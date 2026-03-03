Colombia

Aliste el bolsillo porque este año le saldrá más caro vivir en Bogotá: este es el cálculo

La capital enfrenta una presión sostenida sobre los presupuestos de las familias debido a los recientes incrementos en el costo de vida, lo que obliga a priorizar los desembolsos en vivienda, alimentación y transporte por encima de otras partidas

Guardar
El aumento de la inflación
El aumento de la inflación en Bogotá y el ajuste del salario mínimo elevaron el costo de vida por encima del promedio nacional en 2026 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El incremento sostenido de la inflación en Bogotá y la reciente decisión de mantener el salario mínimo, que impacta directamente en distintos sectores indexados elevaron el costo de vida para los hogares de la capital colombiana en 2026, situándolo por encima del promedio nacional y forzando a familias y personas solas a destinar la mayor parte de sus ingresos a gastos esenciales, mientras la posibilidad de ahorro o consumo en ocio queda relegada.

Según información revelada en el Concejo de Bogotá, más del 70% del gasto mensual se concentra en vivienda, alimentación y transporte, condicionando severamente el presupuesto de los bogotanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para un hogar de cuatro personas, el gasto mensual promedio en Bogotá alcanza los $7.668.426 sin incluir arriendo, de acuerdo con cálculos expuestos por el concejal Marco Acosta en el cabildo capitalino, a partir de estudios de mercado y la plataforma internacional Numbeo.

En el caso de una persona sola, la cifra se sitúa en 2.187.056 pesos. Estos montos presentan variaciones por sector y son susceptibles a incrementos recientes: varios rubros han subido hasta 23% atados al reajuste del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, que fue ratificado el jueves 26 de febrero.

El aumento de la inflación
El aumento de la inflación en Bogotá y el ajuste del salario mínimo elevaron el costo de vida por encima del promedio nacional en 2026 - crédito Dane

La inflación anual de la capital llegó en enero de 2026 a 5,54%, por encima del promedio nacional, que fue de 5,35%. Al cierre de 2025, Bogotá registró una variación de 5,41%, superando el 5,10% de Colombia, según cifras oficiales publicadas por el Dane.

Esta persistencia inflacionaria, como advirtió Ómar Oróstegui, director de GovLab de la Universidad de La Sabana, podría intensificarse: “Aunque algunos celebren la decisión hoy al ver un aumento nominal en sus ingresos, omiten la factura que pasará la economía mañana: inflación persistente, tasas de interés al alza y el encarecimiento del crédito”, explicó Oróstegui al cabildo.

El impacto es palpable al analizar la distribución del gasto: la Encuesta Multipropósito de Bogotá y Cundinamarca de 2021 muestra que la vivienda absorbe el 44,9% de los ingresos familiares, cifra que incluye arriendo, servicios públicos domiciliarios, administración y reparaciones. Para una familia de cuatro integrantes, esto representa cerca de $3.400.000, mientras en hogares unipersonales ascendía a $981.988.

La siguiente partida más exigente es alimentación, que demanda 22,5% del gasto de los hogares. Este porcentaje comprende compras de supermercado y consumo en restaurantes, rubro que en enero de este año encabezó la inflación mensual con un 2,90% de variación, superando a alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 1,36%. Así, una familia de cuatro personas destina unos $1,7 millones y una persona sola $492.087.

El pasaje de TransMilenio subió
El pasaje de TransMilenio subió un 10,9% y el transporte intermunicipal aumentó hasta 30%, afectando directamente el presupuesto de los hogares - crédito Felipe Caicedo/Reuters

El transporte y las comunicaciones se llevan un 11,7% del presupuesto. El gasto abarca pasajes urbanos, servicios de internet y telefonía móvil, pero destaca el pago por movilidad urbana: el pasaje de TransMilenio incrementó 10,9%, mientras los servicios intermunicipales, que mueven en torno a 550.000 viajes diarios entre Bogotá y Cundinamarca, experimentaron subidas de hasta 30%, según la Secretaría de Movilidad y denuncias públicas.

De este modo, un hogar de cuatro personas puede destinar 897.205 pesos en transporte y una persona independiente $255.855 al mes.

El gasto en educación implica en promedio el 5,9% del ingreso mensual de un hogar. Comprende matrículas, pensiones, transporte y alimentación escolar, además de la adquisición de uniformes y útiles. Para una familia de cuatro integrantes representa $452.437 mensuales, mientras para una persona sola equivale a $129.036.

En el apartado de salud, el desembolso promedio es del 5%, e incluye tanto atención clínica como medicamentos, dispositivos de ayuda, cuidadores y planes complementarios. En términos monetarios, esto implica $383.421 por mes para una familia tipo y $109.352 para una persona sola.

A diferencia de las partidas anteriores, los gastos en cultura no superan el 3% del presupuesto familiar, según la Secretaría de Cultura de la ciudad en 2024. Esto demuestra que la presión sobre el presupuesto deja poco margen para rubros no esenciales.

Los sectores sociales de Bogotá
Los sectores sociales de Bogotá se concentran en estratos 2 y 3, con ingresos promedio inferiores a los gastos mensuales requeridos para una vida básica - crédito Colprensa

La Base Única de Estratificación de Bogotá revela que en marzo de 2025 la mayoría de los hogares bogotanos se ubicaba en los estratos 2 y 3, con 640.897 y 685.680 familias respectivamente, lo que equivale a 68% del total en zonas urbanas. Solo el 4,13% pertenecía al estrato 6, de mayores ingresos.

Según el programa Bogotá Cómo Vamos, el ingreso promedio de un capitalino en 2024 fue de $2.618.809, que sube a $3.287.185 para trabajadores formales, cifras que contrastan con el gasto mensual requerido incluso sin considerar arriendo.

El aumento en el salario mínimo trasladó de inmediato presiones a precios indexados: varios sectores registraron subas de hasta 23%, incrementando la carga sobre los hogares y dificultando la inclusión de rubros como ahorro u ocio en el presupuesto familiar.

Temas Relacionados

Cuánto se necesita para vivir en BogotáConcejo de BogotáAlcaldía de BogotáVivienda en BogotáSecretaría de PlaneaciónBase Única de Estratificación de BogotáMarco AcostaEducaciónServicios públicosNumbeoBogotá Cómo VamosCosto de vidaColombia-noticias

Más Noticias

Polo Polo cuestionó a JEP por cifras de falsos positivos y denunció aumento de menores en grupos armados: “Las Farc reclutaron, violaron y asesinaron”

El representante a la Cámara aseguró que la JEP solo cuenta con 1.934 nombres de víctimas, lejos de los 6.402 que se han divulgado, y alertó sobre el incremento de menores vinculados a organizaciones ilegales

Polo Polo cuestionó a JEP

Dorado Mañana hoy: número ganador del último sorteo del 3 de marzo de 2026

Como todos los días, Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana hoy: número ganador

Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

Entre los comentarios sobre el cambio de actitud y apariencia, la presentadora felicitó a la huilense por su proyección internacional y por cumplir el sueño de tener su propio espacio en televisión hispana

Karina García elogió el crecimiento

Maltrato animal en Medellín: pareja lanzó a su mascota desde un séptimo piso y fue capturada tras su muerte

Un procedimiento policial llevado a cabo en el barrio El Pesebre culminó con la aprehensión de dos personas, señaladas de causar la muerte de un bulldog francés

Maltrato animal en Medellín: pareja

Turista español probó el tamal más famoso de Bogotá: “Es un sabor muy diferente”

El ‘influencer’ vivió una experiencia culinaria única en la capital del país al probar por primera vez el tradicional producto en el histórico restaurante La Puerta Falsa

Turista español probó el tamal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Karina García elogió el crecimiento

Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

Lorena Altamirano habló tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y lanzó dardos contra el juego, Alexa Torrex y el encierro en el que estuvo

Karina García analizó la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López en ‘La casa de los famosos’: “Se altera todo”

Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Koral Costa respondió a los comentarios ofensivos sobre su separación de Omar Murillo: “Me da rabia, frustración, impotencia”

Deportes

Kylian Mbappé se podría perder

Kylian Mbappé se podría perder el amistoso contra la selección Colombia por lesión en su rodilla: esto se sabe

Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

Definida la sede de algunos de los partidos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano