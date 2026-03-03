Aliste el bolsillo porque este año le saldrá más caro vivir en Bogotá: este es el cálculo

El aumento de la inflación en Bogotá y el ajuste del salario mínimo elevaron el costo de vida por encima del promedio nacional en 2026 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El incremento sostenido de la inflación en Bogotá y la reciente decisión de mantener el salario mínimo, que impacta directamente en distintos sectores indexados elevaron el costo de vida para los hogares de la capital colombiana en 2026, situándolo por encima del promedio nacional y forzando a familias y personas solas a destinar la mayor parte de sus ingresos a gastos esenciales, mientras la posibilidad de ahorro o consumo en ocio queda relegada.

Según información revelada en el Concejo de Bogotá, más del 70% del gasto mensual se concentra en vivienda, alimentación y transporte, condicionando severamente el presupuesto de los bogotanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para un hogar de cuatro personas, el gasto mensual promedio en Bogotá alcanza los $7.668.426 sin incluir arriendo, de acuerdo con cálculos expuestos por el concejal Marco Acosta en el cabildo capitalino, a partir de estudios de mercado y la plataforma internacional Numbeo.

En el caso de una persona sola, la cifra se sitúa en 2.187.056 pesos. Estos montos presentan variaciones por sector y son susceptibles a incrementos recientes: varios rubros han subido hasta 23% atados al reajuste del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, que fue ratificado el jueves 26 de febrero.

El aumento de la inflación en Bogotá y el ajuste del salario mínimo elevaron el costo de vida por encima del promedio nacional en 2026 - crédito Dane

La inflación anual de la capital llegó en enero de 2026 a 5,54%, por encima del promedio nacional, que fue de 5,35%. Al cierre de 2025, Bogotá registró una variación de 5,41%, superando el 5,10% de Colombia, según cifras oficiales publicadas por el Dane.

Esta persistencia inflacionaria, como advirtió Ómar Oróstegui, director de GovLab de la Universidad de La Sabana, podría intensificarse: “Aunque algunos celebren la decisión hoy al ver un aumento nominal en sus ingresos, omiten la factura que pasará la economía mañana: inflación persistente, tasas de interés al alza y el encarecimiento del crédito”, explicó Oróstegui al cabildo.

El impacto es palpable al analizar la distribución del gasto: la Encuesta Multipropósito de Bogotá y Cundinamarca de 2021 muestra que la vivienda absorbe el 44,9% de los ingresos familiares, cifra que incluye arriendo, servicios públicos domiciliarios, administración y reparaciones. Para una familia de cuatro integrantes, esto representa cerca de $3.400.000, mientras en hogares unipersonales ascendía a $981.988.

La siguiente partida más exigente es alimentación, que demanda 22,5% del gasto de los hogares. Este porcentaje comprende compras de supermercado y consumo en restaurantes, rubro que en enero de este año encabezó la inflación mensual con un 2,90% de variación, superando a alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 1,36%. Así, una familia de cuatro personas destina unos $1,7 millones y una persona sola $492.087.

El pasaje de TransMilenio subió un 10,9% y el transporte intermunicipal aumentó hasta 30%, afectando directamente el presupuesto de los hogares - crédito Felipe Caicedo/Reuters

El transporte y las comunicaciones se llevan un 11,7% del presupuesto. El gasto abarca pasajes urbanos, servicios de internet y telefonía móvil, pero destaca el pago por movilidad urbana: el pasaje de TransMilenio incrementó 10,9%, mientras los servicios intermunicipales, que mueven en torno a 550.000 viajes diarios entre Bogotá y Cundinamarca, experimentaron subidas de hasta 30%, según la Secretaría de Movilidad y denuncias públicas.

De este modo, un hogar de cuatro personas puede destinar 897.205 pesos en transporte y una persona independiente $255.855 al mes.

El gasto en educación implica en promedio el 5,9% del ingreso mensual de un hogar. Comprende matrículas, pensiones, transporte y alimentación escolar, además de la adquisición de uniformes y útiles. Para una familia de cuatro integrantes representa $452.437 mensuales, mientras para una persona sola equivale a $129.036.

En el apartado de salud, el desembolso promedio es del 5%, e incluye tanto atención clínica como medicamentos, dispositivos de ayuda, cuidadores y planes complementarios. En términos monetarios, esto implica $383.421 por mes para una familia tipo y $109.352 para una persona sola.

A diferencia de las partidas anteriores, los gastos en cultura no superan el 3% del presupuesto familiar, según la Secretaría de Cultura de la ciudad en 2024. Esto demuestra que la presión sobre el presupuesto deja poco margen para rubros no esenciales.

Los sectores sociales de Bogotá se concentran en estratos 2 y 3, con ingresos promedio inferiores a los gastos mensuales requeridos para una vida básica - crédito Colprensa

La Base Única de Estratificación de Bogotá revela que en marzo de 2025 la mayoría de los hogares bogotanos se ubicaba en los estratos 2 y 3, con 640.897 y 685.680 familias respectivamente, lo que equivale a 68% del total en zonas urbanas. Solo el 4,13% pertenecía al estrato 6, de mayores ingresos.

Según el programa Bogotá Cómo Vamos, el ingreso promedio de un capitalino en 2024 fue de $2.618.809, que sube a $3.287.185 para trabajadores formales, cifras que contrastan con el gasto mensual requerido incluso sin considerar arriendo.

El aumento en el salario mínimo trasladó de inmediato presiones a precios indexados: varios sectores registraron subas de hasta 23%, incrementando la carga sobre los hogares y dificultando la inclusión de rubros como ahorro u ocio en el presupuesto familiar.