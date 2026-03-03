Colombia

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

La propuesta musical celebra la diversidad y los valores compartidos a través de un videoclip enfocado en la afición futbolística y la emoción por el evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá

A 100 días de que ruede la pelota en el estadio Azteca de Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica para dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, poco a poco se van conociendo iniciativas musicales destinadas a capitalizar el momento pero también a celebrar el evento deportivo más importante del año.

La canción oficial del Mundial 2026 es Desire, interpretada por el artista británico Robbie Williams. Presentada durante el sorteo del Mundial en Washington D.C. en diciembre de 2025, el tema sigue su característico estilo pop y lanzado también con una versión junto a la cantante Nicole Scherzinger.

Pero eso no ha impedido que Latinoamérica tenga una respuesta propia, buscando capturar su manera particular de vivir el fútbol y, en especial, la Copa del Mundo. Es así que faltando 100 días para su inicio, la cadena Telemundo hizo el lanzamiento oficial de Somos Más, canción que sonará durante la cobertura de dicho canal en los partidos del certamen.

La pista contó con la participación de Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi, quienes ya la habían interpretado en octubre de 2025, durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina.

La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming, vino acompañada de un videoclip en el que los intérpretes celebran la pasión por el fútbol y exhibieron con orgullo su identidad como latinos.

Carlos Vives, Emilia, Xavi y
Carlos Vives, Emilia, Xavi y Wisin unieron fuerzas en "Somos Más", canción que estará en las transmisiones del Mundial 2026 - crédito Diego Hines cortesía Paola España, @emilia, @xavi y @wisin/Instagram

Esto se hace evidente en el estribillo, donde los artistas dejan un mensaje de unión entre naciones. “Cada vez somos más/ Un mundial de banderas que juegan un partido/ Cada vez más y más/ Es el mundo que abraza la libertad”, dice la letra.

A través de un comunicado oficial, los involucrados dieron su punto de vista sobre el tema.

Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol. Al fusionar la energía de Wisin, el estilo de Emilia y el sonido fresco de Xavi, Somos Más celebra nuestras raíces compartidas, nuestros idiomas y la capacidad única de la música para unirnos”, afirmó Carlos Vives.

Por su parte, Emilia afirmó que “Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es un honor representar a nuestra comunidad latina y colaborar con artistas tan inspiradores en una canción que celebra nuestra pasión, nuestra cultura y unión”. Mientras tanto, Wisin celebró el mensaje central de la composición: “Esta canción es más que música: es un mensaje que cruza fronteras. Cada uno de nosotros representa su propio origen, pero la unidad y el respeto son lo que verdaderamente nos conecta. Me honra ser parte de un proyecto que resalta el poder de la música para unirnos”.

Por último, Xavi celebró la amalgama entre la música y el fútbol. “Este proyecto es especial porque une la música y el deporte, dos lenguajes universales que nos conectan. Estoy emocionado de compartir nuestro himno con los fans de todo el mundo y celebrar la energía única del juego”, expresó.

Carlos Vives abre una nueva etapa romántica con “Te Dedico” y sorprende junto a su hijo Pedro Vives

Carlos Vives presentó su nuevo
Carlos Vives presentó su nuevo sencillo "Te Dedico" en los Premios Lo Nuestro 2026. También anunció nuevo álbum y gira internacional - crédito Premios Lo Nuestro

Iniciando el nuevo año, el samario anunció las primeras fechas del Tour Al Sol, una serie de conciertos que inicialmente lo llevarán por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Colombia.

Semanas antes del estreno oficial de Somos Más, el cantante anunció el inminente lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, El Último Disco, acompañado de su primer adelanto Te Dedico, estrenado en la noche del jueves 5 de febrero y que ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

Este lanzamiento inaugura una etapa que el artista definió como un regreso al romanticismo y la autenticidad musical, dos valores que consideró fundamentales en tiempos donde las conexiones personales parecen diluirse en medio del furor que despiertan las plataformas digitales.

El estreno del sencillo vino acompañado de un videoclip en el que destaca la presencia de Pedro Vives, hijo del cantante, que se erige como el gran protagonista del audiovisual, dando forma al encuentro entre maneras opuestas de experimentar el afecto, eje central en la letra de la canción.

En palabras de Pedro Vives: “Los valores han cambiado bastante, pero por ejemplo en la canción y en el video valores como es el amor, como se vivía antes más romántico sobre todo, son muy importantes y en verdad no podemos dejar eso atrás”.

