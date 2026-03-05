Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

La central de comunicaciones clandestina coordinaba actividades entre los miembros del Clan del Golfo en varias zonas del país - crédito @Ejercito_Div7/X

Una operación conjunta de las tropas del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía especializada, permitió desmantelar una central de comunicaciones atribuida al Clan del Golfo en zona rural del municipio de Sonsón, Antioquia.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Linda, corregimiento La Danta, donde fue capturado en flagrancia un hombre identificado como Brahian Camilo Pamplona, conocido como alias Mechas.

El detenido, de 22 años, es señalado como presunto integrante de la subestructura Géner Morales, parte de la estructura Oliverio Isaza Gómez, con presencia en el Magdalena Medio.

En el operativo se incautaron radios, computadoras, teléfonos, pistolas y material de instrucción utilizados por la estructura criminal - crédito @Ejercito_Div7/X

Durante el operativo, los uniformados hallaron seis radios de comunicación con sus antenas, baterías, cuatro cargadores, dos computadores portátiles, memorias USB, teléfonos celulares, cartillas de instrucción y un pendón con mensajes dirigidos a la fuerza pública.

También fueron incautadas una pistola calibre 9 milímetros, una pistola traumática, un proveedor, 11 cartuchos y una motocicleta. El capturado, según reportaron las autoridades, custodiaba el acceso al centro poblado de la vereda, donde una vivienda había sido adaptada como punto de comunicaciones para la estructura criminal.

De acuerdo con inteligencia militar, en ese inmueble se elaboraban, imprimían y distribuían cartillas utilizadas por integrantes del Clan del Golfo, además de programar y almacenar equipos de comunicación que luego eran entregados a diferentes subestructuras del grupo armado. El material incautado servía para coordinar actividades entre los miembros de la organización en varias zonas del país.

Alias Mechas, identificado como Brahian Camilo Pamplona, fue capturado mientras custodiaba el acceso al centro poblado de La Linda - crédito @Ejercito_Div7/x

Las autoridades señalaron que la central operaba bajo los lineamientos de alias Rodrigo Flechas, presunto segundo cabecilla de la estructura, que coordinaba acciones con alias Don H, identificado como líder principal de la estructura Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo. El proceso de judicialización de Brahian Camilo Pamplona y el material incautado quedó a cargo de las autoridades competentes.

La intervención, realizada en el desarrollo del Plan Democracia 2026, afectó la capacidad de mando y control de la organización en el Oriente y Magdalena Medio antioqueño. De manera paralela, tropas del Batallón de Selva N.° 55 de la Brigada 19 adelantan tareas de registro y control vial en la zona rural de Remedios, también en Antioquia, para fortalecer la presencia institucional y la seguridad de las comunidades.

Una operación de Gaula Militar Oriente y Fiscalía desmantela central de comunicaciones del 'clan del Golfo' en Sonsón (Antioquia) - crédito @Ejercito_Div7/X

Abatido presunto cabecilla del Clan del Golfo en operativo militar en Yondó, Antioquia

Un presunto cabecilla del Clan del Golfo, conocido como alias Pájaro, fue abatido durante un enfrentamiento con tropas de la Quinta Brigada del Ejército en zona rural de Yondó, en la región del Magdalena Medio antioqueño.

El combate se produjo mientras los uniformados realizaban labores de registro y control para fortalecer la seguridad en la zona. Según el reporte oficial, alias Pájaro habría disparado contra los soldados al notar su presencia, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

Durante el cruce de disparos, el señalado resultó herido y recibió atención prehospitalaria en el sitio para luego ser evacuado a un centro asistencial del municipio, donde se confirmó su fallecimiento horas después.

Ejército mantiene presencial y control en municipios de Antioquia, logrando importantes resultados - crédito @Ejercito_Div7/X

Alias Pájaro era señalado por las autoridades como cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo. Contaba con más de siete años de trayectoria criminal y operaba en la Provincia de Yariguíes y el sector de La Sabana.

Se le atribuye la coordinación de homicidios selectivos contra personas vinculadas con delitos como hurto, lesiones personales y tráfico o consumo de estupefacientes en la región, así como el cobro de extorsiones a ganaderos y propietarios de cultivos de palma para financiar las actividades del grupo armado.

De acuerdo con el coronel Gerson Iván Molina Cortes, comandante de la Quinta Brigada, a alias Pájaro también se le responsabilizaba de realizar labores de inteligencia criminal contra la fuerza pública, orientadas a vigilar y reportar movimientos de tropas y vehículos en el territorio.

Durante la operación, los militares incautaron una pistola calibre 9 milímetros, ocho cartuchos del mismo calibre, cuatro granadas artesanales tipo mortero y un teléfono celular. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales.