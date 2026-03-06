Colombia

Elecciones al Congreso de la República y consultas presidenciales Colombia 2026: cuáles son y cómo marcar las tarjetas electorales el 8 de marzo

La jornada se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., mientras que una semana antes inició la votación para los colombianos en el exterior

El registrador Nacional, Hernán Penagos
El registrador Nacional, Hernán Penagos

Con el fin de evitar errores por parte de la ciudadanía al momento de estar frente a las urnas el domingo 8 de marzo de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una guía sencilla para votar de manera correcta en las elecciones que, además de definir las curules en Senado y Cámara de Representantes, definirán los ganadores de las consultas presidenciales que dejarán definidos a los aspirantes que buscarán quedarse con la victoria el domingo 31 de mayo.

Para esto, la mañana del viernes 6 de marzo de 2026 se reveló por parte de la Registraduría que se encontrarán varias tarjetas electorales en las mesas de votación, tanto para las elecciones de Congreso como para la consulta de precandidatos presidenciales.

Para esto, la Registraduría Nacional ha establecido lineamientos claros sobre la entrega y el uso correcto de cada tarjeta, con el objetivo de garantizar un proceso transparente e incluyente.

La Registraduría brindó una guía
La Registraduría brindó una guía completa para no enredarse con tanto tarjetón

¿Cuántas tarjetas electorales entregan?

Senado de la República: El jurado de votación debe ofrecer dos tarjetas:

  • Circunscripción Nacional: color azul oscuro.
  • Circunscripción Especial Comunidades Indígenas: color rosado.

El elector debe elegir únicamente una de estas dos tarjetas.

Cámara de Representantes: El votante recibirá tres opciones:

  • Circunscripción Territorial: color café.
  • Circunscripción Especial Comunidades Indígenas: color verde.
  • Circunscripción Comunidades Afrodescendientes: color gris.

Solo una de estas tarjetas debe ser seleccionada.

  • Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP): En las zonas rurales de los 168 municipios que conforman las 16 CITREP, los jurados entregarán una tarjeta adicional de color morado, exclusiva para estas circunscripciones.

Consulta de precandidatos presidenciales: Habrá una sola tarjeta electoral, que contiene tres consultas:

  • Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación (2 precandidatos).
  • La Gran Consulta por Colombia: (9 precandidatos).
  • Frente por la Vida: (5 precandidatos).

El jurado debe informar sobre la existencia de esta tarjeta para que el ciudadano decida si participa en la consulta.

¿Cómo se marcan las tarjetas electorales?

Voto preferente: Marcar con una X (o cualquier otro signo) el logo del partido y el número del candidato preferido, o solo la casilla del candidato.

Si se prefiere votar solo por la agrupación política, se debe marcar únicamente el logo.

Voto no preferente: Marcar con una X (o cualquier otro signo) el logo o cualquier espacio en la casilla del partido de preferencia.

Voto en blanco: Marcar la casilla correspondiente al voto en blanco.

Consulta presidencial: Identificar la consulta de preferencia y marcar con una X (o cualquier signo) la casilla del precandidato elegido.

Marcar más de un candidato anula el voto

Si el ciudadano se equivoca al marcar una tarjeta, debe devolverla al jurado y solicitar una nueva.

La tarjeta errada será anulada y el votante podrá ejercer su derecho con una nueva tarjeta.

Para garantizar un proceso incluyente, las mesas de votación contarán con tarjetas en sistema braille y lengua creole, cubículos adaptados para personas con discapacidad, más de 100 intérpretes de lenguas nativas y protocolos especiales para la atención de personas trans y personas con discapacidad.

Recursos en línea para que la ciudadanía consulte antes de ir a votar

  • Las tarjetas y guías electorales para Senado y Cámara pueden consultarse en la dirección web: https://tarjetascongreso.registraduria.gov.co/
  • La tarjeta electoral de las consultas presidenciales está disponible en: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/tarjetaconsultas2026webv1.pdf

Estas indicaciones buscan facilitar el ejercicio del derecho al voto y contribuir a la transparencia y accesibilidad del proceso electoral.

