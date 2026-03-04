Colombia

Los vínculos políticos detrás del escolta detenido con $145 millones: así aparece Carlos Trujillo en el caso

La investigación coloca al senador saliente en el debate político, por su cercanía con el candidato Daniel Restrepo y su influencia en la estructura electoral del Partido Conservador en Antioquia

El senador Carlos Andrés Trujillo
El senador Carlos Andrés Trujillo es una de las principales figuras del Partido Conservador en Antioquia y mantiene una estrecha relación política con el candidato Daniel Restrepo. - crédito Senado

La captura de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con $145 millones en efectivo y material electoral vinculado a un candidato del Partido Conservador ha puesto el foco ahora sobre el senador saliente Carlos Andrés Trujillo. Su nombre aparece en medio de la investigación por la cercanía política con Daniel Restrepo, aspirante al Senado, y ha generado cuestionamientos sobre la influencia del hombre en la política regional y nacional.

Trujillo es considerado un barón electoral en Antioquia y, pese a su salida del Senado, mantiene un papel relevante en la estructura política conservadora. Su respaldo a Restrepo evidencia según El Colombiano, la capacidad de Trujillo para impulsar candidatos y consolidar apoyos dentro del partido.

Según la información publicada por el medio ya mencionado, Trujillo también estaría liderando un reacomodo político que busca posicionar a otros aliados, como Jaime Alonso Cano, en la Cámara de Representantes, mientras proyecta un posible regreso a la Alcaldía de Itagüí en 2027.

No obstante, la imagen pública del senador llega a estos comicios golpeada, dado que su nombre ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y por su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que ha generado un debate sobre transparencia y ética en el manejo político.

Las autoridades detuvieron a un
Las autoridades detuvieron a un escolta de la Unidad Nacional de Protección en La Guajira, quien transportaba sobres con dinero en efectivo y material electoral. - crédito Policía Nacional/AFP

La detención del escolta y el hallazgo de dinero

El caso que ha puesto en el centro de la atención a Trujillo se originó con la captura de Luis Alfredo Acuña, escolta de la UNP adscrito al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara de Representantes. Según las autoridades, Acuña se movilizaba con otra persona en un vehículo particular por la vía que conecta Distracción con Cuestecitas, en La Guajira.

Durante un procedimiento de control, la Policía encontró $145 millones en efectivo, distribuidos en siete sobres de $20,7 millones cada uno. Además, se halló material publicitario electoral relacionado con Daniel Restrepo, candidato al Senado cercano a Trujillo. El dinero estaba marcado con nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que, según el director de la Policía, general William Rincón, “evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”.

Otros nombres vinculados y aclaraciones

Entre los implicados mencionados por El Tiempo se encuentran:

  • Débora Barros, abogada y activista indígena Wayuú.
  • Laura Marcela Ramírez Cantillo, exconcejal de Maicao, conocida como “Beba Ramírez”.
  • Edwin Solano, exsecretario de Desarrollo de la Alcaldía de Maicao.
  • Rosa Pacheco, exdiputada y expresidenta de la Asamblea de La Guajira.

Adicionalmente, aparecieron concejales de Riohacha, como Kevin Cantillo (Partido de La U), Christian Bermúdez (Cambio Radical y Colombia Renaciente) y Gandhi Romero Epinayú (Partido Liberal). Todos negaron cualquier vínculo con los hechos investigados. Gandhi Romero, en particular, indicó que desconoce por qué su nombre surgió en la investigación y aclaró que conoce al secretario Lacouture, pero no al candidato Restrepo.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó la captura del escolta, al asegurar que el dinero estaría destinado a la supuesta compra de votos - crédito @DirectorPolicia/X

Investigación interna de la UNP

Tras la detención, Augusto Rodríguez, director de la UNP, ordenó abrir una investigación interna. El objetivo es esclarecer por qué el escolta estaba en La Guajira, lejos de su protegido en Bogotá, y las razones por las que transportaba tanto dinero como propaganda electoral.

Esta investigación busca determinar responsabilidades dentro de la UNP y garantizar que los recursos y personal del Estado no sean utilizados en actividades relacionadas con campañas políticas.

Reacciones de autoridades y partidos

La Veeduría Nacional del Partido Conservador, al que pertenece Restrepo, expresó su “rechazo categórico y absoluto” frente a cualquier conducta que pudiera constituir delito electoral y se comprometió a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

El presidente Gustavo Petro afirmó que la Policía tiene la instrucción de capturar a los compradores de votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía, advirtiendo que “la compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”.

Gustavo Petro se pronunció sobre
Gustavo Petro se pronunció sobre la necesidad de actuar contra la compra de votos y reforzar el control en los procesos electorales. - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, Daniel Restrepo rechazó cualquier vinculación con los hechos y aseguró que su campaña se basa en la honestidad y el respeto por la democracia. También aclaró que el dinero y el vehículo involucrados son de carácter estrictamente particular, sin relación con recursos de campaña ni bienes del Estado.

Contexto político y repercusiones

De acuerdo con El Colombiano, el caso pone en evidencia la influencia de Carlos Andrés Trujillo en la política regional y el respaldo que ofrece a candidatos dentro del Partido Conservador. La captura del escolta y el hallazgo de dinero y propaganda electoral en La Guajira destacan la necesidad de un mayor control sobre recursos y logística electoral, así como el escrutinio de las estructuras políticas que intervienen en campañas nacionales y regionales.

