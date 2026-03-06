Jhonny Rivera cumplió su promesa y le regaló casas a familias necesitadas en Pereira: así fue la emotiva entrega

Jhonny Rivera emociona a Pereira con la entrega de casas a familias necesitadas y un concierto improvisado - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El cantante de música popular Jhonny Rivera volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música ni por su vida sentimental, sino por una obra social que venía adelantando desde 2025 y que finalmente llegó a su momento más emotivo: la entrega oficial de dos viviendas a familias necesitadas en la ciudad de Pereira.

La iniciativa nació el 15 de octubre de 2025, cuando el intérprete publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se comprometía públicamente a ayudar a Chavita y a otra familia que vivían cerca de un mural construido en su honor y en el de su hijo, el cantante Andy Rivera.

Desde entonces, el artista fue compartiendo con sus seguidores avances del proyecto, mostrando cómo poco a poco se levantaban las viviendas que buscaban ofrecerles a estas familias un lugar digno para vivir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 5 de marzo, Rivera apareció nuevamente en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar algunos momentos de la entrega de las viviendas. Aunque todavía no ha publicado imágenes del interior de las casas, sí reveló detalles de la jornada y del ambiente que se vivió durante la inauguración.

La buena acción de Jhonny Rivera: así fue la entrega de viviendas que conmovió a toda una comunidad - crédito @jhonnyrivera/IG

El artista explicó que el proyecto no fue un esfuerzo individual, sino una causa que logró reunir a varias personas y figuras públicas que decidieron aportar para hacerlo realidad, entre ellos el creador de contenido manizaleño, Camilo Cifuentes.

Antes del evento, el cantante también contó que organizaron un pequeño escenario en el exterior del lugar para poder compartir con los vecinos del sector y con las familias beneficiadas, lo que convirtió la entrega en una celebración comunitaria.

Las imágenes que circularon en redes sociales permitieron ver que las viviendas fueron entregadas completamente terminadas, con paredes pintadas de blanco y acabados que llamaron la atención de los internautas, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y admiración hacia el artista.

Durante el encuentro, Rivera dedicó unas palabras a quienes recibieron las llaves de sus nuevos hogares, resaltando el significado que tenía para él poder aportar a mejorar su calidad de vida.

Del escenario al corazón: Jhonny Rivera cumple su promesa y cambia vidas en Pereira junto a Camilo Cifuentes - crédito @jhonnyrivera/IG

“Estas llaves abren mucho más que una casa, abren un espacio de esperanza, tranquilidad y futuro. Que este hogar sea refugio, alegría y el inicio de una nueva etapa llena de bendiciones”, dijo Rivera, mientras leía un letrato que les dejó a los beneficiarios en la entrada de su nuevo hogar.

La emoción no solo estuvo presente en las palabras del cantante, también en el ambiente que se vivió en el barrio Nacederos, donde vecinos y familiares acompañaron la entrega entre aplausos, fotografías y videos que luego comenzaron a circular en redes sociales.

Fiel a su estilo, Rivera también quiso compartir un momento musical con los habitantes del sector y en medio del la entrega de las viviendas interpretó uno de sus temas más conocidos, El intenso, lo que provocó que varios asistentes lo acompañaran cantando mientras otros grababan el momento con sus celulares.

La escena reflejó la cercanía que el artista mantiene con su público, especialmente en la región del Eje Cafetero, donde ha consolidado gran parte de su carrera.

Jhonny Rivera entrega casas y emociona a todo un barrio - crédito @jhonnyrivera/IG

Más tarde, el artista compartió un video en el que recopiló toda la experiencia, dejó ver que los adultos mayores que recibieron la vivienda lloraron y lo abrazaron, mientras le daban las gracias a él y a Camilo por la ayuda.

Tras la entrega, el cantante publicó un mensaje en sus plataformas digitales en el que expresó su felicidad por haber podido cumplir la promesa que hizo meses atrás.

“Mi gente, con mucho cariño logramos entregar la nueva casa de Chavita, Mireya y Olier en el barrio Nacederos, en Pereira. Ver la alegría de ellos al recibir un hogar digno no tiene precio. Qué bonito cuando la vida nos da la oportunidad de unirnos y hacer algo bueno por los demás. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de tantas personas de buen corazón que decidieron sumarse a esta causa. Gracias infinitas a mi equipo de trabajo, a Camilo Cifuentes por sumarse a esta linda causa y a cada empresa y amigo que aportó su granito de arena para hacer realidad el sueño de estas familias”, expresó Rivera.