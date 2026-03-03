Colombia

Paloma Valencia y María José Pizarro se agarraron en redes sociales por duras críticas a Iván Cepeda: “No me haga reír”

El cruce de declaraciones entre las senadoras de derecha e izquierda encendió la polémica y sirvió de termómetro de la carrera hacia las elecciones presidenciales

Guardar
Las senadoras Paloma Valencia y
Las senadoras Paloma Valencia y María José Pizarro protagonizaron un nuevo rifirrafe en las redes sociales, a propósito de las elecciones presidenciales - crédito Jesús Avilés/Infobae

En un nuevo enfrentamiento mediático, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, y María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda por el Pacto Histórico, dejaron ver no solo las diferencias ideológicas entre ambas, sino el ambiente de polarización que se vive en las plataformas digitales conforme avanza la campaña, que tendrá para la aspirante de derecha la gran prueba el domingo 8 de marzo de 2026.

La controversia se originó a raíz de un comentario de Valencia, que afirmó en Caracol Radio que Iván Cepeda es “formado en la URSS y perfeccionado en Cuba, un comunista convencido”, lo que provocó la reacción de Pizarro, que replicó en redes sociales. “Senadora Paloma Valencia, póngale altura a su candidatura y nivel a los argumentos. El nivel de la derecha es tan bajo, que de verdad da vergüenza tenerlos como interlocutores”, afirmó la congresista progresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, la senadora
De esta manera, la senadora María José Pizarro hizo duros señalamientos a la Paloma Valencia, por sus críticas a Iván Cepeda - crédito @PizarroMariaJo/X

La respuesta de Valencia no tardó en llegar. “Senadora María José no me haga reír, muy a diferencia de su candidato, yo, al igual que los demás precandidatos de La Gran Consulta estamos abiertos a los debates y discusiones de fondo y de hecho llevamos meses teniéndolas; con líderes de izquierda, entre nosotros y con periodistas de todas las esquinas ideológicas", adelantó en su mensaje, con el que se sacudió de los señalamientos de su colega en el legislativo.

“En contraste, ustedes nunca discuten, nunca debaten y jamás someten sus ideas caducas y malfuncionantes a los argumentos de la oposición. Nuevamente, reto a Iván Cepeda a un debate sobre la ‘paz total’, o sobre salud, sobre educación o sobre pensiones. Sobre el tema que quieran. Al menos tengan el valor civil de dar la cara por alguno de los múltiples desastres en políticas públicas de los que son corresponsables”, agregó la senadora del Centro Democrático.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la senadora Paloma Valencia le salió al paso a los comentarios de su colega, la también congresista María José Pizarro - crédito @PalomaValenciaL/X

Las diferencias de Paloma Valencia e Iván Cepeda

La tensión no es nueva, pues ambos presentan los extremos opuestos del espectro político nacional. Mientras Valencia defiende la línea dura del uribismo y la “seguridad democrática” como eje de su propuesta, Cepeda, que ejerció como miembro del equipo negociador del Gobierno en el fallido proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sustenta su carrera en la defensa de los derechos humanos y el activismo por las víctimas del Estado.

La caucana sostuvo en Caracol Radio que un eventual mandato de Cepeda sería “terrible” para el país. Cuestionó además la gestión del actual Gobierno, al que acusó de forzar una “tensión constitucional” en Colombia. “Cada vez que una corte falla en contra de ellos, eso es como arde Troya. El Congreso no les ha aprobado un proyecto, entonces vamos con una consulta popular para demoler el Congreso, llevamos las banderas del M-19 y no dejamos salir los magistrados”, expresó.

El 8 de marzo se
El 8 de marzo se elegirán candidatos a la primera vuelta presidencial, en las tres consultas interpartidistas programadas - crédito Colprensa

El debate público entre ambas campañas ocurre cuando las encuestas posicionan a Cepeda como uno de los favoritos de la izquierda para llegar a la presidencia y, por su parte, la senadora anunció su participación en La Gran Consulta por Colombia: proceso que definirá el 8 de marzo al candidato único de la coalición de derecha, con la escogencia de uno entre nueve perfiles, siendo este el ejercicio más robusto de los tres que se someterán a voto de los colombianos.

Las diferencias también se reflejan en el modelo económico y social. Cepeda propone profundizar las reformas sociales, como las de salud, pensiones y tierra, e impulsa la inversión en política social como motor económico y su visión apunta a un “capitalismo productivo con redistribución”. Valencia rechazó estos planteamientos, los comparó con los modelos de Cuba y Venezuela, y defendió la libertad de empresa y el recorte del gasto público.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoPacto HistóricoPaloma ValenciaMaría José PizarroElecciones 2026 ColombiaElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026La Gran Consulta por ColombiaIván CepedaColombia-Noticias

Más Noticias

Flavia Dos Santos destruye la ‘dictadura del orgasmo’ y redefine la sexualidad: “No basta tener sexo”

La sexóloga brasileña, durante el pódcast ‘Las menopáusicas’, señaló que lo erótico se mantiene vivo a través de la planificación y la atención mutua en la pareja, aspectos que refuerzan el vínculo de forma más sólida que cualquier acto impulsivo

Flavia Dos Santos destruye la

Superintendencia de Sociedades abrió convocatoria nacional 2026 para auxiliares de la justicia: así puede participar

Un postulante debe reunir pruebas de experiencia, títulos y cumplir condiciones detalladas en la normativa vigente, requisito indispensable para avanzar en las distintas etapas de selección establecidas por la autoridad correspondiente

Superintendencia de Sociedades abrió convocatoria

Secretario de Salud de Bogotá advirtió “riesgo total” de brote de sarampión si no se refuerzan las medidas en Colombia

La autoridad sanitaria enfatizó la urgencia de fortalecer las acciones de contención luego de la confirmación de tres infecciones recientes provenientes del extranjero, dos de ellas identificadas en la capital del país

Secretario de Salud de Bogotá

Clausuran centro estético que operaba sin permisos: inyectaban sin formación profesional

En el lugar se realizaban procedimientos con insumos vencidos y sin personal calificado, lo que representa una amenaza para aquellos que asistían al lugar

Clausuran centro estético que operaba

¿Qué documentos se aceptan para votar en las elecciones del 8 de marzo del 2026?: Registraduría aclaró requisitos y proceso para los comicios

Los ciudadanos encontrarán diversas tarjetas electorales según la corporación y circunscripción elegidas, y recibirán orientación en los puntos de votación para asegurar la validez de su sufragio siguiendo el procedimiento establecido

¿Qué documentos se aceptan para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Flavia Dos Santos destruye la

Flavia Dos Santos destruye la ‘dictadura del orgasmo’ y redefine la sexualidad: “No basta tener sexo”

Participante de ‘A otro nivel’ es el autor de uno de los éxitos de Jhonny Rivera: también compuso para Giovanny Ayala

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Seguidores de ‘La casa de los famosos’ pidieron la salida de Juanda Caribe del ‘reality’: este fue el polémico comentario que le hizo a Alexa Torrex

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

Deportes

Así fue la presentación de

Así fue la presentación de Tomás Ángel con América de Cali: el jugador reveló sus objetivos con el club Escarlata

Calendario de partidos de Atlético Nacional en marzo: Liga BetPlay, Sudamericana y amistoso internacional

Millonarios apuesta por su cantera: el último cupo de la nómina será para un juvenil del club

Juan Carlos Osorio quedó fuera del Club do Remo: revelan los motivos de la destitución del técnico colombiano

Acolfutpro exigió a la Federación Colombiana de Fútbol soluciones ante la crisis del arbitraje