Brayant Naranjo admitió subastar vehículos de la Gobernación del Quindío y aseguró que el gobernador estaba al tanto: “Asumo responsabilidad”

En un comunicado público, el exsecretario de Agricultura reconoció su participación en actos irregulares y señaló que varias personas del entorno político fueron informadas sobre los hechos bajo investigación, incluida la gestión de recursos y vehículos oficiales - crédito La Sucia Política / Foto suministrada Infobae Colombia

Brayant Naranjo Raigoza difundió un comunicado en el que ofrece disculpas públicas por los hechos de corrupción investigados en la Gobernación del Quindío. Además de reconocer su responsabilidad por el desvío de recursos, sostuvo que otros actores políticos conocían y participaron en decisiones ahora bajo sospecha.

En su pronunciamiento, obtenido por Infobae Colombia, Brayant Naranjo reconoce haber cometido actos irregulares, como el uso indebido de vehículos oficiales y la realización de negocios inmobiliarios señalados en investigaciones penales y disciplinarias.

También afirmó que no fue el único conocedor y responsable de las acciones investigadas, insistiendo en que varios miembros del entorno político departamental estaban al tanto de los hechos cuestionados.

“Asumo responsabilidad, sin evasivas y con la decisión firme de decir la verdad a todos los quindianos en relación a los hechos ampliamente conocidos y divulgados”, inició su mensaje el exsecretario de Agricultura del departamento, subrayando su intención de asumir las consecuencias.

Enfatizó: “Pido disculpas. Entiendo la indignación, el dolor y la preocupación que esta situación ha generado, y asumo la responsabilidad que me corresponde como servidor público”.

Las afirmaciones comprenden admisión de faltas personales y reclamos sobre presunta complicidad de integrantes del entorno gubernamental y de varias campañas, según los extractos divulgados en su pronunciamiento reciente - crédito Foto suministrada a Infobae Colombia

Lamentó la actitud de quienes, según él, han eludido responsabilidades a pesar de haber tenido pleno conocimiento de sus actuaciones. “Me causa dolor ver cómo actores políticos del departamento hoy se lavan las manos, a pesar de que tenían pleno conocimiento de cada una de mis actuaciones como funcionario y actor político del departamento”, agregó en la misiva.

Hechos investigados y presiones políticas

Según Naranjo, las presuntas irregularidades ocurrieron en medio de “un contexto de fuerte presión política y financiera”. Explicó que la campaña que llevó a Juan Miguel Galvis a la Gobernación estuvo marcada por compromisos económicos personales que excedieron sus capacidades, respaldados en promesas de contratos de obra y proyectos de cámaras que nunca recibió.

Señaló que, ante el incumplimiento de esas promesas, quedó expuesto a deudas cuantiosas y a una economía personal en situación límite. Como parte de sus explicaciones, mencionó el proyecto en la Secretaría del Interior por 25.000 millones, que quedó fuera de su alcance y fue otorgado a terceros mientras él ya mantenía compromisos financieros adquiridos.

Posteriormente, relató que tras renunciar a la Secretaría de Agricultura, asumió la coordinación política de la campaña de Jesús Bedoya a la Cámara de Representantes, bajo la expectativa de mantener un salario equivalente. Sin embargo, precisó que “ese compromiso no se cumplió”.

Elementos materiales con vocación probatoria contra Bryan Naranjo - crédito Red de Veedurías Ciudadanas

Naranjo sostuvo que el propio candidato Jesús Bedoya fue informado sobre las decisiones financieras tomadas para afrontar esa situación y que también estuvieron presentes otros integrantes del equipo político departamental.

Uso de vehículos oficiales y recursos públicos

En cuanto al señalamiento sobre el uso de vehículos oficiales, Naranjo reconoció que la camioneta de la Secretaría del Interior se entregó como parte del pago de salarios y para saldar obligaciones previas.

Explicó que los recursos obtenidos financiaron reuniones políticas y fueron entregados, en parte, al secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez ‘Lucas’, para evitar complicaciones durante el proceso de cambio de gobierno.

En su defensa, aseguró que “no actué con ánimo de apropiarme de lo público ni de perjudicar al departamento. Actué bajo una presión que debí manejar de otra manera”.

Fue enfático al afirmar que otras personas en la Gobernación y los equipos de campaña conocían lo que ocurría.

Insistió en que las responsabilidades no deberían recaer exclusivamente en su persona. “Varias personas estaban enteradas de lo que ocurría al interior de la Gobernación y de la campaña”, puntualizó.

Negocios inmobiliarios y denuncias de falsificación

El exfuncionario también respondió sobre los negocios inmobiliarios irregulares y presunta falsificación de documentos. Su caso se relaciona con la hipoteca de 200 millones sobre un inmueble, para la que habría utilizado un poder general presuntamente falso emitido en Cartago.

Las investigaciones señalan que las operaciones beneficiaron, entre otras, a las sociedades Bienes e Inversiones del Café S.A.S. y AXM Consultancy & Trade S.A.S.

Según los expedientes, el poder fue revocado en diciembre de 2025; sin embargo, las gestiones sobre la propiedad continuaron. Los informes agregados indican la posible desviación de activos estatales y daños a los intereses patrimoniales tanto del departamento como de particulares afectados.

- crédito RedVer

Naranjo recalca que todo ese entramado ocurrió en medio de compromisos políticos incumplidos y bajo expectativas contractuales “que finalmente no se concretaron”.

Implicaciones políticas y señalamientos

Brayant Naranjo remarcó que otros miembros del Gobierno departamental y de las campañas políticas conocían la situación. Considera injusto haber sido el único señalado: “Las responsabilidades se han querido concentrar exclusivamente en mí, mientras algunos hoy se lavan las manos y desconocen el compromiso y la lealtad que durante años entregué al proyecto político que acompañé”.

Fragmentos de audio y testimonios asociados al caso muestran a Naranjo discutiendo garantías por proyectos que involucraban recursos superiores a 2.000 millones, reclamando apoyo financiero y mencionando la intervención directa del gobernador y otros actores en la toma de decisiones controvertidas.

Disposición a colaborar y situación personal

A pesar de las dificultades, Naranjo aseguró estar dispuesto a colaborar con las investigaciones, a “señalar responsables y a asumir la mía ante los ciudadanos y las autoridades”. Relató que su situación personal empeoró: “Los últimos días han sido los más difíciles de mi vida. He tenido que salir de mi tierra por presiones y amenazas que hoy ponen en riesgo mi vida y la de mi familia”.

Para concluir, el exfuncionario expresó que este episodio demanda transparencia y madurez, y confió en que su proceso ayude a “restablecer la confianza y el equilibrio institucional” en el departamento.

Finalmente, fuentes consultadas por Infobae Colombia afirmaron que Brayant Naranjo se encuentra fuera de Colombia. “Huyó”, concluyeron.