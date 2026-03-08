María Claudia Tarazona recordó a su esposo, Miguel Uribe Turbay, durante las elecciones al Congreso: “Amor de mi vida”

Junto a María Claudia Tarazona (con una imagen de Miguel Uribe Turbay), el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón - créditos @maclaudiat/IG | Catalina Olaya/Colprensa

Uno de los principales ausentes en la jornada de elecciones al Congreso de la República y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo de 2026 es el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado por un sicario de 14 años el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Uribe Turbay, quien aspiraba a la candidatura que hoy disputa Paloma Valencia por el Centro Democrático en la Gran Consulta por Colombia para las presidenciales del 31 de mayo de 2026, fue recordado por su esposa, María Claudia Tarazona. La viuda publicó un mensaje en Instagram la mañana del domingo, rememorando la tradición familiar de vestir camisa blanca para ir a votar: “En todas las elecciones, las niñas, Alejandro, tú y yo, nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar”.

A tres días de cumplirse siete meses del fallecimiento de Uribe Turbay (ocurrido el 11 de agosto de 2025, tras permanecer en la UCI de la Fundación Santa Fe por el ataque sufrido en un acto de campaña en el parque El Golfito, barrio Modelia, Fontibón), Tarazona recordó los 15 años de trabajo conjunto y compromiso político. “Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar”, expresó.

Por lo anterior, la viuda de Uribe Turbay explicó en la parte final de su publicación cómo ha soportado la ausencia de su esposo: “Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida. Amor de mi vida”.

Juan Carlos Pinzón también recordó a Miguel Uribe Turbay, igual que el abogado Víctor Mosquera

Pasadas tres horas desde la apertura de las urnas en Colombia (desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.), uno de los aspirante de la Gran Consulta por Colombia, el exministro de Defensa y embajador de Colombia en Washington (EE. UU.), Juan Carlos Pinzón, destacó que desde la madrugada del domingo ha tenido en sus pensamientos a Miguel Uribe Turbay y su familia.

“Desde esta madrugada al despertar tengo presente a Miguel Uribe Turbay. Lamento profundamente su ausencia. Tendría que estar hoy aquí”, inicia el mensaje que Pinzón dejó en su cuenta de X.

Al final de su publicación, el aspirante presidencial que se disputa un lugar en la carrera por la Presidencia de Colombia en 2026, cerró diciendo: “Que el país nunca olvide su sacrificio por la democracia y la libertad de Colombia. ¡Siempre lo honraré!”

Por su lado, el abogado y defensor de la familia Uribe Turbay, y que ha estado al lado de María Claudia Tarazona a lo largo del proceso judicial, Víctor Mosquera Marín.

“Hoy Colombia debería estar viendo a Miguel Uribe Turbay participando y ganando en la consulta o siendo ya candidato Presidencial, acompañando a su partido en este momento decisivo de la democracia”, inicia el mensaje de X de Mosquera.

El jurista agregó: “Ese sería el curso natural de una República donde las ideas se confrontan en libertad y los ciudadanos deciden”.

En la parte final, Mosquera precisó: “Las ideas no se apagan con la violencia. Los perpetradores, instigadores y determinadores de este crimen deben responder ante la justicia. Y también ser castigados en las urnas. Pero hoy no está”.

“Y su ausencia nos debe recordar todos los días que la democracia en Colombia no se mide solo por el acto de votar, sino por la posibilidad real de que todas las voces legítimas puedan participar sin miedo, sin silencios impuestos y sin exclusiones”, cerró el abogado de la familia Uribe Turbay.