Colombia

Clan del Golfo amenazó a periodista en Urabá: Fundación para la Libertad de Prensa denunció las intimidaciones

La familia de Yeison David Rojas fue presionada para abandonar la zona tras recibir advertencias de un individuo que se identificó como líder en la estructura armada

Las intimidaciones contra el reportero
Las intimidaciones contra el reportero están relacionadas con su cobertura sobre daños por lluvias y falta de acciones para mitigar el frente frío en Apartadó - crédito Álvaro Tavera/Colprensa/Captura video Teleantioquia

La presión sobre periodistas en el Urabá antioqueño escaló tras las recientes amenazas contra Yeison David Rojas, que fue amenazado de abandonar la región junto a su familia en un plazo de 24 horas.

El reportero de Teleantioquia detalló que este episodio coincide con la publicación de denuncias sobre la gestión de emergencias en Apartadó, tras las lluvias que afectaron gravemente el área.

Según explicó Rojas, el lunes 2 de marzo recibió una llamada en la que un hombre se identificó como “segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y le exigió salir inmediatamente del territorio.

El comunicador relacionó este acto con su labor informativa sobre la falta de respuestas ante los daños provocados por el clima y los reclamos por ayuda humanitaria.

La Fundación para la Libertad
La Fundación para la Libertad de Prensa informó que las amenazas exigen a Rojas y su familia abandonar el territorio en 24 horas - crédito @FLIP_org/X

En su testimonio, Rojas señaló que es la cuarta vez que recibe amenazas directas en el ejercicio de su profesión. Aseguró que la intimidación más reciente puede estar vinculada a sus reportes para el canal regional Teleantioquia, donde abordó la ausencia de medidas para mitigar los efectos del frente frío y la advertencia sobre el riesgo de colapso de un puente en la zona.

Rechazo ante las amenazas

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) informó en su cuenta de X que la llamada provino de alguien que se presentó como “segundo al mando” del grupo armado y reiteró la urgencia de abandonar el área con su familia.

La entidad aseguró que “la amenaza se produce después de que no asistiera a una supuesta citación que le hizo el mismo grupo armado en un corregimiento, en las afueras de Apartadó”.

Además, la Flip sugirió que el contexto del reportero de Teleantioquia es “una retaliación por su labor informativa que busca sembrar la autocensura”. Fue así como se alertó a la Policía “para que activen de manera inmediata la ruta de protección y coordinen con el periodista medidas urgentes de prevención y protección”.

La FLIP pidió a la
La FLIP pidió a la Fiscalía investigar urgentemente, reconociendo que la amenaza está vinculada al trabajo periodístico de Rojas - crédito @FLIP_org/X

De igual manera, la entidad solicitó a la Fiscalía que investigue el caso con enfoque diferencial, al considerar que “la amenaza está directamente ligada al ejercicio periodístico”.

En la misma línea, la organización pidió a la Unidad Nacional de Protección una evaluación rigurosa sobre el nivel de riesgo de Rojas. El periodista recordó que en tres ocasiones previas ya se había realizado ese análisis, pero nunca se determinó un riesgo que justificara medidas de protección.

Finalmente, la Flip dejó en su cuenta oficial: “La vida e integridad del periodista y su familia deben ser garantizadas”.

Por su parte, el medio regional manifestó su respaldo a su corresponsal: “Teleantioquia expresa su contundente rechazo ante las amenazas recibidas contra nuestro corresponsal en el Urabá antioqueño, Yeison David Rojas”. Agregó que la situación representa un ataque directo a la libertad de prensa en la región.

El periodista ha enfrentado previamente
El periodista ha enfrentado previamente presiones y amenazas vinculadas a publicaciones sobre colapso de puentes y solicitudes de ayuda humanitaria - crédito Dagran

Luego de sus publicaciones, Rojas empezó a recibir no solo llamadas intimidatorias, sino las invitaciones a acudir a zonas rurales bajo el pretexto de “hablar del problema”. El periodista decidió no asistir ante la falta de garantías de seguridad.

“Después de las publicaciones comenzaron las llamadas. Primero advertencias, luego mensajes directos: que debía irme de la zona. En una ocasión me citaron a un sector rural de Apartadó para ‘hablar del problema’. No asistí. No existían garantías de seguridad. Tras mi negativa, las intimidaciones continuaron”, denunció el reportero.

Las amenazas recientes contra Rojas se suman a una serie de presiones y riesgos que enfrentan los comunicadores en el Urabá antioqueño, especialmente quienes reportan sobre temas críticos de orden público.

La situación evidencia la vulnerabilidad de quienes denuncian irregularidades y reclaman atención estatal en zonas afectadas por la violencia y el abandono institucional.

