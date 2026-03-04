Encontraron una maleta con restos humanos en un área boscosa en Bogotá: esto dijo la Policía

La aparición de una maleta con restos humanos en un barrio del occidente de la capital reabre el debate sobre la seguridad pública y la capacidad institucional para responder ante episodios de violencia poco esclarecidos - crédito Lucía Bastidas / X

El hallazgo de una maleta con restos humanos causó alarma en Fontibón, al occidente de Bogotá, en la madrugada del miércoles 4 de marzo.

Un operativo inmediato de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación acordonó la zona. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encargó de revisar los restos, según información de City TV.

La maleta fue abandonada cerca de la avenida Ciudad de Cali y la avenida La Esperanza, en el barrio Santander. Residentes alertaron a las autoridades. Al inspeccionar la maleta, encontraron partes de un cuerpo humano y activaron los protocolos de investigación. Esto derivó en un despliegue policial y judicial orientado a esclarecer el caso y asegurar pruebas clave.

Las primeras investigaciones indicaron que la maleta estaba en una zona común del sector, aunque funcionarios mencionaron que se halló en un área boscosa.

El oficial Julio César Botero de la Policía de Bogotá explicó, en declaraciones recogidas por el medio mencionado que “en la localidad de Fontibón encontraron en una zona boscosa una maleta y al momento de hacer las verificaciones se estableció que al interior hay partes de un cuerpo humano”. Información preliminar sugiere que la víctima sería un hombre y mostraba signos de violencia.

La aparición de los restos activó la actuación inmediata de unidades de investigación, quienes recopilan pruebas en el sitio mientras examinan registros de video y posibles conexiones con otros sucesos recientes en el sector - crédito Colprensa

La aparición de los restos llevó a la presencia inmediata del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Funcionarios judiciales realizaron la inspección técnica, levantaron los restos y recolectaron material probatorio para su análisis, según el medio mencionado.

Las autoridades acordonaron el área durante aproximadamente una hora y embalaron la maleta siguiendo el protocolo para preservar posibles pruebas. Al mismo tiempo, investigadores revisaron cámaras de seguridad cercanas para tratar de determinar cómo llegó la maleta al lugar e identificar al responsable, como indicó El Tiempo.

Los restos hallados fueron trasladados bajo custodia oficial al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí se realizarán exámenes forenses para determinar la identidad exacta de la víctima y las circunstancias de la muerte.

Aunque los primeros análisis sugieren que los restos son de un hombre, esta información debe ser confirmada tras los procedimientos médico-legales.

Las autoridades priorizan la búsqueda del responsable, utilizando las grabaciones de cámaras y los elementos recolectados en el lugar.

La Policía y la Fiscalía trabajan en varias líneas de investigación y no descartan ninguna hipótesis sobre los motivos del crimen o la posible implicación de terceros.

Las autoridades investigan posible patrón tras aparición de restos humanos en Kennedy y Barrios Unidos

Un operativo policial de gran escala sigue en marcha en Bogotá tras la difusión de impactantes imágenes de cámaras de seguridad que captan el momento en que cuatro hombres abandonan un cuerpo sin vida en plena vía pública, en el sector sur de la ciudad.

El CTI de la Fiscalía ralizó los actos urgentes luego del hallazgo del cuerpo en el sur de Bogotá - crédito Fiscalía

Las autoridades identifican este material como una pieza central en la investigación, mientras el caso se suma a una serie de hallazgos recientes de restos humanos en la capital, aumentando la preocupación ciudadana por el repunte de episodios violentos en localidades como Kennedy.

Las cámaras de seguridad, clave en la investigación de los hechos en Kennedy

La noche del 27 de febrero de 2026, las cámaras de vigilancia en Kennedy registraron con precisión la secuencia: un vehículo se detiene, cuatro personas descienden, dejan el cuerpo en la acera y huyen en el mismo automóvil, sin ser identificadas en ese momento.

La grabación, difundida inicialmente por Citytv, ha sido crucial para el avance de las diligencias policiales.

Técnicos forenses y agentes judiciales trabajaron varias horas en la escena recolectando pruebas: huellas, rastros biológicos y objetos abandonados. También aplicaron estrictos protocolos para el levantamiento del cuerpo.

La falta de documentos de identificación y de familiares que acudieran al lugar dificulta el trabajo de los forenses, que ahora recurren a bases de datos y registros de personas desaparecidas en Bogotá para avanzar en la identificación.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía mediante un llamado público. “Toda colaboración resulta fundamental para reconstruir la cadena de hechos”, señalaron voceros policiales en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.

Un cuerpo sin vida fue abandonado en una calle del sur de Bogotá por cuatro personas que descendieron de un vehículo y se alejaron sin ser identificadas, según registraron las cámaras de seguridad de la zona - crédito captura de pantalla Citytv

Paralelamente, los investigadores procesan grabaciones privadas de locales y viviendas cercanas, con el objetivo de determinar el recorrido del automóvil y establecer vínculos entre la víctima y quienes abandonaron el cuerpo.