Niña de 13 años murió quemada mientras dormía: un voraz incendio consumió su casa en Santander

El Coronel Néstor Arévalo, oficial de la Policía Nacional de Colombia, entregó detalles de las primeras investigaciones del caso - crédito Policía Nacional / X

Una menor de 13 años murió en un incendio ocurrido en la madrugada del 8 de junio de 2026 en una vivienda ubicada en zona rural del municipio de Rionegro (Santander). Por ahora, se investiga si la emergencia se originó por un incidente con un cable de energía, según las primeras versiones que maneja la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en una finca que se encuentra en la vereda Balsas Cría, en área rural de ese municipio y, en el reporte oficial de la Policía Nacional, se informó que la menor estaba descansando en una de las habitaciones cuando comenzó el fuego.

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En la casa también se encontraba el padre de la víctima, identificado como Alexander Carvajal, que dio aviso a las autoridades de inmediato, pese a las lesiones que tenía en su cuerpo.

Así, se logró establecer, de forma preliminar, que la vivienda se incendió mientras la familia dormía y la propagación de las llamas impidió llegar hasta la habitación donde quedó atrapada la adolescente. Cuando las unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro y de la Policía Nacional controlaron la emergencia e ingresaron al inmueble, confirmaron el fallecimiento.

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Tras la emergencia, el cuerpo de la adolescente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga para establecer la causa exacta de muerte.

El hecho ocurrió cuando la joven dormía, pero la fuerza de las llamas impidió su rescate - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reporte oficial sobre lo ocurrido en la vivienda de Rionegro, Santander

El padre de la menor de edad también sufrió lesiones durante el incendio y tuvo que recibir atención médica de manera inmediata y se está recuperando en medio del luto por la pérdida de su hija.

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Ante la gravedad del caso se pronunció el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, que detalló la principal hipótesis oficial sobre el origen del fuego: “De acuerdo con la información preliminar recopilada, al parecer, la emergencia se habría originado por un incidente relacionado con un cable de energía eléctrica”.

Del mismo modo, el oficial confirmó que la inspección técnica del lugar y del cadáver quedó a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional. Ese procedimiento forma parte de las actuaciones de policía judicial abiertas para esclarecer lo ocurrido en la vivienda rural de Santander.

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Finalmente, Arévalo Montenegro reiteró que las pesquisas buscan reconstruir lo sucedido para determinar qué pasó dentro de la casa: “Continuaremos adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Asimismo, expresamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos de la menor en este difícil momento”.

Allegados a la familia intentaron brindar apoyo, pero el desenlace fue fatal – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Allegados iniciaron una campaña de ayuda para cubrir los gastos funerarios

La muerte de la adolescente fue lamentada por los familiares, amigos y vecinos de la zona rural de Rionegro. A raíz de la situación económica de la familia, los allegados pusieron en marcha una colecta para reunir recursos destinados a los gastos funerarios.

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Este hecho se convirtió en ejemplo de la solidaridad de los vecinos en medio de una emergencia, aunque también dejó enseñanzas a todos los habitantes del sector para evitar nuevas tragedias.

Las autoridades piden revisar los cables en el hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades han entregado recomendaciones para prevenir un cortocircuito en casa que pueda terminar en tragedia. Entre ellas se encuentran:

Revisión de la instalación eléctrica: solicitar a un electricista matriculado una inspección periódica para detectar cables deteriorados, conexiones defectuosas o sobrecargas. Uso adecuado de enchufes y tomacorrientes: evite sobrecargar los enchufes con múltiples adaptadores o regletas. Utilice solo dispositivos certificados y en buen estado. No manipular cables pelados o en mal estado: sustituya de inmediato cualquier cable o enchufe que presente signos de daño o desgaste. Evitar el contacto de agua con la electricidad: mantenga los aparatos eléctricos lejos de zonas húmedas y nunca los manipule con las manos mojadas. No improvisar conexiones: prohíba el uso de empalmes caseros, extensiones de baja calidad o instalaciones provisorias. Desenchufar aparatos: desconecte los electrodomésticos que no se estén utilizando para evitar riesgos innecesarios. Educación y supervisión: enseñe a los integrantes del hogar, especialmente a los niños, sobre el peligro de jugar con enchufes y cables.