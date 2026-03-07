Westcol le confesó a Kris R que considera las letras de sus canciones “muy groseras”: así reaccionó el cantante

Westcol cuestionó el contenido de las letras que interpreta Kris R en sus canciones y el cantante explicó de dónde proviene su inspiración - crédito @westcol @krisrofficial/ Instagram

El creador de contenido y streamer Luis Villa, conocido como Westcol en redes sociales, volvió a captar la atención del público tras realizar una transmisión en vivo junto al cantante de trap Kris R.

Durante el encuentro, que se extendió por varias horas, ambos conversaron sobre distintos aspectos de sus vidas, incluyendo detalles de sus relaciones amorosas y el impacto de la fama en sus carreras.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Westcol abordó el tema de las letras en las canciones de Kris R, que ha alcanzado millones de reproducciones en plataformas como Spotify. El cantante se ha destacado por su estilo explícito y por las descripciones detalladas de encuentros sexuales en sus temas, lo que le ha valido tanto popularidad como críticas desde su debut.

En ese contexto, Westcol, quien mantiene una relación cercana con el artista, aprovechó la transmisión para preguntarle sobre la inspiración detrás de sus letras. Además, no dudó en manifestarle que considera algunas de sus canciones “muy groseras” por el nivel de detalle con el que aborda el sexo y las relaciones. La conversación generó reacciones entre los seguidores y abrió el debate.

Luis Villa, conocido como Westcol, protagonizó una transmisión en vivo junto al cantante de trap Kris R., generando debate sobre el contenido explícito de sus canciones y la inspiración detrás de sus letras - crédito @sofia.clips1/ Instagram

“¿Cómo hace usted para cantar todas esas groserías, bro?, yo la verdad, escucho eso y eso es muy grosero para mí... ¿Usted hace esas cosas que canta?“, cuestionó Westcol al cantante.

“Obviamente, todos hemos tenido nuestro momento donde hemos sido plaguitas”, confesó y detalló que desde que llegó a Medellín empezó a vivir experiencias sexuales de las que se inspira. “Cuando llegué e Medellín, las fiesticas y la vuelta, bro, pero es que es normal, porque el que diga que no ha pasado por algo así, está diciendo mentiras, todos se hanpegado su fiesta, se han comido su gatica y ya, yo canto de esas vueltas”, explicó.

Ante las palabras de Kris, las reacciones de miles de usuarios castigaron las letras que usa el cantante de trap e incluso insinuaron que era “música basura”. “Solo dice chimbo chimbo chimbo”, “pura música basura”, “Por qué se creerán calle? Nunca voy a entender eso”, “Habla muy mal 😖“, ”Por eso es q no va a llegar muy lejos ese tipo de música los limita mucho" (Sic) dicen algunos de los comentarios.

Internautas criticaron la letra de las canciones de Kris R - crédito @krisrofficial/ Instagram

Kris R es señalado por expulsión de una mujer trans de su camerino tras concierto en Bucaramanga

El cantante de trap Kris R. y su entorno se encuentran en el centro de la polémica luego del testimonio de TinaQueen, una mujer trans y creadora de contenido para adultos, quien denunció haber sido expulsada de un camerino tras un concierto en Bucaramanga.

Según su relato, publicado en TikTok, fue seleccionada junto a otras mujeres para ingresar al espacio privado del artista. “Entre tantas chicas, porque éramos en total como diez, yo fui seleccionada. Desde el balcón me dijeron: ‘Tú y tu amiga y otra amiga’. Entonces, subimos todos superbién. Me presenté arriba con Kris R”, señaló.

TinaQueen describió que, al ingresar, el equipo de seguridad les retiró los teléfonos móviles “para no tener evidencia de absolutamente nada”. Asegura que, después de un incidente con su vestimenta, el ambiente cambió abruptamente cuando el personal notó que era una mujer trans. “Llegó un man de la nada y me dijo: ‘Tú, te me vas’. Y yo: ‘¿Pero por qué? ¿Qué pasó?’. Y me dijo: ‘Te me vas. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Por las buenas o por las malas?’. Aquí solamente entran damas, ¿sí sabe?”, denunció TinaQueen.

La denunciante que responde al nombre de TinaQueen narró el episodio en su cuenta de TikTok - crédito @tinaqueen_noaa/TikTok

La tiktoker afirmó que fue obligada a salir del camerino semidesnuda y que nadie del equipo, ni el propio Kris R, intervino a su favor. Antes de abandonar el lugar, solicitó una camiseta para cubrirse. El episodio generó reacciones divididas en redes sociales. TinaQueen también dirigió críticas a Karina García, pareja de Kris R., y pidió a sus seguidores etiquetar a ambos para que la modelo conociera el comportamiento del artista.