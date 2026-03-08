Colombia

Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco

Las autoridades informaron que el dinero era transportado en una embarcación y que, según las investigaciones preliminares, habría sido enviado para fortalecer las actividades de la estructura criminal

Los cuatro capturados fueron judicializados por el delito de lavado de activos - crédito @DirectorPolicia/X

La Policía Nacional reportó la incautación de $58 millones y la captura de cuatro hombres en el municipio de San Andrés de Tumaco, en la costa Pacífica de Nariño, en un procedimiento realizado al inicio de la jornada electoral del 8 de marzo.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos transportaban el dinero a bordo de una embarcación cuando fueron interceptados por las autoridades. Los cuatro hombres fueron capturados por el delito de lavado de activos, mientras que el dinero quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo.

Las primeras indagaciones señalan que los recursos incautados tendrían como posible destino la estructura criminal denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, organización sobre la cual se adelantan verificaciones para establecer la relación con el dinero decomisado.

Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron varios elementos que, según el reporte oficial, podrían estar relacionados con actividades de coordinación y movilidad de grupos armados ilegales en la zona. “Este resultado representa un golpe significativo a las finanzas y a la capacidad logística de las estructurales criminales que buscan interferir en los procesos democráticos del país”, indicó la Policía Nacional en Nariño en un comunicado sobre el operativo.

Asimismo, la institución reiteró que mantiene operativos de control en el departamento para garantizar el desarrollo de la jornada electoral y prevenir acciones que puedan afectar el proceso democrático.

Otros elementos incautados durante el operativo

Durante el operativo también fue
Durante el operativo también fue incautada una lancha y un motor fuera de borda - crédito @DirectorPolicia/X

Las autoridades informaron que el procedimiento permitió no solo la incautación del dinero, sino también de varios equipos y herramientas que eran transportados en la embarcación interceptada.

Entre los elementos decomisados se encuentran:

  • Una lancha
  • Un motor fuera de borda
  • Cinco radios de comunicación
  • Seis teléfonos celulares
  • Un dispositivo GPS
  • Tres porta fusil

Según indicaron las autoridades, el material incautado será sometido a análisis dentro del proceso investigativo que adelantan los organismos de seguridad.

En el mismo informe se indicó que la embarcación y el motor fuera de borda también quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de los elementos probatorios dentro de la investigación. La Policía Nacional reiteró que el operativo se enmarca dentro de las acciones desplegadas para evitar la interferencia de grupos armados ilegales en la jornada electoral.

Más de 11.000 uniformados vigilan las elecciones en Nariño

Más de 11.323 uniformados vigilan
Más de 11.323 uniformados vigilan el proceso electoral en los 64 municipios de Nariño - crédito suministrada a Infobae Colombia

Para el desarrollo de las elecciones legislativas y consultas previstas para el 8 de marzo de 2026, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en el departamento de Nariño.

Según información oficial, 11.323 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército y la Infantería de Marina fueron asignados para vigilar el proceso electoral en los 64 municipios del departamento.

Las autoridades señalaron que el 90% de las unidades policiales y militares se encuentran dedicadas a labores de control y vigilancia en el territorio, con el objetivo de garantizar la seguridad durante la jornada.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el 100% del material electoral fue distribuido a tiempo en el departamento, lo que permitió iniciar la jornada de votación según el cronograma establecido. Además, en los municipios de Ipiales, Tumaco, Barbacoas, La Florida, San Lorenzo y Arboleda se realizó el proceso de reubicación de registradores delegados como parte de las medidas logísticas para el desarrollo de las elecciones.

El 100% del material electoral
El 100% del material electoral fue distribuido en el departamento, según la Registraduría - crédito Colprensa

En paralelo al desarrollo del proceso electoral, el municipio de Tumaco enfrenta una alerta relacionada con el aumento en la inscripción de cédulas en zonas rurales con miras a las elecciones legislativas de 2026.

La candidata a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) número 10, Gloria Paz Campaz, presentó una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que advierte sobre un posible caso de trashumancia electoral, fenómeno que se refiere a la inscripción de votantes en lugares donde no residen.

De acuerdo con la denuncia, la preocupación se centra en el incremento del censo electoral rural en Tumaco. La cifra de votantes habilitados pasó de 1.950 inscritos en 2022 a 16.900 para las elecciones de 2026, lo que representa un aumento del 909%.

