Colombia

Dos bandas colombianas figuraron en la lista de las 50 mejores del rock en español según Billboard

Soda Stereo, Café Tacvba y Sui Generis ocuparon los primeros lugares del listado realizado por la publicación norteamericana

Billboard repasó la historia del
Billboard repasó la historia del rock en español eligiendo las 50 mejores bandas de todos los tiempos - crédito composición fotográfica

Los orígenes del rock en español van de la mano casi con los inicios del género en los Estados Unidos. Apenas unos años después de que Elvis Presley generara conmoción y furor con sus canciones y sus movimientos pélvicos, La Bamba de Ritchie Valens en 1958 marcó el punto de partida habitualmente reconocido por los historiadores para un relato en la historia de la música hispanohablante que atravesó tendencias y represión para convertirse por derecho propio en una de las manifestaciones socioculturales más destacadas del siglo XX.

Durante buena parte de su existencia fueron Argentina, México y España los que llevaron la batuta de su desarrollo, siendo los países que proyectaron más bandas y solistas a nivel internacional. No obstante, de manera paulatina países como Chile, Perú o Colombia lograron que algunos de sus exponentes se proyectaran en toda la región.

Aún cuando su popularidad decayó luego de los 2000 coincidiendo con el auge del urbano, su importancia en círculos más específicos se sigue reconociendo, y así quedó reflejado en el listado publicado por la revista Billboard, eligiendo las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

Diamante Eléctrico apareció en el puesto 48 del listado de mejores bandas en español de Billboard

Dos bandas colombianas fueron destacadas por la publicación estadounidense. Por un lado, Diamante Eléctrico, uno de los nombres con mayor impacto en los últimos años, fue seleccionado en el puesto 48. La reseña del grupo bogotano creado por Juan Galeano y Daniel Álvarez en 2012 reconoció como argumentos de peso la obtención de sus dos Latin Grammy al Mejor álbum de rock por sus álbumes B (2015) y La Gran Oscilación (2016).

El medio señaló que la banda bogotana “se encuentra entre los líderes de la nueva generación del rock en español en Colombia, impulsada por una mezcla de sonidos que incluyen pop, funk, rock y punk”, sumado a sus apariciones en festivales como SXSW, Coachella, y el Vive Latino. Cabe señalar que a la fecha ya suman ocho trabajos de estudio publicados y están en vías de lanzar el noveno, Crudo y Cursi, en el que se incluyen reversiones de algunas pistas de su carrera y algún tema nuevo.

La otra banda colombiana elegida fue Aterciopelados, emblema del rock nacional durante los años 90. El grupo de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago apareció en el puesto 10, y la reseña destacó su aparición en el contexto sociopolítico de los 90, marcado por la situación de violencia generalizada en el país, por cuenta de los carteles del narcotráfico y el accionar de las guerrillas y paramilitares.

Aterciopelados se coló entre las 10 mejores bandas en español según el listado de Billboard

“Sin imaginarlo se convirtieron en la banda de rock más influyente de su país, y Echeverri en la mujer que le cambió el rostro y el sonido al rock colombiano para siempre”, escribieron en su reconocimiento, destacando particularmente “su sonido auténtico y letras sobre ecología y feminismo”, así como el impacto internacional de El Dorado (1995), con el que fusionaron sus bases de punk y rock alternativo con elementos del folclor colombiano, tanto en sonido como en letras.

Los que completaron el Top 10

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Charly, Zeta y Gustavo Cerati

Con Aterciopelados en la décima posición, Billboard reconoció en el primer lugar a Soda Stereo. En su reseña, el portal dio un reconocimiento adicional para Andrea Echeverri, por su aparición interpretando junto al trío argentino En la ciudad de la furia para su sesión de MTV Unplugged en 1996.

En segundo lugar quedó Café Tacvba, una de las principales impulsoras del sonido “alterlatino”, mientras que el podio lo cerró Sui Generis, el primero de los múltiples proyectos de Charly García. En el mismo orden, el Top 10 lo completaron Los Fabulosos Cadillacs, Los Prisioneros, Babasónicos, Caifanes, Zoé y Maná.

