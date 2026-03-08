Colombia

El registrador Penagos anunció que entregará a Petro la copia de todas las actas electorales ante denuncia de posible fraude: “Comparen”

Un proceso permitirá que el Presidente consulte los registros de cada mesa y verifique la integridad del recuento, mientras expertos externos auditan los sistemas y garantizan la preservación de códigos fuente

La autoridad electoral anunció una medida sin precedentes, al pactar la entrega de los documentos originales al jefe de Estado finalizada la jornada, ante las inquietudes por el sistema y recientes denuncias sobre compra de votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que entregará al presidente Gustavo Petro copia de todas las actas electorales una vez finalizada la jornada de votación, decisión que busca reforzar la transparencia en un proceso marcado por las tensiones sobre la integridad del sistema y la denuncia presidencial de fondos ilícitos que superan los $4.000 millones incautados para la compra de votos.

Según informó el registrador, el compromiso surgió después de que el mandatario cuestionara el actual código electoral por su “tecnología anacrónica” y denunció la tercerización privada de los escrutinios vigente desde 2007.

“Presidente, al final de la noche, cuando tengamos publicadas todas las actas, con mucho gusto, vamos a enviarle copia de todas ellas para que también haga su tarea con su equipo de revisar cómo y de qué manera fueron publicadas y las comparen con las fotografías”, dijo Penagos en la apertura de la jornada electoral en la plaza de Bolívar en Bogotá.

Este domingo, 41.287.084 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en Colombia, distribuidas en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos, de acuerdo con datos oficiales de la Registraduría Nacional.

Más de 41 millones de
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en la jornada electoral que definirá el nuevo Congreso y preseleccionará aspirantes presidenciales para el periodo 2026-2030, informó el registrador Hernán Penagos - crédito @Registraduria/X

La jornada electoral definirá la conformación del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, así como la elección, mediante consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha, de tres aspirantes presidenciales. Las urnas abrieron a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m., con previsión de resultados consolidados hacia las 6:00 p. m., según indicó el funcionario.

Durante la ceremonia de apertura, Penagos extendió un mensaje a las autoridades presentes, incluidos la defensora del Pueblo, el procurador general, el presidente de la Corte Suprema, el alcalde de Bogotá y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

En este contexto, enfatizó en el carácter especial de la fecha, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, y el protagonismo que las mujeres reclaman en la vida política del país.

El registrador agradeció el trabajo de los más de 860.000 jurados de votación y de los más de un millón de testigos inscritos, así como la labor de 9.300 jueces de la República que integran la comisión escrutadora responsable de declarar los resultados y dar fe pública del proceder ciudadano en las urnas.

La Registraduría Nacional publicará por
La Registraduría Nacional publicará por primera vez 770.000 actas electorales, permitiendo que los ciudadanos verifiquen los resultados con fotografías de las mesas de votación - crédito @Registraduria/X

Como parte de las acciones para garantizar la legitimidad del proceso electoral, Penagos aseguró que, por primera vez, la Registraduría hará públicas 770.000 actas, permitiendo que cualquier ciudadano las confronte con las fotografías tomadas en cada mesa de votación.

Invitó al presidente Petro y al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a participar del examen de consolidación de información desde las 4:00 p. m., “para que las comparen no solamente con las actas que va a publicar por primera vez en Colombia, 770.000, la Registraduría, sino que comparen con los datos que se van a divulgar”.

El registrador detalló que desde principios de año se han implementado auditorías internacionales a los sistemas de consolidación, preconteo y escrutinio, cuyos códigos fuente se congelaron bajo mecanismos de seguridad —claves y códigos hash— “en presencia de los auditores, de las autoridades, de la observación”, para garantizar que no existiesen modificaciones.

Penagos subrayó que el sistema electoral colombiano, con todos sus desafíos, ha permitido la elección de mandatarios y congresistas durante décadas, aunque insistió en la necesidad de fortalecer la confianza institucional a partir de la experiencia acumulada.

Las 125.259 mesas instaladas en
Las 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos de votación en Colombia buscan garantizar el acceso ciudadano a las urnas en una jornada clave para la democracia - crédito @Registraduria/X

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro denunció los delitos electorales vinculados a mafias del narcotráfico y la corrupción, señalando que la Policía Nacional ha incautado más de $4.000 millones usados para coaccionar votantes. El mandatario exigió a la Fiscalía General de la Nación ejecutar allanamientos en los lugares en los que se ha detectado la circulación de estos recursos ilícitos.

Penagos, en sintonía con el presidente, reiteró su llamado a la ciudadanía y a los actores institucionales para ejercer una vigilancia activa durante el proceso. Definió como responsables primarios de velar por la transparencia electoral a los jurados, testigos y jueces presentes en todas las instancias del conteo y escrutinio.

“La participación a los auditores de los partidos, a quien conoce de los temas de software, a quienes conocen de programación, da fe que esa exposición y disposición de los códigos es suficiente para dar garantías de esos software que a las cuatro de la tarde se abren para consolidar la información”, afirmó Penagos frente a los observadores internacionales y nacionales.

