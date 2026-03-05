Colombia

Incremento del salario mínimo hizo que el precio del pollo asado se encareciera: así está el índice según informe

Un aumento en el valor de este plato en restaurantes se ha registrado tras la entrada en vigor del nuevo salario mínimo, lo que ha generado ajustes en los costos del sector alimenticio durante el primer trimestre de 2025

El precio del pollo asado
El precio del pollo asado en Colombia subió un 7,3% en el último año por el aumento salarial y los costos laborales - crédito Lukas Barth/Reuters

El precio del pollo asado aumentó un 7,3% en el último año en Colombia, impulsado principalmente por el incremento salarial del 23,7% y el impacto de los costos laborales en el sector de comidas fuera del hogar.

Según el Índice del Pollo Asado (IPA) realizado por La República, el valor promedio del plato pasó de $41.576 a $45.057 solo en el último mes (febrero), reflejando las tensiones inflacionarias que afectan tanto a consumidores como a empresarios desde el inicio de 2025.

Las ciudades con los precios más altos para el pollo asado son Medellín, con $52.660; Bogotá, con $49.130; y Cartagena, con $48.750. Por el contrario, los precios más bajos se encuentran en Tunja, con $35.620; Villavicencio, con $41.300; y Cúcuta, con $43.856.

Este diferencial geográfico coincide con una tendencia nacional al alza de los precios en el sector de alimentos preparados.

Medellín lidera el ranking de
Medellín lidera el ranking de precios más altos para el pollo asado, con $52.660 por plato en febrero de 2025 - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero reportó una inflación general de 5,35%, en la que los rubros de restaurantes, alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyeron en conjunto con 0,64 puntos porcentuales a la variación mensual.

El ajuste en los salarios mínimos, que comenzó a regir en enero con una base de $2 millones ($1.750.905 más $249.095 de subsidio de transporte), intensificó las presiones en los costos de servicios intensivos en mano de obra, como los asaderos y restaurantes, que trasladan rápidamente esos incrementos a los precios finales.

Nicolás Cruz Walteros, analista experto de economía local de Corficolombiana, explicó en diálogo con La República que, aunque el pollo como insumo para el consumo en el hogar mostró una baja en sus precios en febrero —según registros del Dane—, la dinámica para las comidas fuera del hogar responde a una lógica distinta.

En sus palabras: “El aumento de 8,37% entre enero y febrero de este año se relaciona principalmente con el incremento de los costos laborales derivados del nuevo salario mínimo, debido a que las comidas fuera del hogar son altamente intensivas en mano de obra, por lo que los ajustes salariales tienden a trasladarse con relativa rapidez a los precios finales”.

Las expectativas inflacionarias para febrero
Las expectativas inflacionarias para febrero apuntan a un 5,5%, con énfasis en servicios indexados al mínimo como comidas fuera del hogar - crédito Colprensa

Camilo Pérez, director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá, atribuyó parte de la subida de precios a la finalización de promociones efectuadas en enero y a las presiones combinadas de insumos y salarios. Aclaró que la coyuntura actual sigue marcada por la transmisión del nuevo mínimo a “los precios de muchos productos y servicios que prestan personas que devengan el salario mínimo”.

En cuanto al impacto del clima sobre los alimentos, Pérez señaló que los estudios realizados por la entidad bancaria “no parecen hallar evidencia de que [el clima] esté impactando los precios de los alimentos en febrero”.

Las expectativas inflacionarias para febrero, según la encuesta Citi, estiman una inflación promedio de 5,50%, un crecimiento de 0,15 puntos porcentuales respecto a enero. Por su parte, Corficolombiana prevé una variación mensual de 1,22% que llevaría la inflación anual a 5,44%, el nivel más alto registrado desde septiembre de 2024. Cruz advirtió que “las presiones al alza provendrían de los servicios indexados al mínimo, especialmente las comidas fuera del hogar, transporte, educación y alimentos”.

La comparación interanual evidencia la aceleración reciente de los precios. En enero, el IPA indicaba que el pollo asado costaba $41.576, un 2,09% menos que los $42.462 de enero de 2024. Esta baja se debió al fortalecimiento del peso frente al dólar, que disminuyó los precios de los insumos alimentarios. Sin embargo, el efecto del nuevo salario mínimo comenzó a sentirse en los meses siguientes, modificando la tendencia y elevando el precio del plato en el país.

El Dane divulgará las cifras de inflación de febrero en medio de inquietud por el salario mínimo

El incremento del salario mínimo
El incremento del salario mínimo en Colombia, del 23,7%, genera expectación sobre su impacto en los precios y la inflación estructural- crédito Colprensa

El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) acerca de la inflación de febrero en Colombia genera expectativas, en particular por el reciente aumento del salario mínimo decretado en diciembre por el Gobierno, que fue del 23,7%.

Se busca determinar si este incremento ya está teniendo un efecto sostenido en el costo de vida y en las decisiones de política monetaria del Banco de la República.

Las previsiones económicas, basadas en encuestas del Banco de la República y Fedesarrollo, ubican la inflación de febrero alrededor del 5,5%, superando los registros de enero y febrero del año anterior y marcando una tendencia alcista que afecta el poder adquisitivo.

El ciclo de descenso inflacionario que siguió al pico de marzo de 2023 (13,34%) muestra signos de reversión por el aumento reciente de precios.

En enero, la inflación interanual fue de 5,35%, y el incremento mensual del IPC alcanzó 1,18%. Los sectores que más contribuyeron a este resultado fueron restaurantes y hoteles, alimentos y transporte, con subas destacadas en comidas fuera del hogar, carnes y servicios urbanos de transporte.

Esta situación genera dudas en torno a la evolución de las tasas de interés. Aunque algunos analistas prevén un nuevo ajuste en la reunión del banco central del 31 de marzo, la mayoría de los consultados por Fedesarrollo anticipa que la tasa se mantendrá, esperando un posible aumento en mayo.

En enero, el Banco de la República elevó la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 10,25%, superando las expectativas del mercado.

