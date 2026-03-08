Gobernador de Cundinamarca entregó primer reporte de orden público sobre las elecciones en el departamento

Se han realizado con tranquilidad las elecciones legislativas en Colombia, durante el 8 de marzo - crédito Colprensa

Desde las 8 a. m. que iniciaron las elecciones legislativas en toda Colombia, con más de 41 millones de personas habilitadas para ejercer su voto y elegir sus candidatos para la Cámara de Representantes, el Senado de la República y el tarjetón para las tres consultas presidenciales.

Cundinamarca también ha avanzado en la jornada de votaciones, con 684 puestos habilitados, 1.254 candidatos inscritos en 57 listas y más de 124.000 ciudadanos que inscribieron su cédula, tanto en zonas urbanas como rurales para participar en los primeros comicios del año.

El gobernador del departamento se pronunció sobre cómo se encuentra el orden público, además del balance que entregaron las autoridades antes de que se cierren las mesas de votación a las 4 p. m., para que todos los habitantes de Cundinamarca puedan participar sin problemas.

Balance de las elecciones en Cundinamarca

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, habló sobre cómo se han realizado los comicios en el departamento durante el domingo 8 de marzo, afirmando que, por el momento, es de total tranquilidad en materia de orden público, más allá de algunos incidentes.

“Un balance hasta el momento normal. Hemos venido trabajando con las diferentes instituciones que atienden esta jornada electoral y hasta el momento el reporte es absolutamente tranquilo”, fueron las palabras del mandatario, en entrevista con Caracol Radio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, solicita la intervención de la Superintendencia de Transporte tras el alza superior al 30% en tarifas intermunicipales - crédito @JorgeEmilioRey/X

“Tenemos 684 puestos de votación, 7.100 mesas en todo el territorio cundinamarqués y la información que tenemos es que todo ha transitado en completa calma. Alguna situación especial en el Alto Magdalena, donde municipios como Girardot, Nilo, Agua de Dios, por borrascas, han tenido pérdida del fluido eléctrico, pero por lo demás, en todo el departamento transita en completa calma”, añadió.

“Puntos críticos por emergencia invernal”

De otro lado, el gobernador mencionó que, si bien no se han tenido incidentes de seguridad ni de movilidad, sí se presentó un hecho por emergencia invernal, con “58 puntos críticos que tienen que ver con pérdida de banca o material que ha caído a vías rurales o secundarias y que, de alguna u otra manera, pueden impedir el tránsito de electores a los puntos de votación”.

“Sin embargo, desde horas de la madrugada tenemos maquinaria del Instituto de Infraestructura del Departamento atendiendo estos sitios en específico junto con los municipios. No tenemos ningún reporte de que, debido a estas circunstancias, algún elector no haya podido ir a sufragar”, añadió.

Hay 58 puntos críticos por emergencia ambiental que la Gobernación de Cundinamarca está atendiendo para las elecciones - crédito @JorgeEmilioRey/X

Con respecto a delitos electorales, Jorge Rey reportó un caso en Madrid: “Se venía haciendo distribución de publicidad por parte de un seguidor de alguna candidatura. Se insta a esta persona para que lo deje de hacer y efectivamente tiene un altercado con un policía, hiere al policía, lo agrede, es conducido a la estación y está siendo procesada por ese motivo. Pero no tenemos ningún otro tipo de circunstancia que alerte acerca de algún comportamiento delictivo en materia electoral en este momento en el departamento”.

Finalmente, el gobernador de Cundinamarca aseguró que la jornada lo deja suficientemente tranquilo: “Hemos tenido el acompañamiento de los organismos de control, la Procuraduría, trabajando con la Registraduría durante más de cuatro meses con reuniones permanentes, relacionada a la logística requerida para que esta jornada electoral transite sin ningún tipo de novedad especial, como hasta la fecha ha sido”.

La Gobernación de Cundinamarca ha trabajado con los organismos de control para las elecciones legislativas - crédito @JorgeEmilioRey/X

“Estoy absolutamente tranquilo de que la Registraduría tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia y la absoluta transparencia para que pueda transmitir los datos tal cual son, que el sentir del elector esté reflejado en esos conteos y boletines que se van a expedir después de las cuatro de la tarde. Nuestro acompañamiento y rodeamos a la Registraduría Nacional en todo el trabajo que ha hecho. Damos fe absoluta de su transparencia y capacidad”, dijo.