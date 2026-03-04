Colombia

Conductores del Sitp denunciaron irregularidades en seguridad y salubridad de los buses en Bogotá

Las pruebas reunidas por trabajadores y abogados revelan diversas presuntas falencias, como deterioro de vehículos, problemas de higiene y despidos

Materiales internos en mal estado, vibraciones constantes y asientos improvisados son algunas de las deficiencias reportadas en los buses del SITP - crédito Alcaldía de Bogotá

Las denuncias de los conductores del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público) en Bogotá pusieron en el centro del debate las condiciones internas del Consorcio Express, uno de los principales operadores del sistema de transporte público de la ciudad.

Los trabajadores, acompañados por su equipo jurídico, aseguran haber enfrentado situaciones que afectan su salud y ponen en riesgo a los usuarios.

Entre los principales señalamientos, los conductores han documentado la presencia de plagas dentro de los buses, incluyendo cucarachas y otros vectores biológicos. Según sus propios testimonios revelados por la revista Semana, esta problemática “afecta su salud y representaría un riesgo para los usuarios”.

Videos que circulan en redes sociales refuerzan la gravedad de la situación expuesta por los trabajadores.

A esto se suman denuncias sobre el uso de alcohosensores en condiciones presuntamente antihigiénicas. Los testimonios recopilados por el equipo legal sostienen que las boquillas de estos dispositivos se reutilizan entre operadores “bajo advertencias de posibles procesos disciplinarios”, lo que genera preocupación entre quienes deben someterse al control diario.

