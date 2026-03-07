Hallan recién nacido sin vida en un basurero de Pereira; tenía una herida en el cuello

Precaución - No pasar | Colprensa

Las autoridades de Pereira investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido encontrado en un basurero del barrio Bello Horizonte, en la comuna de Cuba, según información obtenida por Semana. El caso activó un operativo de la Policía Metropolitana para identificar a los responsables.

El cuerpo del bebé fue encontrado pasada la medianoche del viernes 6 de marzo dentro de una bolsa y envuelto en telas, lo que generó alerta entre los vecinos del sector que notificaron a las autoridades, citado por Semana.

De acuerdo con el reporte policial, el recién nacido tenía rastros de sangre y presentaba una posible herida a la altura del cuello, de acuerdo con ese medio de comunicación.

La Policía Metropolitana de Pereira revisa cámaras de seguridad y realiza búsquedas en hospitales y viviendas cercanas- crédito Colprensa

El hallazgo se registró en una zona de disposición de residuos del barrio Bello Horizonte, en la comuna de Cuba, uno de los sectores del occidente de la ciudad. El cuerpo del neonato fue descubierto por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de que dentro de una bolsa había un bebé sin vida.

Según las primeras informaciones entregadas por la Policía Metropolitana de Pereira, el menor estaba envuelto en telas y presentaba rastros de sangre. Una de las señales que permitió establecer que se trataba de un recién nacido fue que el cuerpo aún tenía adherido el cordón umbilical.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó que el bebé también presentaba una posible herida en la zona del cuello, circunstancia que será objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Levantamiento de cadáver | (Colprensa)

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron un operativo para identificar a los responsables del hecho. El dispositivo incluye la revisión de cámaras de seguridad del sector, recorridos puerta a puerta en viviendas cercanas y verificaciones en centros médicos y hospitales de la ciudad.

El objetivo de estas diligencias es establecer quién o quiénes habrían abandonado el cuerpo del menor en el lugar donde fue encontrado. Las autoridades también buscan determinar si el nacimiento ocurrió recientemente y si la madre o alguna otra persona acudió a un centro médico antes o después del hecho.

“Como autoridad, hemos llamado a unir esfuerzos, entre ellos con la Alcaldía, para ofrecer una recompensa por información que permita dar con el paradero de estos perpetradores. También queremos enviar un mensaje a toda la comunidad: que la protección de los niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad y continuaremos protegiéndolos”, señaló el coronel Óscar Ochoa, citado por Semana.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo habría sido realizado por una persona en condición de calle que se encontraba revisando residuos en el lugar. Al percatarse de que dentro de una bolsa se encontraba el cuerpo del recién nacido, dio aviso inmediato a las autoridades.

Posteriormente, unidades de la Policía acudieron al sitio para acordonar el área y preservar las evidencias que podrían ser clave en el desarrollo de la investigación. El caso quedó bajo la coordinación de las autoridades judiciales.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las primeras labores de recopilación de pruebas. El cadáver fue trasladado posteriormente a Medicina Legal para practicar los exámenes correspondientes.

Instituto de Medicina Legal | REUTERS/Juan David Quintero

Las autoridades forenses deberán determinar las causas exactas de la muerte del menor y establecer si el bebé nació con vida o si falleció antes de ser abandonado en el lugar donde fue encontrado. Estos análisis serán fundamentales para orientar la investigación penal.

El caso ha generado conmoción en la comunidad del sector, donde los habitantes expresaron preocupación por la gravedad de los hechos. Las autoridades locales han reiterado el llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita identificar a las personas involucradas.

La Policía también invitó a la comunidad a reportar datos relevantes que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Las autoridades señalaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser útil para avanzar en la investigación.

Mientras se adelantan las indagaciones, los organismos judiciales continúan recolectando testimonios y analizando registros de cámaras de seguridad del sector para reconstruir los momentos previos al abandono del cuerpo del recién nacido.