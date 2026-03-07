Dos mujeres se enfrentaron a cuchillazos por supuestos “clientes” en Medellín, las tuvieron que separar con un machete

El video de la pelea con cuchillos en pleno centro de Medellín genera alarma sobre la violencia urbana en espacios públicos - crédito @elinformanteCor/X

Un video que comenzó a circular en redes sociales generó preocupación entre ciudadanos al mostrar una violenta confrontación entre dos mujeres en pleno centro de Medellín. Las imágenes, grabadas por personas que presenciaron el momento, registraron el enfrentamiento ocurrido en una vía pública y que rápidamente se difundió en diferentes plataformas.

Según se observó en el video, las dos mujeres se enfrentaron utilizando armas blancas en un punto ubicado entre la calle 52 y la carrera 53, una zona con alto flujo de peatones y actividad comercial en el centro de la ciudad. Durante varios segundos ambas se encararon y realizaron movimientos con cuchillos mientras personas alrededor reaccionaron con sorpresa y preocupación ante lo que ocurrió.

El hecho llamó la atención de quienes transitaban por el sector, ya que la confrontación se produjo a plena luz del día y en medio de la presencia de transeúntes. En las imágenes también se observa cómo algunas personas intentan intervenir para evitar que la situación escale aún más.

Uno de los momentos que más comentarios generó en redes sociales es cuando un hombre intenta separar a las dos mujeres. Sin embargo, lo hace sosteniendo un machete en la mano, una escena que varios usuarios calificaron como irónica, ya que el intento de mediación ocurre mientras también porta un arma blanca.

En el registro audiovisual se escuchan voces de personas alrededor que reaccionan ante la escena y piden que se detenga la pelea. Aun así, durante varios instantes las mujeres continúan enfrentándose en medio de empujones y movimientos con los cuchillos.

Hasta el momento no se conocen las razones que habrían originado el altercado. El video no muestra qué ocurrió antes del enfrentamiento ni el momento exacto en que comenzó la discusión. Tampoco se tiene información confirmada sobre si alguna de las involucradas resultó herida tras el incidente.

La grabación se difundió ampliamente en plataformas como Facebook, X y TikTok, donde generaron cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron con preocupación por la violencia registrada en el espacio público. En algunos de esos comentarios, personas que aseguran conocer el contexto del sector mencionan que la pelea podría estar relacionada con disputas por “clientes”, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

Preocupante panorama de riñas en Colombia

La violencia asociada a riñas y hechos de intolerancia continúa siendo uno de los fenómenos que más preocupa a las autoridades en Colombia. Aunque en muchos casos se trata de discusiones que comienzan por situaciones aparentemente menores, estos enfrentamientos terminan con frecuencia en agresiones graves o incluso en homicidios. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional con corte al 2 de noviembre de 2025, en el país se registraron 2.065 homicidios relacionados con hechos de intolerancia. Esto significa que, en promedio, 6,7 personas mueren cada día en Colombia como consecuencia de discusiones que escalan hasta convertirse en episodios de violencia letal.

Los datos, revelados por el diario El Tiempo, muestran que, pese a la gravedad del fenómeno, las autoridades identificaron una ligera reducción frente al mismo periodo del año anterior. En 2024, para esa misma fecha, se habían contabilizado 141 casos más, lo que representa una disminución cercana al 6,4% en este tipo de homicidios. Sin embargo, el descenso en las cifras no cambia el peso que este tipo de hechos tiene dentro de la violencia general del país. Según los registros oficiales, los homicidios derivados de riñas y situaciones de intolerancia representan el 20,2% del total de asesinatos registrados en Colombia, lo que los convierte en una de las principales causas de muerte violenta.

Las autoridades señalaron que uno de los factores que suele aparecer con mayor frecuencia en estos casos es el exceso en el consumo de alcohol y, en algunos escenarios, de otras sustancias psicoactivas. Estas condiciones, sumadas a discusiones espontáneas en espacios públicos, reuniones sociales o establecimientos nocturnos, pueden intensificar los conflictos y desencadenar agresiones físicas.

El fenómeno también refleja un problema más amplio relacionado con la convivencia ciudadana. En distintos reportes, expertos advierten que muchas de estas riñas se originan por desacuerdos cotidianos —como discusiones personales, problemas entre vecinos o conflictos en espacios públicos— que terminan escalando de forma violenta.