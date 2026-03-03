Paloma Valencia y María José Pizarro se agarraron en redes sociales por duras críticas a Iván Cepeda: “No me haga reír”

Las senadoras Paloma Valencia y María José Pizarro protagonizaron un nuevo rifirrafe en las redes sociales, a propósito de las elecciones presidenciales - crédito Jesús Avilés/Infobae

En un nuevo enfrentamiento mediático, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, y María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda por el Pacto Histórico, dejaron ver no solo las diferencias ideológicas entre ambas, sino el ambiente de polarización que se vive en las plataformas digitales conforme avanza la campaña, que tendrá para la aspirante de derecha la gran prueba el domingo 8 de marzo de 2026.

La controversia se originó a raíz de un comentario de Valencia, que afirmó en Caracol Radio que Iván Cepeda es “formado en la URSS y perfeccionado en Cuba, un comunista convencido”, lo que provocó la reacción de Pizarro, que replicó en redes sociales. “Senadora Paloma Valencia, póngale altura a su candidatura y nivel a los argumentos. El nivel de la derecha es tan bajo, que de verdad da vergüenza tenerlos como interlocutores”, afirmó la congresista progresista.

De esta manera, la senadora María José Pizarro hizo duros señalamientos a la Paloma Valencia, por sus críticas a Iván Cepeda - crédito @PizarroMariaJo/X

La respuesta de Valencia no tardó en llegar. “Senadora María José no me haga reír, muy a diferencia de su candidato, yo, al igual que los demás precandidatos de La Gran Consulta estamos abiertos a los debates y discusiones de fondo y de hecho llevamos meses teniéndolas; con líderes de izquierda, entre nosotros y con periodistas de todas las esquinas ideológicas", adelantó en su mensaje, con el que se sacudió de los señalamientos de su colega en el legislativo.

“En contraste, ustedes nunca discuten, nunca debaten y jamás someten sus ideas caducas y malfuncionantes a los argumentos de la oposición. Nuevamente, reto a Iván Cepeda a un debate sobre la ‘paz total’, o sobre salud, sobre educación o sobre pensiones. Sobre el tema que quieran. Al menos tengan el valor civil de dar la cara por alguno de los múltiples desastres en políticas públicas de los que son corresponsables”, agregó la senadora del Centro Democrático.

Con este mensaje en X, la senadora Paloma Valencia le salió al paso a los comentarios de su colega, la también congresista María José Pizarro - crédito @PalomaValenciaL/X

Las diferencias de Paloma Valencia e Iván Cepeda

La tensión no es nueva, pues ambos presentan los extremos opuestos del espectro político nacional. Mientras Valencia defiende la línea dura del uribismo y la “seguridad democrática” como eje de su propuesta, Cepeda, que ejerció como miembro del equipo negociador del Gobierno en el fallido proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sustenta su carrera en la defensa de los derechos humanos y el activismo por las víctimas del Estado.

La caucana sostuvo en Caracol Radio que un eventual mandato de Cepeda sería “terrible” para el país. Cuestionó además la gestión del actual Gobierno, al que acusó de forzar una “tensión constitucional” en Colombia. “Cada vez que una corte falla en contra de ellos, eso es como arde Troya. El Congreso no les ha aprobado un proyecto, entonces vamos con una consulta popular para demoler el Congreso, llevamos las banderas del M-19 y no dejamos salir los magistrados”, expresó.

El 8 de marzo se elegirán candidatos a la primera vuelta presidencial, en las tres consultas interpartidistas programadas - crédito Colprensa

El debate público entre ambas campañas ocurre cuando las encuestas posicionan a Cepeda como uno de los favoritos de la izquierda para llegar a la presidencia y, por su parte, la senadora anunció su participación en La Gran Consulta por Colombia: proceso que definirá el 8 de marzo al candidato único de la coalición de derecha, con la escogencia de uno entre nueve perfiles, siendo este el ejercicio más robusto de los tres que se someterán a voto de los colombianos.

Las diferencias también se reflejan en el modelo económico y social. Cepeda propone profundizar las reformas sociales, como las de salud, pensiones y tierra, e impulsa la inversión en política social como motor económico y su visión apunta a un “capitalismo productivo con redistribución”. Valencia rechazó estos planteamientos, los comparó con los modelos de Cuba y Venezuela, y defendió la libertad de empresa y el recorte del gasto público.