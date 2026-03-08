En video: Destruyen urnas y cubículos de votación en Bolívar a horas de las elecciones del 8 de marzo

En el registro difundido por la Registraduría se observa a varias personas golpeando y lanzando al suelo los cubículos y elementos instalados para las mesas de votación en Barranca Vieja, Calamar. - crédito @Registraduria/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil denunció durante horas de la noche un hecho de vandalismo contra material electoral en el departamento de Bolívar, a menos de 10 horas del inicio de la jornada electoral prevista para este domingo 8 de marzo.

De acuerdo con la entidad, fueron destruidas urnas y cubículos de votación correspondientes a cuatro mesas instaladas en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar.

El hecho fue dado a conocer a través de un video difundido por la propia Registraduría en sus redes sociales, en el que se observa a varias personas ingresando al lugar donde se encontraban instalados los elementos destinados para el proceso electoral.

En el video se observa a un grupo indeterminado de personas vandalizando el material electoral dispuesto en el lugar de votación.

Las imágenes muestran a varios hombres y mujeres patean los cartones que conforman las urnas y los cubículos de votación, mientras otros saltan sobre estos elementos para destruirlos. En algunos momentos, también se aprecia cómo parte del material es arrojado al suelo o sacado del lugar.

La Registraduría informó que el incidente afectó específicamente cuatro mesas de votación que habían sido instaladas en ese punto del corregimiento.

En las imágenes difundidas por la Registraduría se observa a varias personas ingresando al lugar donde estaban instaladas las mesas de votación. - crédito captura de video

Reacciones de ciudadanos que presenciaban lo ocurrido

Durante la grabación también se escuchan voces de personas que observaban lo que ocurría en el lugar. Algunos ciudadanos expresan su desacuerdo frente a la destrucción del material electoral.

En uno de los momentos del video se observa a una mujer que empuja a uno de los hombres que participaba en los actos de vandalismo, luego de que este saliera del área donde estaban instaladas las mesas de votación.

Asimismo, en el registro audiovisual se alcanzan a escuchar gritos y comentarios de quienes presenciaban los hechos. En uno de los apartes del video se oye la frase: “puro pelaito que no puede votar”.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre el número exacto de personas que participaron en el incidente.

Autoridades realizan seguimiento al caso

Tras la publicación del video, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que las autoridades competentes realizan seguimiento a la situación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el mensaje difundido por la entidad se indicó que el caso ya es objeto de monitoreo por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta ahora no se han reportado capturas ni se han dado a conocer las identidades de las personas que aparecen en las imágenes.

Tampoco se han informado detalles adicionales sobre las razones que habrían motivado la destrucción del material electoral en ese punto del municipio de Calamar.

Las autoridades indicaron que realizan seguimiento al caso para establecer las circunstancias del incidente. - crédito Sergio Acero/Colprensa

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar

El incidente se registró horas antes del inicio de las votaciones legislativas en Colombia. Según el censo electoral, 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la jornada del 8 de marzo.

De ese total, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. Asimismo, 40.036.238 votantes corresponden al censo electoral dentro del territorio nacional, mientras que 1.250.846 colombianos están habilitados para sufragar desde el exterior.

Para el desarrollo de la jornada electoral, la Registraduría dispuso 123.314 mesas de votación en todo el país, distribuidas en 13.493 puestos de votación.

De estos puestos, 7.482 estarán ubicados en zonas rurales y 6.011 en áreas urbanas.

Lo que se elegirá en las elecciones del 8 de marzo

Durante las elecciones legislativas de este domingo los colombianos elegirán a los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

En total, se elegirán 102 senadores, 166 representantes a la Cámara y 16 representantes de las curules de paz

Además, los ciudadanos podrán solicitar el tarjetón para participar en las consultas interpartidistas, en las que se definirán candidatos presidenciales.

En estas consultas participan 16 precandidatos agrupados en tres bloques políticos, los cuales son: Gran Consulta por Colombia (centroderecha), Consulta de las Soluciones (centro) y Frente por la Vida (centro izquierda).

El material afectado correspondía a cuatro mesas de votación que habían sido instaladas para la jornada electoral. - crédito @Registraduria / X

Más de un millón de testigos electorales vigilarán la jornada

Para el seguimiento del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral confirmó la acreditación de 1.077.326 testigos electorales, quienes estarán presentes en los puestos de votación para observar el desarrollo de la jornada.

Esta cifra representa un incremento del 162% frente a los 394.235 testigos acreditados en las elecciones legislativas de 2022.

Mientras continúan las verificaciones sobre lo ocurrido en Barranca Vieja, las autoridades mantienen el seguimiento del caso para determinar quiénes estuvieron involucrados en la destrucción del material electoral y establecer las circunstancias del incidente.