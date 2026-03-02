Tras alerta del Carf, Petro insiste en gravar a sectores “pudientes” para reducir el déficit fiscal: “Urgente una reforma tributaria”

El premio Nobel de Economía en 2024, James Robinson aplaudió que el presidente Gustavo Petro no busque la reelección - crédito César Carrión/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro defendió la necesidad de una reforma tributaria que grave a los sectores “más pudientes y rentísticos” de la sociedad, tras la alerta emitida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública en Colombia.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó: “La manera sana de reducir el déficit fiscal primario que crece desde el año 2015, fundamentalmente por la caída de precios de petróleo y carbón, es con más incremento del ingreso tributario y van tres intentos fallidos solo porque el gobierno propone que esos nuevos impuestos caigan sobre los sectores más pudientes y rentísticos de la sociedad.”

El pronunciamiento del mandatario se produjo en respuesta al reciente informe del Carf, que advirtió que el déficit fiscal de 2025 alcanzó 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en tres décadas, a excepción de periodos de crisis macroeconómica.

El Comité señaló que la situación deriva de la sobrestimación de ingresos fiscales y la subestimación de gastos, con un faltante estimado de 31,1 billones de pesos para cumplir la meta de reducción del déficit en 2026.

Petro agregó que “indudablemente hay que disminuir el déficit primario y eso hace urgente una reforma tributaria justa”, insistiendo en que los intentos previos de aumentar la recaudación han fracasado por la resistencia a gravar a los sectores de mayores ingresos.

Asimismo, criticó la intervención de la Corte Constitucional, al señalar que “la única que el gobierno logró aprobar fue disminuida lamentablemente por la Corte Constitucional dirigida por Ibáñez y Reyes”.

El Carf, organismo independiente encargado de vigilar el cumplimiento de la regla fiscal, advirtió en su informe que, sin medidas efectivas para incrementar los ingresos o recortar el gasto, la deuda pública podría entrar en una senda insostenible.

El déficit fiscal total, incluyendo intereses, alcanzó 6,4% del PIB en 2025, una cifra menor a la proyectada, pero atribuida a factores transitorios como la apreciación del peso y operaciones de manejo de deuda, que no representan un ajuste estructural.

El reporte del Carf detalló que la principal presión sobre las finanzas públicas provino del crecimiento del gasto en funcionamiento, transferencias territoriales, pensiones, salud y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Los ingresos tributarios, que representaron 14,7% del PIB, no lograron alcanzar la meta, quedando 9,7 billones de pesos por debajo de lo proyectado, a pesar de un crecimiento de 11% respecto a 2024.

De acuerdo con el Comité, las reformas estructurales en trámite podrían incrementar el gasto primario hasta en 0,7 puntos del PIB para 2026, debido a iniciativas como la reforma pensional y laboral, además del aumento del salario mínimo.

El Carf calculó que el ajuste requerido para estabilizar la deuda neta frente a los niveles de 2025 estaría entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB. Sin un ajuste de esa magnitud, la deuda pública podría acercarse al 70% del PIB en 2028, superando el límite contemplado por la regla fiscal.

Las proyecciones oficiales del Gobierno prevén balances primarios negativos en 2027 y positivos en 2028, lo que implicaría la necesidad de nuevos ajustes fiscales por hasta 2,9 puntos del PIB en ese periodo. El Carf recomendó mantener la actualización permanente del Plan Financiero y adoptar medidas para fortalecer la transparencia y la programación fiscal.

El debate sobre la orientación de la reforma tributaria se ha intensificado luego de la alerta del Carf. Petro sostuvo que los intentos anteriores por elevar el recaudo han sido bloqueados por la negativa de los sectores de mayor capacidad contributiva. El mandatario insistió en que la solución pasa por una “reforma tributaria justa”, en la que los nuevos impuestos recaigan sobre los más ricos y rentistas del país.

El mandatario remarcó que la caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón desde 2015 ha reducido sustancialmente el margen fiscal, obligando a buscar fuentes alternativas de ingresos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal subrayó, por su parte, que la sostenibilidad macroeconómica depende de la capacidad del país para aumentar sus ingresos o racionalizar el gasto, y advirtió que la falta de ajuste podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.