Colombia

Familiares de víctimas de alias Castor fueron citados para conocer su preacuerdo con la Fiscalía: “Estaré en contra”

La controversia gira en torno a la pena negociada para Jorge Eliécer Díaz Collazos, mientras allegados de fallecidos y heridos cuestionan la proporcionalidad y temen que se permita favorecer a estructuras criminales

Guardar
Familiares de víctimas de violencia
Familiares de víctimas de violencia urbana en Barranquilla rechazan el preacuerdo judicial entre la Fiscalía y alias Castor por temor a una reducción de condena - crédito Fiscalía

Familiares de víctimas de violencia urbana en Barranquilla expresaron su inconformidad ante la audiencia celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, donde se verbalizó un preacuerdo entre la Fiscalía y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor.

El pacto permitiría al cabecilla de Los Costeños obtener una reducción de pena tras aceptar cargos por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de uso privativo, amenazas contra servidor público, hurto calificado y agravado, entre otros delitos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con documentos del despacho judicial citados por El Heraldo, los familiares de al menos 133 víctimas, entre fallecidos y lesionados en ataques atribuidos a Castor y su organización, fueron convocados a la diligencia.

El preacuerdo con Jorge Eliécer
El preacuerdo con Jorge Eliécer Díaz Collazos, líder de los Costeños, contempla beneficios punitivos a cambio de la aceptación de graves cargos como homicidio y extorsión - crédito Colprensa

Entre los citados figuran allegados de quienes murieron o resultaron heridos en las cuatro masacres perpetradas en San José, Las Flores, El Santuario y Villa Campestre, hechos violentos registrados entre mayo de 2022 y junio de 2023.

El proceso buscaría que los familiares escuchen de primera mano los términos del preacuerdo y puedan pronunciarse antes de que el juez decida si lo avala.

Las víctimas han expresado dudas sobre la proporcionalidad de la pena que recibiría Díaz Collazos y su preocupación por la posibilidad de que la negociación judicial sustituya un proceso político inconcluso.

Familias cuestionan preacuerdo de la Fiscalía

El Tiempo recogió el testimonio de la madre de uno de los occisos, quien afirmó: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.

Al menos 133 familias afectadas
Al menos 133 familias afectadas por masacres perpetradas por los Costeños fueron citadas a la audiencia clave en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa-John Paz-@primeronoticiaa/X)

La audiencia se produce luego de antecedentes de intentos de acercamiento entre el procesado y los familiares.

Una fuente citada por el medio anteriormente mencionado relató que en septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón entre lágrimas y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, persiste el temor a represalias y coacciones, por lo que algunos familiares han solicitado reserva de identidad.

Si el juez rechaza el preacuerdo, el caso continuará por la vía ordinaria, con la práctica de pruebas y la posibilidad de un juicio completo. De aprobarse, Díaz Collazos accedería a beneficios punitivos por aceptar los cargos imputados.

La situación se da en un contexto de incertidumbre tras el intento fallido de “paz urbana” entre los Costeños y los Pepes, promovido por el Gobierno en 2025. El 2 de octubre de ese año, alias Castor y Digno Palomino, jefe de los Pepes, sellaron en la cárcel La Picota un acuerdo de cese de actividades criminales hasta el 20 de enero de 2026.

Días después, el Ejecutivo expidió la Resolución 442, autorizando acercamientos exploratorios y delegando funcionarios para verificar la voluntad real de paz. No obstante, la mesa formal de diálogo no se instaló y el repunte de la violencia posterior al vencimiento del plazo evidenció el fracaso del mecanismo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que estas estrategias requieren verificación independiente y claridad jurídica, alertando sobre el riesgo de que las estructuras criminales utilicen las treguas para reposicionarse internamente.

Entre los crímenes atribuidos a
Entre los crímenes atribuidos a alias Castor figuran las masacres de San José, Las Flores, El Santuario y Villa Campestre, ocurridas entre 2022 y 2023 en Barranquilla - crédito Inpec

Entre los hechos violentos atribuidos a alias Castor y su organización se encuentran la masacre de San José, ocurrida el 12 de mayo de 2022; la masacre de Las Flores, el 10 de septiembre de 2022, donde murieron seis jóvenes; la masacre de El Santuario, el 23 de enero de 2023, con cuatro personas asesinadas; y la masacre de Villa Campestre, el 29 de junio de 2023, en la que tres integrantes de la familia Vega Daza fueron asesinados.

Temas Relacionados

Jorge Eliécer Díaz CollazosLos CosteñosBarranquillaFiscalía General de la NaciónJuzgado Quinto Penal EspecializadoViolencia UrbanaMasacreColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Díaz lideró al Bayern Múnich a otra alegría: gol y asistencia en triunfo 4-0 sobre Borussia Mönchengladbach

El extremo colombiano solo necesitó 60 minutos para participar en dos de las anotaciones de los bávaros, que se consolidan en el liderato de la Bundesliga

Luis Díaz lideró al Bayern

Familia de joven desaparecido en Puerto Colombia pidió a Petro continuar con la búsqueda: “No podemos tener paz”

Tras varios días sin noticias sobre el paradero de Mateo Arias Pedraza, sus familiares solicitaron reforzar los operativos en el mar Caribe y evitar que se detengan las labores adelantadas por organismos de socorro

Familia de joven desaparecido en

EN VIVO|Colombia se prepara para las elecciones del 8 de marzo: Registraduría alertó por fallas de energía en Santander

Las autoridades están tomando medidas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, lo que incluye el control del orden público y la transparencia de los comicios

EN VIVO|Colombia se prepara para

España extraditó a alias Black Jack o La Firma, señalado de lavar activos para el Clan del Golfo

El señalado blanqueó más de $182.000 millones generados por el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Europa

España extraditó a alias Black

Capturan a hombre que hostigaba y amenazaba a su expareja en presencia de su hija en Medellín

Los agentes lograron ubicar al presunto agresor gracias a una denuncia ciudadana, luego de que se difundieran videos donde se evidencia un episodio de intimidación y destrucción en el domicilio familiar

Capturan a hombre que hostigaba
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Juanes muestra su faceta más

Juanes muestra su faceta más aventurera y liberada en ‘JuanEsteban’ su nuevo LP: “Yo podría, literal, vivir en un estudio”

La champeta se coló en el K-Pop: grupo coreano bailó popular ‘trend´de carnaval y en redes los bautizaron como “los propios K-coletos”

Lady Noriega dio detalles de su paso por ‘La casa de los famosos’: “Es un show confrontativo, agresivo”

“¿Y a usted qué le importa?”: Luisa Fernanda W estalló tras críticas por no publicar a su mamá en redes

Mateo Carvajal, ganador de “El Desafío”, reveló problemas de salud y preocupó a sus seguidores: “Casi me les voy”

Deportes

Luis Díaz lideró al Bayern

Luis Díaz lideró al Bayern Múnich a otra alegría: gol y asistencia en triunfo 4-0 sobre Borussia Mönchengladbach

Luis Díaz no para de ser la estrella del Bayern Múnich: gol y asistencia contra el Borussia Mönchengladbach

James Rodríguez prendió las alarmas en Minnesota y la selección Colombia: qué pasó con el volante

Nashville SC vs. Minnesota United: hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez en la MLS

Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She Believes Cup