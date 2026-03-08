Avioneta cayó en zona rural de Caldas, Antioquia: piloto salió ileso

El helicóptero deportivo accidentado en Caldas realizaba un vuelo de reconocimiento y terminó con daños severos tras aterrizaje de emergencia - crédito UniorienteNoticias/Facebook

Un helicóptero deportivo sufrió un accidente durante la tarde del sábado, 7 de marzo de 2026, en zona rural del municipio de Caldas (Antioquia), concretamente en la vereda La Miel.

De acuerdo con los reportes preliminares, en la aeronave viajaba únicamente el piloto, que, por fortuna, logró salir ileso del incidente..

La aeronave, con capacidad para dos ocupantes, había despegado desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín con dirección a la zona rural para realizar un vuelo de reconocimiento.

Según la información preliminar, mientras sobrevolaba Caldas en su trayecto de regreso, el helicóptero habría sufrido un apagado de motor —posiblemente por quedarse sin combustible— lo que obligó al piloto a efectuar un aterrizaje de emergencia.

El suceso en Caldas puso en alerta a los habitantes locales, quienes reportaron el aterrizaje forzoso cerca de sus viviendas - crédito UniorienteNoticias/Facebook

El aparato terminó sobre un camino destapado, junto a un portón metálico, en las proximidades de varias viviendas. Los habitantes de la vereda La Miel reportaron un fuerte susto ante la caída de la aeronave, que se precipitó finalmente sobre un parqueadero del sector.

Según los videos y testimonios recogidos, el helicóptero sufrió daños considerables en la hélice y la estructura, aunque no se informaron afectaciones a personas o viviendas cercanas.

Las autoridades y organismos de atención llegaron al lugar pocos minutos después del accidente para verificar el estado de la aeronave y del piloto, así como para iniciar las revisiones técnicas que permitan esclarecer con exactitud las circunstancias del suceso. En el momento, se mantienen las investigaciones para determinar si la causa fue efectivamente la falta de combustible o algún fallo mecánico.

Revelan las posibles causas del accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander que dejó 15 muertos

El informe asegura que las condiciones climáticas adversas y la poca visibilidad fueron determinantes en la tragedia aérea - crédito @copter_colombia/Instagram/Redes sociales

Se conoció el informe de las posibles causas del accidente de una avioneta de la aerolínea estatal Satena, que se accidentó el 28 de enero de 2026 en zona montañosa del Catatumbo (Norte de Santander), durante la ruta entre Cúcuta y Ocaña. En el siniestro murieron 15 personas —13 pasajeros y dos tripulantes—, entre ellas el representante a la Cámara Diógenes Quintero, según confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia.

Días de investigación, el 16 de febrero, las autoridades nacionales presentaron el primer reporte oficial sobre las causas del accidente. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la Aeronáutica Civil informaron que el Beechcraft 1900 habría descendido de altitud en una zona de alta nubosidad, lo que dificultó la visibilidad del piloto sobre el terreno montañoso.

Rojas explicó: “La aeronave iba a 7.900 pies de altura, cerca de 2.400 metros, y con una velocidad 273 nudos; es decir 550 kilómetros por hora. Eso es una velocidad normal para el lugar en el que se encontraban“.

De acuerdo con los datos extraídos de la caja negra, el avión experimentó un descenso de más de 1.300 pies y una disminución en la velocidad antes del impacto. La última señal registrada indicó que la aeronave volaba a 6.500 pies de altura y a 234 nudos, situándose por debajo de la altitud de las montañas de la zona, apenas a 10 minutos del aeropuerto de Ocaña. Según la ministra, esto la ubicó en una posición vulnerable frente al relieve montañoso.

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

El piloto de la avioneta, con matrícula HK-4709, no reportó emergencia a los controladores aéreos. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos informó que el accidente coincidió con el momento en que se solicitó a la tripulación cambiar de frecuencia para iniciar el aterrizaje en Ocaña. La entidad afirmó: “No hubo una comunicación final en la que la tripulación hiciera un reporte de emergencia a bordo de la aeronave“.

Los equipos de emergencia y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (Brac) localizaron los restos dispersos de la aeronave y pertenencias personales en la cima de una colina de Curacica, en la zona rural del municipio de La Playa.

La huella principal del impacto se halló a 150 metros por debajo de la cima, lo que sugiere que la tripulación intentó elevar el morro del avión en los últimos instantes antes de la colisión. El coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de Aerocivil, señaló que el examen preliminar no mostró una colisión frontal, sino un posible intento de maniobra evasiva.

Las autoridades investigan si existieron condiciones meteorológicas adversas o factores como jamming (interferencia de señal) y spoofing (interferencia cibernética), aunque no se ha encontrado evidencia de interferencia ilícita ni de atentado.