su ausencia. Tendría que estar hoy aquí”, inicia el mensaje que Pinzón dejó en su cuenta de X.

Al final de su publicación, el aspirante presidencial que se disputa un lugar en la carrera por la Presidencia de Colombia en 2026, cerró diciendo: “Que el país nunca olvide su sacrificio por la democracia y la libertad de Colombia. ¡Siempre lo honraré!”

Por su lado, el abogado y defensor de la familia Uribe Turbay, y que ha estado al lado de María Claudia Tarazona a lo largo del proceso judicial, Víctor Mosquera Marín.

“Hoy Colombia debería estar viendo a Miguel Uribe Turbay participando y ganando en la consulta o siendo ya candidato Presidencial, acompañando a su partido en este momento decisivo de la democracia”, inicia el mensaje de X de Mosquera.

El jurista agregó: “Ese sería el curso natural de una República donde las ideas se confrontan en libertad y los ciudadanos deciden”.

En la parte final, Mosquera precisó: “Las ideas no se apagan con la violencia. Los perpetradores, instigadores y determinadores de este crimen deben responder ante la justicia. Y también ser castigados en las urnas. Pero hoy no está”.

“Y su ausencia nos debe recordar todos los días que la democracia en Colombia no se mide solo por el acto de votar, sino por la posibilidad real de que todas las voces legítimas puedan participar sin miedo, sin silencios impuestos y sin exclusiones”, cerró el abogado de la familia Uribe Turbay.

Temas Relacionados

Elecciones ColombiaElecciones de Senado y Cámara 2026Miguel Uribe TurbayMaría Claudia TarazonaJuan Carlos PinzónVíctor Mosquera MarínColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: hay normalidad en la jornada de votación, y más de 700 denuncias de presuntos delitos electorales

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

El intensivo despliegue del Ejército Nacional en elecciones legislativas, a través del Plan Democracia: 120 mil soldados en operación

Las Fuerzas Militares integraron un dispositivo coordinado con la Policía Nacional en el que participan también organismos como la Registraduría y la Procuraduría

El intensivo despliegue del Ejército

La Fiscalía citaría a rendir declaratoria al secretario General de la Cámara por dinero incautado a su escolta en vía de La Guajira

El organismo judicial avanza en la indagación sobre la procedencia de fondos incautados a un escolta de seguridad, que portaba sumas y publicidad a favor de un candidato del Partido Conservador

La Fiscalía citaría a rendir

Hernán Penagos respondió a Petro tras críticas sobre el proceso electoral: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”

El registrador defendió la autonomía del órgano electoral y explicó los mecanismos de control previstos para garantizar unos comicios transparentes

Hernán Penagos respondió a Petro

Resultados Chontico Día: último sorteo del domingo 8 de marzo

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran conbates entre el Ejército

Registran conbates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

París-Niza 2026: reviva el minuto

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Luis Javier Suárez sigue en racha: así fue el gol que marcó el colombiano con el Sporting de Lisboa

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”