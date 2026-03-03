Participante de ‘A otro nivel’ es el autor de uno de los éxitos de Jhonny Rivera: también compuso para Giovanny Ayala

Jhonny Rivera cuenta con unn amplio repertorio musical - crédito breakfast_live / Instagram

Carlos Quereigua, identificado en la industria musical como El Socio Quereigua, es reconocido entre los seguidores del género popular colombiano no solo por su actual faceta como participante del programa A otro nivel, sino por ser el creador de varios temas musicales de artistas de renombre.

El joven es el autor de Tú y yo, éxito interpretado por Jhonny Rivera lanzado en 2021. El tema musical se ha posicionado dentro del repertorio nacional, lo que demuestra que Quereigua se ha sabido ganar su espacio con su contenido para artistas con alcance masivo.

A lo largo de su trayectoria, el actual participante de A otro nivel ha trabajado con cantantes de renombre, por lo que se ha hecho su propio camino y ahora espera ser reconocido por el público del concurso y por más seguidores del género que disfrutan de su paso por el programa.

Este no es el único tema musical famoso que cuenta con la participación del participante como creador, teniendo en cuenta que también ha trabajado con otros artistas de renombre.

Otra de las canciones que lleva su sello es No se enamoran, colaboración junto a Giovanny Ayala que fue lanzada también en 2021, lo que amplió su presencia en el circuito de lanzamientos del año y diversificó su catálogo de composiciones asociadas a intérpretes con trayectoria propia.

El salto de El Socio Quereigua del trabajo fuera de los reflectores a la interpretación en vivo se materializó en 2026 con su ingreso como participante al programa de competencia musical A otro nivel, emitido por Caracol Televisión, donde se ha llevado buenos comentarios por parte de los jurados.

En este nuevo ciclo, el compositor ha decidido asumir el rol de cantante, subiendo al escenario para presentar su voz e identidad ante jurados y audiencia, definiendo así su proyección profesional dentro del género popular.

El participante le reveló sus sueños a los jurados de ‘A otro nivel’

Quereigua compartió su experiencia como compositor en el momento de cierre de su audición en el concurso y le comunicó al jurado Felipe Peláez su disposición para remitirle una composición original con miras a una potencial grabación futura, lo que fue bien recibido por el famoso artista.

Participante del concurso cantó con Giovanny Ayala

El Socio Quereigua no es el único que ha sorprendido al jurado con su pasado musical, pues Luna Valeria se consolidó como una de las figuras con antecedentes más sólidos en la actual temporada de A otro nivel tras confirmar que protagonizó una colaboración con Giovanny Ayala.

El sencillo, titulado Una razón para vivir, se publicó el 2 de enero de 2017 en el canal oficial del cantante, marcando el debut discográfico de la artista en la industria de la música popular colombiana. Esta revelación ubica a Valeria en una posición distintiva, al aportar un dato que la ubica como una figura establecida del género.

La artista explicó en medio del concurso que compuso su primera canción a los 12 años, proceso creativo que mantuvo activo hasta la fecha del concurso. La canción, resultado de una etapa de consolidación de su carrera, le permitió amplificar su visibilidad y presentar credenciales respaldadas por producción musical y presencia en canales oficiales del género.

Estas experiencias llevaron a que Luna Valeria se animara a presentarse ante el jurado y los espectadores de A otro nivel en 2026 como una artista que construyó un proyecto musical desde la niñez, con composiciones propias y antecedentes sólidos en la producción y el lanzamiento de nuevos temas antes de llegar al programa.