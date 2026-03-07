Colombia

Mario Castañeda, voz de Gokú, y David Angelo Román, ilustrador oficial de ‘Rick y Morty’, ‘Star Wars’ y ‘The Walking Dead’, lideran LupiCon 5.0 en Bogotá

Shows, actividades para todas las edades y una comunidad que crece cada año redefinen el pulso del arte y el fandom local

El Centro de Eventos Ymca
El Centro de Eventos Ymca será sede en marzo de 2026 de un encuentro que incluye actividades temáticas, concursos y la presencia de reconocidos invitados del anime y la ilustración para el público colombiano - crédito Lupi-Con

La quinta edición de LupiCon – Master Collections reunirá en el Centro de Eventos Ymca de Bogotá figuras internacionales, actividades temáticas y experiencias diseñadas para los seguidores de la cultura geek y el coleccionismo en Colombia.

Entre el 21 y el 23 de marzo de 2026, el evento ofrecerá acceso a concursos, zonas gamer, shows en vivo y encuentros con invitados destacados del doblaje y la ilustración internacional.

LupiCon 5.0 – Master Collections se celebrará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2026, en el Centro de Eventos Ymca en Bogotá.

El evento contará con la presencia de Mario Castañeda, actor y director de doblaje reconocido como la voz de Gokú en Dragon Ball Z, y David Angelo Román, artista internacional vinculado a franquicias como Rick and Morty, Star Wars y The Walking Dead.

Además, incluirá concursos de cosplay, zona arcade, presentaciones de K-Pop, subastas geek y exhibiciones de colecciones exclusivas.

Durante tres jornadas, LupiCon 5.0 ofrecerá una programación variada que convoca a fanáticos del anime, cómic, videojuegos y coleccionismo de todas las edades. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias temáticas y actividades pensadas tanto para seguidores históricos como para nuevas generaciones.

Invitados internacionales y figuras destacadas

Entre los invitados principales se encuentra Mario Castañeda, reconocido actor y director de doblaje mexicano. Castañeda es célebre por su interpretación de Gokú en el doblaje latinoamericano de Dragon Ball Z, lo que lo convierte en una figura referente para el público del anime en América Latina.

Durante el evento, Castañeda realizará shows en vivo, sesiones de autógrafos y encuentros personalizados con los asistentes. Estas actividades permitirán a los fanáticos interactuar directamente con una de las voces más emblemáticas de la cultura pop de la región.

Personajes destacados:

  • Goku (Dragon Ball Z/GT/Super): Su papel más emblemático y querido por los fans en Latinoamérica.
  • Kevin Arnold (Los años maravillosos): Fue la voz del protagonista en su etapa adolescente.
  • El Grinch: Voz del personaje en la película homónima protagonizada por Jim Carrey.
  • Bruce Banner / Hulk: Voz recurrente para el personaje interpretado por Mark Ruffalo en el Universo Cinematográfico de Marvel.
  • Kanon de Géminis: En la serie Los Caballeros del Zodiaco.
  • Don Ramón y Ñoño: En la versión animada de El Chavo.
  • Dr. Robotnik: Voz del villano interpretado por Jim Carrey en las películas de Sonic.
  • Son Goku (Cuatro Colas): En la serie Naruto Shippuden.

Por su parte, David Angelo Román aportará su experiencia como artista internacional e ilustrador profesional.

Román ha trabajado en arte oficial para reconocidas franquicias, entre ellas Rick and Morty, Star Wars y The Walking Dead, y ha colaborado con compañías internacionales como Lucasfilm y Topps. En la convención, participará en charlas, firmas y encuentros especializados para aficionados y coleccionistas.

Experiencias, concursos y programación destacada

La agenda de LupiCon 5.0 incluye una completa zona gamer y arcade, concursos de cosplay —con categoría infantil— y pasarelas temáticas. Los asistentes podrán presenciar presentaciones en vivo de K-Pop y participar en subastas geek.

El evento también ofrecerá exhibiciones de colecciones maestras, charlas académicas sobre cultura pop, experiencias fotográficas y encuentros con invitados internacionales. Una de las principales atracciones será el concurso de cosplay, que entregará un premio mayor de $1.000.000, incentivando la participación y el talento nacional.

Cada jornada contará con actividades diferenciadas, como meet & greets con invitados internacionales, presentaciones de comunidades fandom, pista RC Mario Kart y un bulevar comercial con piezas de colección. Esta variedad de contenidos asegura una experiencia dinámica para todos los participantes.

La trayectoria de LupiCon ha consolidado este evento como referente de la cultura geek y el coleccionismo en Colombia. En su quinta edición, la convención destaca por reunir figuras internacionales, ofrecer espacios de intercambio intergeneracional e impulsar la comunidad de fanáticos y creadores en el país.

La integración de nuevas tendencias, invitados reconocidos y actividades para todo público refuerza a LupiCon como una plataforma clave para el arte, el entretenimiento y la cultura pop a nivel nacional. La proyección internacional de sus invitados y la diversidad de su programación respaldan el crecimiento continuo del evento.

